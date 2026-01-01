Terjemahkan video hanya dalam beberapa klik.

Didirikan pada tahun 1992, Rosetta Stone menggunakan teknologi berbasis cloud untuk membantu semua pelajar membaca, menulis, dan berbicara dalam lebih dari 30 bahasa. Untuk melokalkan iklan, Rosetta Stone menggunakan teknologi terjemahan video AI dari HeyGen untuk menerjemahkan materi iklan ke dalam bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, dan Italia.



Dengan HeyGen, mereka dapat memperluas iklan berbayar secara hemat biaya ke pasar tambahan dan mendorong tingkat keterlibatan serta konversi yang lebih tinggi:

