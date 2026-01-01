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Video TranslationLocalizationEnterprise

How HeyGen taught Rosetta Stone how to translate with AI video

INDUSTRY:Enterprise
Departemen:Localization
Location:🌍 Harrisonburg, Virginia
+13%CTR
5XROAS
-75%Production Time/Cost
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Terjemahkan video hanya dalam beberapa klik.

Didirikan pada tahun 1992, Rosetta Stone menggunakan teknologi berbasis cloud untuk membantu semua pelajar membaca, menulis, dan berbicara dalam lebih dari 30 bahasa. Untuk melokalkan iklan, Rosetta Stone menggunakan teknologi terjemahan video AI dari HeyGen untuk menerjemahkan materi iklan ke dalam bahasa Spanyol, Prancis, Jerman, dan Italia.

Dengan HeyGen, mereka dapat memperluas iklan berbayar secara hemat biaya ke pasar tambahan dan mendorong tingkat keterlibatan serta konversi yang lebih tinggi:

  • Waktu dan biaya produksi 75% lebih rendah dibandingkan terjemahan manual
  • Peningkatan rasio klik-tayang sebesar 13% untuk versi yang dilokalkan
  • Peningkatan 9% dalam tingkat konversi penjualan dari penonton non-Inggris
  • Peningkatan 5X dalam pengembalian belanja iklan (ROAS) di pasar Spanyol, Prancis, dan Jerman

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