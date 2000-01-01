Miro, Ruang Kerja Inovasi yang didirikan pada tahun 2011, telah mendefinisikan ulang kolaborasi untuk lebih dari 90 juta pengguna global. Dampaknya sebesar kanvas tak terbatas yang disediakannya. Basis pelanggan Miro mencakup lebih dari 250.000 perusahaan, dengan kehadiran yang kuat di antara perusahaan besar dan merek Fortune 500 seperti Nike, IKEA, dan Deloitte.

Seiring dengan berkembangnya Miro melebihi papan tulis putih menjadi platform kolaborasi yang komprehensif - dengan mengadopsi AI generatif, alat prototyping, template yang dapat diskalakan, dan integrasi yang mendalam - luas dan kedalaman materi pembelajaran harus tetap sejalan. Bagi Steve Sowrey, desainer media pembelajaran Miro, menghasilkan konten pendidikan yang jelas dan menarik adalah kunci untuk keberhasilan pelanggan. Steve dan timnya membutuhkan cara yang skalabel dan efisien untuk menghasilkan konten pendidikan tanpa mengorbankan kualitas atau konsistensi. Itulah saat mereka beralih ke HeyGen.

Mengikuti peta jalan produk

Tim pendidikan memastikan fitur tidak hanya diluncurkan, tetapi juga diterima dengan baik, menciptakan video dan tutorial yang mengubah kompleksitas menjadi nilai yang jelas. Seiring dengan berkembangnya Miro di ruang perusahaan, sangat kritis bahwa pengguna dilengkapi dengan aset video untuk mengajak rekan satu tim dan mendorong kolaborasi. Dan untuk membuka jangkauan global, lokalitas adalah kunci.

Seiring berkembangnya produk Miro, tuntutan terhadap tim Steve pun meningkat. Menciptakan video berkualitas tinggi dalam berbagai bahasa dan format menjadi semakin memakan waktu dan sumber daya. Metode tradisional tidak dapat mengikuti peta jalan yang bergerak cepat, dan pengalihan ke pihak ketiga menimbulkan biaya tinggi dan waktu pengerjaan yang lama. Bagi Steve, HeyGen memenuhi kebutuhan akan kecepatan, sambil tetap mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Dengan HeyGen, Miro mencapai peningkatan kecepatan produksi video hingga 10 kali lipat dan peningkatan kapasitas pembuatan video secara keseluruhan hingga 5 kali lipat, tanpa perlu menambah jumlah karyawan.

Sebuah cara baru untuk menjangkau basis pengguna global mereka

Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di industri video, Steve telah menyaksikan banyak kemajuan, namun tidak ada yang sekuat HeyGen karena ini mengubah cara kita bekerja selama ini.

Sebelum menggunakan HeyGen, produksi video edukasi Miro melibatkan beberapa tahap dan tim: penulisan skenario, penjadwalan waktu studio, pengambilan gambar talenta, dan pengiriman rekaman ke tim pascaproduksi. Jika ada perubahan di tengah proses—seperti perubahan UI, ikon baru, salinan yang diperbarui, atau bahkan potongan rambut—hal itu berarti harus melakukan pengambilan gambar ulang dan menyebabkan keterlambatan.

Avatar HeyGen telah sepenuhnya mempermudah proses tersebut. Sekarang, skrip dapat direvisi secara langsung tanpa perlu kembali ke studio. Dengan HeyGen, Steve dan timnya dapat dengan mudah memperbarui transkrip di dalam platform dan hampir seketika menghasilkan video dengan avatar yang menyampaikan skrip yang telah diperbarui. Hasilnya cocok dengan suara dan penyampaian asli sehingga penonton tidak bisa membedakan perbedaannya. Fleksibilitas ini sendiri telah mengurangi hari, terkadang minggu, dari jadwal produksi mereka. “Karena fitur suara HeyGen sangat akurat meniru talenta kami, kami dapat memperbarui dialog mereka sesuai kebutuhan, tanpa pernah harus kembali ke studio,” tambah Steve.

Lebih dari kecepatan, alat terjemahan HeyGen telah membuka pintu baru sepenuhnya. Steve mengenang, “Sebelum ada HeyGen, prosesnya terlalu rumit untuk bisa menjangkau berbagai negara yang berbicara dalam bahasa yang berbeda, kecuali dengan menambahkan subtitle.” Sekarang, Miro dapat dengan mudah menerjemahkan video mereka ke dalam 7 bahasa berbeda, lengkap dengan sinkronisasi bibir yang akurat dan intonasi suara yang alami. Ini juga digunakan secara internal. Steve mengingat suatu ketika mereka menerjemahkan salah satu video pengujian internal mereka ke dalam bahasa Belanda, di mana para karyawan yakin bahwa karyawan yang mempresentasikan adalah penutur asli bahasa Belanda.

Membuat video yang bergerak secepat Miro

HeyGen tidak hanya meningkatkan produksi: ini telah membantu membentuk ulang cara Miro mendidik, melokalisasi, dan meningkatkan skala konten sesuai dengan pertumbuhan produknya. Proyek yang dulu membutuhkan koordinasi ekstensif dan berhari-hari untuk diselesaikan kini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ketika waktu penyelesaian sangat ketat atau perubahan terjadi mendekati akhir, tim Steve dapat memperbarui konten tanpa terlewat sedikit pun, menyampaikan video yang jelas dan berkualitas tinggi yang mendukung adopsi fitur di antara 90 juta pengguna Miro.

“Di dunia teknologi, segala sesuatu selalu bergerak dengan cepat. Pada saat kita berada di tahap pasca-produksi, biasanya sudah ada yang berubah—sebuah tombol, ikon, atau logo. Sebelum ada HeyGen, itu berarti harus memfilmkan ulang—sekarang kita hanya perlu memperbarui skrip di tengah produksi, yang telah menghemat hari, bahkan minggu, waktu produksi kami.” –Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran, Miro

Kelincahan baru ini juga telah memperluas siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam penciptaan konten. Penulis yang sebelumnya hanya fokus pada naskah kini dapat menghasilkan draf video lengkap sendiri, sebuah perubahan yang telah mengaburkan batasan pekerjaan tradisional dan meningkatkan kapasitas produksi tim tanpa perlu menambah jumlah personel.

Realisme dan akurasi avatar HeyGen telah meningkatkan standar kualitas, bukan menurunkannya. Steve terus menyempurnakan nada dan intonasi menggunakan mesin suara dan penyesuaian halus—memastikan produk akhir terdengar hampir tidak bisa dibedakan dari rekaman langsung. Tolok ukurnya sederhana: jika penonton tidak bisa menyadari bahwa itu adalah avatar, maka pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan benar.

Pada level yang lebih tinggi, HeyGen memungkinkan Miro untuk menyediakan video yang konsisten, terlokalisasi, dan profesional secara masif, mendukung tujuan luas perusahaan dalam adopsi enterprise, aksesibilitas global, dan percepatan proses orientasi.