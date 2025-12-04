Malecare adalah organisasi nasional pendukung dan advokasi kanker yang dipimpin oleh Darryl Mitteldorf, seorang ahli onkologi dan pekerja sosial yang telah menghabiskan puluhan tahun membantu pasien hidup lebih lama dan lebih bahagia. Apa yang dimulai 30 tahun lalu sebagai respons terhadap diagnosis kanker prostat ayahnya telah berkembang menjadi salah satu organisasi kanker terbesar di Amerika Serikat. “Saya melihatnya sebagai kesempatan untuk membalas dendam terhadap penyakit itu,” kata Darryl.

Di pusat kegiatan Malecare adalah Cancer Academy, sebuah platform edukasi digital yang dibuat untuk memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi para pasien kanker dan orang-orang terdekat mereka. “Cancer Academy adalah sebuah platform untuk semua pasien kanker dan semua orang yang mencintai pasien kanker,” kata Darryl. Melalui video-video singkat dan terfokus, platform ini bertujuan untuk memulihkan rasa percaya diri, mengurangi ketakutan, dan membantu orang-orang menavigasi pengobatan, gejala, serta tantangan sehari-hari dengan lebih baik.

Seiring berjalannya waktu, Malecare menyadari bahwa visi pendidikannya membutuhkan ribuan video yang masing-masing disusun dengan cermat, memberikan dukungan emosional, dan akurat secara medis. Namun dengan tim yang seluruhnya terdiri dari pekerja sosial dan psikolog, menghasilkan konten berkualitas tinggi dalam jumlah sebesar itu terasa mustahil.

“Platform Cancer Academy milik Malecare membutuhkan ribuan video,” kata Darryl. “Sebelum menggunakan HeyGen, tantangannya adalah membuat ribuan video dalam skala besar hanya dengan tim beranggotakan enam orang, yang semuanya adalah pekerja sosial atau psikolog dan tidak satu pun memiliki latar belakang produksi video.”

Segalanya berubah ketika tim menemukan HeyGen. Platform ini memungkinkan mereka membuat video edukasi yang empatik dan akurat dalam skala besar tanpa keahlian khusus dalam pembuatan film atau sumber daya produksi yang mahal.

Mengatasi hambatan produksi untuk menjangkau jutaan pasien

Sebelum menggunakan HeyGen, Malecare kesulitan menjangkau seluruh komunitas pasien yang membutuhkan informasi. “Kami memiliki 120.000 orang yang menghadiri kelompok dukungan kami. Ada jutaan orang yang didiagnosis kanker. Jadi kami melewatkan banyak sekali orang,” kata Darryl.

Untuk menjangkau para pasien itu, dibutuhkan tingkat produksi video yang tidak mungkin dicapai oleh tim. Mereka membutuhkan presenter yang bisa digunakan berulang, penyampaian yang jelas, dan output dalam volume tinggi, tetapi perekaman langsung berjalan lambat, mahal, dan bergantung pada kontributor dari luar. “Kami tidak perlu menunggu jadwal studio atau menunggu pembicara asli datang. Kami tidak perlu merekrut orang dengan keahlian tinggi,” kata Darryl. “Saya seorang pekerja sosial, dan saya membuat video dengan kualitas yang sama atau hampir sama dengan para profesional yang sudah punya pengalaman 20 atau 30 tahun.”

Tanpa kemampuan untuk memproduksi konten secara konsisten dan cepat, banyak pasien tidak mendapatkan akses ke jawaban yang dapat diandalkan. Tim sering mendengar dari orang-orang yang menonton video di tengah malam, merasa ketakutan dan tidak yakin apakah gejala yang mereka alami itu normal.

“Setiap kali mereka berkeringat di malam hari dan bertanya-tanya, apa yang harus saya katakan kepada dokter saya? Atau apakah saya akan bertahan hidup sampai pagi? Mereka bisa menonton video yang dibuat dengan HeyGen dan mengetahui bahwa obat yang mereka minum memang memiliki efek samping. Kamu akan selamat melewati malam ini, dan kamu akan menikmati hari esok.”

Bagi Malecare, membantu pasien merasa tenang di saat-saat seperti itu menjadi inti dari misi mereka dan alasan mengapa mereka membutuhkan solusi yang dapat diskalakan dan diandalkan.

Mengadopsi AI untuk meningkatkan skala edukasi dengan kejelasan, kepercayaan diri, dan kepedulian

Pengalaman pertama tim dengan HeyGen adalah apa yang disebut Darryl sebagai “momen ajaib.” Dalam satu hari saja, bekerja dari ruang tamunya, mereka berhasil mencapai sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil.

“Kami bertiga sedang duduk di ruang tamu saya, dan di akhir hari, kami membuat 15 video. Rasanya seperti, ‘bagaimana kami bisa melakukan itu?’” kata Darryl. “Lima belas video yang benar-benar layak dan siap dipublikasikan.”

Momen itu menunjukkan kepada mereka apa yang mungkin dilakukan. HeyGen memungkinkan mereka memperluas produksi melampaui hanya beberapa kontributor dan memberdayakan setiap anggota tim untuk membuat konten video yang kuat dan konsisten. “Kami telah membagikan alur kerja itu kepada masing-masing orang,” jelas Darryl. “Para psikolog bisa dengan nyaman membuat 5 hingga 10 video dalam satu hari.”

Menemukan suara dan nada yang tepat sama pentingnya. Malecare mengamati bahwa pasien kanker merespons paling baik terhadap presenter yang mudah didekati, terutama yang terasa seperti guru sains di sekolah menengah. Setelah menguji puluhan presenter asli, HeyGen memungkinkan tim untuk mereplikasi suara-suara yang hangat dan menenangkan tersebut secara digital.

“Kita sebenarnya bisa memberikan kepribadian pada setiap avatar,” kata Darryl. “Kita bisa meniru guru-guru sains SMA yang sama yang sebelumnya kami gunakan sebagai presenter langsung.”

Sering kali pasien tidak bisa membedakan mana video yang menampilkan presenter asli dan mana yang menggunakan avatar, dan dalam banyak kasus, orang justru merasa lebih terhubung dengan versi digitalnya. Seorang peserta focus group pernah membagikan sebuah pandangan yang terus diingat Darryl hingga sekarang:

“Saya tahu itu adalah avatar. Anda sudah memberi tahu saya bahwa itu avatar, tetapi saya merasa bisa melakukan percakapan yang lebih mendalam dengan mereka tentang topik yang sedang mereka sampaikan kepada saya. Dan bahkan sekarang, saya bisa merasakan air mata mulai mengalir ketika memikirkan bagaimana kami tahu bahwa kami telah berhasil terhubung dengan orang-orang dan membuat mereka merasa nyaman, mengurangi kecemasan mereka, dan membantu mereka benar-benar mendengar dan menyerap informasi yang sangat sulit.”

Bagi Darryl, respons emosional ini menunjukkan bahwa HeyGen tidak hanya memungkinkan skala, tetapi juga meningkatkan empati. “Kalau ada satu hal yang bisa dikatakan tentang HeyGen, itu adalah bahwa kamu tidak hanya akan punya kendali, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan kreativitas dan hatimu dalam menciptakan percakapan untuk orang-orang yang belum pernah kamu temui.”

Mencapai dampak yang terukur dan memulihkan kepercayaan pasien

HeyGen telah menjadi bagian mendasar dari alur kerja Malecare, memungkinkan tim untuk membuat konten dengan presisi dan kelincahan.

“Saya memiliki kemampuan untuk membuat materi edukasi digital yang bisa kami ukur, mengetahui bagian mana dari sebuah video yang perlu disesuaikan, lalu mengeditnya kembali. Anda hanya bisa melakukan itu ketika Anda memiliki kendali digital atas performa avatar,” kata Darryl.

HeyGen juga membuat pekerjaan ini berkelanjutan secara emosional dan kreatif. Alih-alih merasa kewalahan dengan proses pengeditan, Darryl menggambarkan adanya rasa kemudahan. “Ruang editing membuat saya tidak perlu memikirkan proses pengeditan. Saya tidak sedang mengedit, saya sedang menciptakan,” kata Darryl. “Itu adalah perasaan yang luar biasa.”

Yang terpenting, hasil yang dialami pasien terus membaik. Malecare mengandalkan instrumen teruji untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan, kesiapan, dan keterlibatan pasien. “Semua angka kami melampaui ekspektasi,” kata Darryl. “Sangat sedikit hal yang bisa Anda katakan mampu mencapai hasil secepat yang telah kami buktikan.”

Bagi Darryl dan timnya, HeyGen lebih dari sekadar alat; ini adalah cara untuk menemui pasien dengan kejelasan, kenyamanan, dan harapan di saat-saat ketika mereka paling membutuhkannya. “Rasanya seperti ada malaikat yang turun lewat iPhone mereka dan masuk ke dalam pikiran mereka,” kata Darryl. “Dan itu sungguh luar biasa.”