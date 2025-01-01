Coursera adalah salah satu platform pembelajaran online terkemuka di dunia, yang berkomitmen untuk menyediakan akses universal ke pendidikan kelas dunia. Dengan lebih dari 100 juta peserta didik, 7.000+ kursus, dan kemitraan dengan 300+ universitas dan perusahaan terkemuka, Coursera telah mendefinisikan ulang cara orang belajar di era digital.

Namun seiring dengan perluasan platform secara global, muncul tantangan kritis: bagaimana menyediakan pengalaman belajar yang benar-benar lokal, menyentuh emosi bagi siswa lintas bahasa dan budaya tanpa mengorbankan keaslian atau menimbulkan biaya produksi yang tidak berkelanjutan.

Mustafa Furniturewala, CTO di Coursera, mengawasi tim teknik Coursera dan upaya AI. Pekerjaannya berfokus pada pembuatan alat AI generatif (seperti dubbing AI, kloning suara, sinkronisasi bibir, dll.) dan memastikan bahwa kemajuan teknologi mendukung misi utama untuk menciptakan pendidikan yang personal, dapat diakses, dan efektif untuk semua orang, di mana saja.

“Coursera memiliki misi untuk menyediakan pengalaman belajar secara global dalam skala besar,” ujar Mustafa. “Dan untuk melakukannya secara efektif, kita harus menghilangkan hambatan bahasa, mempersonalisasi pembelajaran, dan menjaga kualitas serta maksud dari instruksi asli. Di sinilah kecerdasan buatan generatif, dan khususnya HeyGen, telah memberikan transformasi yang signifikan.”

Menyajikan pengalaman yang imersif dan dipimpin oleh instruktur

Sebelum menggunakan HeyGen, Coursera telah berhasil menerapkan AI untuk meningkatkan skala terjemahan teks dan audio. Namun, lokalalisasi video masih menjadi hambatan yang besar.

“Kami memulai dengan teks,” kata Mustafa. “Itu masih bisa dikelola, tetapi ketika sampai pada menerjemahkan konten video dengan nada, emosi, dan gerak bibir instruktur yang harus sinkron dengan bahasa baru, itu tidak mungkin dilakukan. Terlalu mahal dan terlalu rumit untuk dilakukan secara massal.”

Terobosan terjadi ketika Mustafa dan timnya menemukan HeyGen, khususnya kloning suara dan sinkronisasi bibir. Coursera menerapkan HeyGen untuk menghasilkan versi lokal dari video yang dipimpin instruktur dalam bahasa Prancis, Spanyol, Jerman, dan bahasa lainnya, dengan mempertahankan tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara mengatakannya.

“Yang paling mengejutkan adalah betapa alaminya perasaan itu,” kata Mustafa. “Kami bisa mengambil video seorang instruktur yang berbicara dalam bahasa Inggris dan membuatnya seolah-olah mereka berbicara dalam bahasa Spanyol sambil mempertahankan nada, irama, dan ekspresi emosional mereka.”

Keaslian itu adalah hal yang tidak bisa ditawar bagi Coursera. Tim selalu berhati-hati terhadap konten yang dihasilkan AI yang terasa robotik atau tidak terhubung. “Kami tidak hanya menyampaikan informasi. Kami menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan dipimpin oleh instruktur,” jelas Mustafa. “Jika emosi hilang, pembelajaran pun terganggu.”

Kemampuan HeyGen untuk menyediakan kualitas secara massal tanpa mengorbankan emosi atau kehadiran instruktur adalah hal yang telah ditunggu-tunggu oleh Coursera.

Menyadari 'momen ajaib' bersama HeyGen

Mustafa merenung bahwa apa yang dulunya membutuhkan investasi besar dan waktu kini terjadi dengan cepat. “Kami selalu berpikir bahwa terjemahan video dalam skala besar akan membutuhkan investasi besar dalam produksi atau teknologi,” katanya. “Ketika tim mampu membangun ini hanya dalam beberapa sprint atau minggu, kami terkejut dengan seberapa cepat kami bisa mencapai skala ini.”

Bagi para instruktur, melihat suara dan emosi mereka terjaga dalam video yang diterjemahkan sangatlah mengesankan. “Rasanya seperti diri mereka sendiri,” kata Mustafa. “Video yang diterjemahkan itu masih terlihat dan terdengar seperti guru kami, hanya saja dalam bahasa yang berbeda.”

Pencapaian teknis tersebut diimbangi dengan respons emosional. “Momen ajaib bagi kami adalah ketika kami melihat video yang telah di-dubbing dengan sinkronisasi bibir yang sempurna dan emosi yang terjaga,” kenang Mustafa. “Itulah saat kami menyadari bahwa ini bukan sekadar alat, ini adalah platform untuk meningkatkan pembelajaran tanpa kehilangan esensi kemanusiaannya.”

HeyGen tidak hanya meningkatkan logistik, tetapi juga membuka kemungkinan kreatif dan operasional yang baru. Para insinyur dan pembuat konten Coursera kini dapat berkata, “Saya yang membuat ini,” tidak hanya karena mereka menciptakan materi pendidikan, tetapi karena mereka menerjemahkan dan menyesuaikannya sendiri, tanpa bergantung pada bantuan pihak ketiga.

“Itu mengejutkan,” kata Mustafa. “Videonnya menggunakan bahasa yang sama sekali berbeda, tapi tetap menyampaikan konteks, emosi, dan kejelasan instruksional dari aslinya. Rasanya alami.”

Meningkatkan waktu tonton dan tingkat penyelesaian

Sejak menerapkan HeyGen, Coursera telah mencapai peningkatan yang dapat diukur dalam keterlibatan peserta didik, aksesibilitas platform, dan hasil pendidikan.

Hasil kunci:

Peningkatan 40% dalam durasi menonton video – Di wilayah seperti Amerika Latin, konten video yang dilokalkan meningkatkan total waktu tonton secara signifikan.

– Di wilayah seperti Amerika Latin, konten video yang dilokalkan meningkatkan total waktu tonton secara signifikan. Peningkatan 25% dalam tingkat penyelesaian kursus – Siswa lebih cenderung menyelesaikan kursus ketika konten video disajikan dalam bahasa ibu mereka.

– Siswa lebih cenderung menyelesaikan kursus ketika konten video disajikan dalam bahasa ibu mereka. Lokalisasi yang skalabel dan otentik – Coursera kini menyediakan konten video yang telah diterjemahkan dalam berbagai format dan bahasa tanpa perlu pengambilan gambar ulang yang mahal.

Mustafa mendorong tim lain untuk memulai dari yang kecil. “Kami memulai dengan satu video. Itu saja sudah cukup untuk melihat dampaknya,” katanya. “Setelah Anda mengalaminya, akan jelas apa yang bisa ini buka.”

Dia juga menekankan betapa cepatnya teknologi AI berkembang, dan khususnya HeyGen. “Bidang ini bergerak dengan cepat. Jika Anda tidak mulai bereksperimen sekarang, Anda akan tertinggal nanti. HeyGen telah menjadi bagian penting dari infrastruktur kami.”