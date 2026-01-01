Bryan Fikes adalah pendiri Bonsai Marketing, di mana ia membantu bisnis berkembang melalui sistem pemasaran yang lebih cerdas, otomatisasi, dan video AI.
Selama 25 tahun terakhir, Bryan telah membangun beberapa agensi pemasaran dan membantu perusahaan beradaptasi dengan setiap perubahan besar dalam pemasaran digital.
Seiring dengan berkembangnya video menjadi salah satu cara paling efektif untuk membangun kepercayaan secara online, ia terus melihat tantangan yang sama berulang kali: para pelaku bisnis tahu mereka membutuhkan video, tetapi kesulitan memproduksinya secara konsisten.
Saat ini, Bryan menggunakan HeyGen untuk membantu klien membuat berbagai jenis konten, mulai dari video promosi dan landing page hingga materi penjualan dan pelatihan. Sejauh ini, ia telah membuat lebih dari 300 video, menghemat lebih dari 700 jam waktu produksi, dan membangun alur kerja yang membuat video berkualitas tinggi dapat diakses oleh bisnis dari segala ukuran.
Membuat video profesional menjadi praktis untuk setiap bisnis
Bagi Bryan, setiap strategi pemasaran yang sukses selalu dimulai dari sebuah cerita.
"Segala sesuatu adalah sebuah cerita," kata Bryan. "Saya tidak peduli apa yang kamu jual. Saya tidak peduli apa yang kamu lakukan. Video adalah pencerita yang paling alami."
Tantangannya bukan meyakinkan klien bahwa video itu efektif. Tantangannya adalah membuat produksi cukup terjangkau untuk digunakan secara konsisten.
"Itu mahal. Peralatannya mahal. Waktunya mahal. Anda butuh banyak orang untuk melakukannya dengan baik," kata Bryan.
Bagi banyak usaha kecil, menginvestasikan ribuan dolar untuk setiap video bukanlah sesuatu yang realistis.
"Saat Anda harus mengatur biaya bensin dibandingkan dengan pengeluaran US$2.000 untuk sebuah video, Anda sudah tahu mana yang akan dipilih," katanya.
Bryan ingin para klien memublikasikan video sesering mereka menerbitkan blog, email, atau postingan media sosial, bukan menyimpannya hanya untuk segelintir kampanye setiap tahun.
Di situlah HeyGen mengubah alur kerjanya.
"HeyGen benar-benar terasa pas secara alami karena kecepatan prosesnya, cara penyampaiannya, dan animasi yang pas untuk memberi sentuhan sinematik tanpa berlebihan. Dan di atas itu semua, biayanya sangat efisien. Titik."
Menjadikan video sebagai bagian dari setiap strategi pemasaran
Alih-alih memperlakukan video sebagai proyek terpisah, Bryan kini memasukkannya ke dalam hampir setiap kerja sama dengan klien.
Timnya membuat video untuk situs web, landing page, media sosial, kampanye email, pelatihan, dan sales enablement, sehingga video menjadi bagian yang konsisten dari cara bisnis berkomunikasi.
"HeyGen benar-benar adalah bagian yang menyempurnakan proses kreatif," kata Bryan. "Semua orang bisa membuat semangkuk spaghetti, tapi yang membuatnya istimewa adalah bakso dan saus tambahannya. Ketika Anda menyelesaikan sebuah website yang bagus, Anda sudah menata semua kontennya dengan benar, Anda sudah menampilkan semua layanan yang mereka tawarkan, lalu Anda menambahkan struktur video yang tepat ke dalamnya."
Dampaknya melampaui sekadar membuat lebih banyak konten.
"Kami melihat konversi meningkat, dan konversi berarti uang bagi pemilik bisnis," katanya.
Karena membuat video baru sekarang bukan lagi upaya produksi besar, Bryan dapat merekomendasikan video di tempat-tempat di mana klien sebelumnya hanya mengandalkan teks atau gambar statis.
Menskalakan video tanpa memperlambat bisnis
Sebelum menggunakan HeyGen, membuat satu video pemasaran saja sering kali membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk perencanaan, banyak rapat, dan koordinasi produksi.
"Sebelumnya, ini membutuhkan lima kali pertemuan. Setidaknya melibatkan dua orang. Setidaknya butuh dua minggu, kalau bukan tiga, sampai akhirnya kami sampai pada titik, 'Inilah yang akan saya rekam.' Itu sekitar 25 sampai 30 jam."
Saat ini, prosesnya sangat berbeda.
"Kalau saya punya ide, saya langsung masukkan ke alur kerja saya. Lima belas menit," kata Bryan. "Saya rasa sekarang saya sudah bisa membuat beberapa hal dalam waktu kurang dari sepuluh menit."
Perubahan itu telah mengubah cara Bryan mendekati produksi konten. Alih-alih dengan hati-hati memilih video mana yang layak dikerjakan, timnya kini dapat membuat video kapan pun mereka membutuhkannya untuk kampanye pemasaran.
"HeyGen telah menjadi lapisan tambahan yang membantu saya mengeksekusi semua bagian secara terpisah," kata Bryan. "Ini memungkinkan saya untuk kembali memiliki sedikit waktu dan ruang pribadi, sambil tetap menyajikan produk yang sangat profesional dan berkualitas tinggi."
Sejak menggunakan HeyGen, Bryan telah membuat lebih dari 300 video, memperkirakan telah menghemat lebih dari 700 jam, dan berencana untuk menerbitkan 10 hingga 15 video setiap hari seiring bisnisnya terus berkembang.
Membantu usaha kecil melakukan pemasaran layaknya merek besar
Bryan bekerja sama dengan kontraktor, pengacara, lembaga pelatihan, bisnis layanan rumah, dan perusahaan lokal lainnya yang tidak memiliki tim video khusus.
Banyak orang ingin menggunakan video tetapi menganggap itu di luar jangkauan mereka.
Alih-alih bergantung pada kru produksi yang mahal, Bryan membantu klien menggunakan HeyGen untuk membuat video profesional sesuai permintaan.
"HeyGen telah menjadi sebuah alat yang bisa saya rekomendasikan dengan yakin, dengan berkata, 'Coba lihat ini,' karena antarmuka dan pengalaman penggunanya sudah berada di titik di mana, apa pun levelnya," kata Bryan. "Selalu ada tempat bagi platform video HeyGen untuk membantu mereka memecahkan masalah dan menceritakan kisah mereka."
Bagi Bryan, manfaat terbesar bukan sekadar membuat lebih banyak video. Yang terpenting adalah membantu bisnis berkomunikasi dengan lebih konsisten dan mengonversi lebih banyak pelanggan.
"Setiap klien yang saya terapkan ini dengan benar melihat peningkatan konversi," kata Bryan. "Saya akan mengatakan tanpa ragu bahwa HeyGen setidaknya telah menggandakan, jika tidak melipatgandakan tiga kali lipat, keberhasilan yang dicapai klien saya dalam hal konversi."
"HeyGen telah memungkinkan saya mengembangkan agensi saya sendiri hingga mencapai tujuh digit dalam satu tahun. Ini membuat saya bisa berkembang seolah-olah saya memiliki pasukan berisi 12 hingga 15 orang yang bekerja penuh waktu untuk saya," kata Bryan.