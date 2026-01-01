Indegene adalah organisasi layanan ilmu hayati global yang membantu perusahaan farmasi dan layanan kesehatan menerjemahkan informasi ilmiah dan medis yang kompleks menjadi komunikasi yang jelas, menarik, dan tetap mematuhi regulasi. Pekerjaannya mencakup seluruh siklus hidup produk, mendukung para pemangku kepentingan mulai dari tenaga kesehatan dan pasien hingga tim medis internal dan regulatori.

Inti dari bisnis Indegene adalah tantangan krusial: menyederhanakan ilmu pengetahuan yang sangat teknis sekaligus tetap menjaga akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Secara tradisional, ini berarti menghasilkan konten tertulis berkualitas tinggi, presentasi, dan video yang diproduksi secara profesional sesuai dengan standar medis, hukum, dan regulasi (MLR) yang ketat. Namun seiring meningkatnya permintaan akan konten yang dipersonalisasi, multibahasa, dan dapat diskalakan, batasan produksi video tradisional menjadi semakin jelas.

Segalanya berubah ketika Indegene mulai mengintegrasikan HeyGen ke dalam alur kerja konten dan videonya.

Mengatasi kerumitan produksi video tradisional

Sebelum menggunakan HeyGen, setiap proyek video memerlukan koordinasi lintas banyak tim, termasuk penulis konten, peninjau medis, pengisi suara, editor video, dan kru produksi.

Alur kerjanya mencakup penulisan naskah, peninjauan medis, hukum, dan regulasi (MLR), pembuatan storyboard, pengambilan gambar video, perekaman voiceover, penyuntingan, serta beberapa putaran umpan balik. Bahkan pembaruan kecil pun bisa memicu pengerjaan ulang yang signifikan.

“Setiap pembaruan atau upaya lokalisasi sering kali berarti harus merekam dan menyunting ulang, yang semakin meningkatkan waktu, biaya, dan ketergantungan pada sumber daya,” kata Indegene.

Hal ini menimbulkan beberapa tantangan:

Kebutuhan tenaga kerja yang tinggi di berbagai tim

Linimasa produksi yang panjang karena proses koordinasi dan siklus peninjauan

Biaya yang meningkat dari pengambilan gambar di studio dan penggunaan talent

Skalabilitas terbatas untuk memproduksi banyak versi atau pembaruan

Alur kerja lokalisasi yang rumit dan memerlukan rekaman baru

Prosesnya efektif tetapi sulit untuk ditingkatkan skalanya dalam lingkungan global yang bergerak cepat.

Mengadopsi AI untuk mentransformasi alur kerja pembuatan video

Untuk mengatasi tantangan ini, Indegene mengintegrasikan HeyGen ke dalam pipeline produksinya, yang secara fundamental mengubah cara video dibuat dan disajikan.

Alur kerja baru ini sepenuhnya digital, terotomatisasi, dan dapat diskalakan.

Alih-alih mengoordinasikan pengambilan gambar fisik, kini tim cukup mengunggah naskah atau presentasi langsung ke HeyGen. Avatar yang dihasilkan AI menggantikan presenter manusia, sehingga tidak lagi memerlukan studio, penjadwalan, maupun produksi di lokasi.

Platform ini memungkinkan pembuatan video dengan sangat cepat, sehingga tim dapat membuat video berkualitas tinggi berbasis avatar hanya dalam hitungan menit. Pembaruan pun dapat dilakukan dengan sama mudah dan mulusnya.

Lokalisasi, yang sebelumnya merupakan salah satu aspek produksi yang paling memakan waktu, kini menjadi jauh lebih cepat.

“Video multibahasa dapat dibuat dengan cepat tanpa pengambilan gambar tambahan atau rekaman sulih suara,” kata Indegene.

Perubahan ini telah memungkinkan Indegene untuk meningkatkan produksi video secara global sekaligus mempertahankan konsistensi, kepatuhan, dan kualitas.

Menyajikan konten medis yang skalabel, patuh regulasi, dan menarik

Dengan HeyGen, Indegene kini memproduksi berbagai format konten, termasuk video berbasis avatar, materi pelatihan yang dilokalkan, podcast, dan konversi PPT ke video.

Salah satu kasus penggunaan utama adalah video penjelasan klinis untuk klien farmasi. Video-video ini menjelaskan mekanisme kerja obat, manfaat klinis, dan nilai bagi pasien dengan cara yang jelas dan menarik.

Sebelumnya, pembuatan konten seperti ini memerlukan waktu berminggu-minggu dan melibatkan banyak tim. Dengan HeyGen, prosesnya kini menjadi jauh lebih sederhana.

Avatar AI berperan sebagai presenter, menyampaikan konten dengan gaya bahasa yang disesuaikan untuk berbagai audiens. Penjelasan teknis dapat ditujukan kepada tenaga kesehatan, sementara versi yang lebih sederhana dapat dibuat untuk pasien dan pengasuh.

Pada saat yang sama, visual dinamis dan elemen branding dipadukan dengan standar regulasi untuk memastikan kejelasan, keterlibatan, dan kepatuhan.

Hasilnya adalah sistem yang dapat diskalakan untuk menyampaikan komunikasi medis yang konsisten dan berkualitas tinggi di berbagai wilayah dan audiens.

Mencapai peningkatan terukur dalam kecepatan, biaya, dan skalabilitas

Dampak dari mengintegrasikan HeyGen telah sangat signifikan di seluruh operasi Indegene.

Penghematan waktu : Produksi video tradisional memakan waktu 6–8 minggu per video. Dengan HeyGen, hasil yang sama dapat diselesaikan dalam 5–10 hari, termasuk lokalisasi.

: Perubahan yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari untuk dikerjakan ulang kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit hingga beberapa jam.

: Tim produksi telah disederhanakan dari 5–8 orang menjadi hanya 1–2 operator, sehingga membebaskan sumber daya untuk pekerjaan bernilai lebih tinggi.

: Biaya produksi telah berkurang sebesar 50–60 persen, menghilangkan kebutuhan akan studio, talent, dan proses pascaproduksi yang ekstensif.

: Produksi video multibahasa kini 5–10 kali lebih cepat, memungkinkan distribusi global secara cepat.

Peningkatan ini telah memungkinkan Indegene memproduksi lebih banyak konten dengan lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit sumber daya, sambil tetap mempertahankan standar kepatuhan yang ketat.

Bagi Indegene, penerapan HeyGen bukan sekadar peningkatan alur kerja; ini menandai perubahan mendasar dalam cara komunikasi ilmiah disampaikan.

Dengan menggabungkan pembuatan video berbasis AI dengan keahlian mendalam di bidang ilmu hayati, Indegene telah menciptakan model yang dapat diskalakan untuk menyajikan konten yang akurat, menarik, dan patuh regulasi kepada audiens global.

Hasilnya adalah pendekatan komunikasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih fleksibel, yang menjembatani kesenjangan antara sains dan pemahaman sekaligus mendukung tercapainya hasil layanan kesehatan yang lebih baik.