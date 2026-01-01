Bryan Fikes adalah pendiri Bonsai Marketing, di mana ia membantu bisnis berkembang melalui sistem pemasaran yang lebih cerdas, otomatisasi, dan video AI.

Selama 25 tahun terakhir, Bryan telah membangun beberapa agensi pemasaran dan membantu perusahaan beradaptasi dengan setiap perubahan besar dalam pemasaran digital.

Seiring dengan berkembangnya video menjadi salah satu cara paling efektif untuk membangun kepercayaan secara online, ia terus melihat tantangan yang sama berulang kali: para pelaku bisnis tahu mereka membutuhkan video, tetapi kesulitan memproduksinya secara konsisten.

Saat ini, Bryan menggunakan HeyGen untuk membantu klien membuat berbagai jenis konten, mulai dari video promosi dan landing page hingga materi penjualan dan pelatihan. Sejauh ini, ia telah membuat lebih dari 300 video, menghemat lebih dari 700 jam waktu produksi, dan membangun alur kerja yang membuat video berkualitas tinggi dapat diakses oleh bisnis dari segala ukuran.

Membuat video profesional menjadi praktis untuk setiap bisnis

Bagi Bryan, setiap strategi pemasaran yang sukses selalu dimulai dari sebuah cerita.

"Segala sesuatu adalah sebuah cerita," kata Bryan. "Saya tidak peduli apa yang kamu jual. Saya tidak peduli apa yang kamu lakukan. Video adalah pencerita yang paling alami."

Tantangannya bukan meyakinkan klien bahwa video itu efektif. Tantangannya adalah membuat produksi cukup terjangkau untuk digunakan secara konsisten.

"Itu mahal. Peralatannya mahal. Waktunya mahal. Anda butuh banyak orang untuk melakukannya dengan baik," kata Bryan.

Bagi banyak usaha kecil, menginvestasikan ribuan dolar untuk setiap video bukanlah sesuatu yang realistis.

"Saat Anda harus mengatur biaya bensin dibandingkan dengan pengeluaran US$2.000 untuk sebuah video, Anda sudah tahu mana yang akan dipilih," katanya.

Bryan ingin para klien memublikasikan video sesering mereka menerbitkan blog, email, atau postingan media sosial, bukan menyimpannya hanya untuk segelintir kampanye setiap tahun.

Di situlah HeyGen mengubah alur kerjanya.

"HeyGen benar-benar terasa pas secara alami karena kecepatan prosesnya, cara penyampaiannya, dan animasi yang pas untuk memberi sentuhan sinematik tanpa berlebihan. Dan di atas itu semua, biayanya sangat efisien. Titik."

Menjadikan video sebagai bagian dari setiap strategi pemasaran

Alih-alih memperlakukan video sebagai proyek terpisah, Bryan kini memasukkannya ke dalam hampir setiap kerja sama dengan klien.

Timnya membuat video untuk situs web, landing page, media sosial, kampanye email, pelatihan, dan sales enablement, sehingga video menjadi bagian yang konsisten dari cara bisnis berkomunikasi.