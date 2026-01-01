Beberapa kisah mustahil untuk difilmkan. Bukan karena kisah itu tidak layak diceritakan, tetapi karena berada di luar jangkauan produksi tradisional.
Bayangkan menempatkan seorang komentator olahraga yang menghadap ke Los Angeles. Atau menyiarkan langsung dari tengah Times Square beberapa menit sebelum kick-off. Atau menyajikan analisis pra-pertandingan dari sebuah istana pasir di pantai pribadi.
Untuk liputan Piala Dunia Telemundo, itu bukan sekadar eksperimen pemikiran kreatif. Itulah yang menjadi brief kreatif mereka.
Jaringan ini ingin mengejutkan para penonton dengan momen sinematik yang tidak mungkin tercipta melalui produksi tradisional. Tantangannya adalah mewujudkan ide-ide tersebut dalam salah satu ajang olahraga yang bergerak paling cepat, di mana pertandingan berubah dari hari ke hari, jadwal produksi menyusut menjadi hitungan jam, dan setiap siaran harus memenuhi standar televisi.
Bekerja bersama agensi hiburan dan olahraga terkemuka Creative Artists Agency (CAA) dan Telemundo, HeyGen membantu mewujudkan visi tersebut dengan menciptakan empat segmen siaran berbasis AI yang ditayangkan sepanjang liputan babak gugur Piala Dunia Telemundo.
Proyek ini menandai kemitraan siaran langsung besar pertama HeyGen dan menunjukkan bahwa video AI telah berkembang dari teknologi eksperimental menjadi alat produksi yang siap digunakan di jam tayang utama.
Ini bukan tentang menggantikan apa pun yang sudah direncanakan Telemundo. Ini tentang menambahkan sesuatu yang bersifat tambahan dan kreatif ke dalam siaran yang akan tayang apa pun yang terjadi, dengan menggunakan AI secara sengaja untuk memperdalam keterlibatan dan memperluas apa yang bisa dilakukan oleh liputan tersebut.
Menceritakan kisah melampaui batas produksi
Tantangan kreatifnya bukan menemukan lokasi yang menarik, melainkan membuat lokasi yang mustahil terasa cukup meyakinkan untuk mendukung cerita.
Produksi tradisional akan membutuhkan banyak kru, perjalanan internasional, izin lokasi, efek visual, dan berminggu-minggu pascaproduksi. Tidak satu pun dari jadwal itu selaras dengan sebuah turnamen di mana lawan berikutnya baru dipastikan beberapa hari sebelum siaran.
Alih-alih bertanya sejauh mana kamera bisa ditempatkan, tim mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda: Di mana seharusnya cerita berlangsung jika sama sekali tidak ada batasan produksi?
Perubahan itu membuka pendekatan kreatif yang sepenuhnya baru.
Merancang momen alih-alih merekamnya
Kampanye final menampilkan empat komentator Telemundo yang ditempatkan dalam lingkungan sinematik yang terinspirasi dari turnamen tersebut:
- Adriana Monsalve muncul dengan latar pemandangan Los Angeles.
- Pablo Mariño menjadi "El Gran DT" di tengah Times Square.
- José Luis López Salido menyampaikan analisis dari sebuah istana pasir di pantai pribadi di Miami.
- Luis Omar Tapia berdiri sendirian di tengah lapangan di dalam Stadion Dallas.
Setiap segmen berdurasi 20 hingga 30 detik dan ditayangkan selama liputan pra-pertandingan Telemundo dari perempat final hingga Final Piala Dunia.
Tujuannya bukan untuk meyakinkan penonton bahwa momen-momen ini benar-benar terjadi. Tujuannya adalah memanfaatkan AI sebagai medium kreatif yang mampu menempatkan talenta di tempat yang tidak pernah bisa dijangkau kamera.
Alih-alih menyembunyikan teknologinya, produksi justru merayakannya.
Dibuat untuk siaran, bukan media sosial
Membuat tayangan televisi sinematik sangat berbeda dengan membuat video untuk media sosial.
Setiap segmen harus memenuhi persyaratan penayangan siaran sekaligus tetap terdengar alami bagi penonton berbahasa Spanyol dan mengakomodasi revisi naskah yang sering kali baru datang beberapa jam sebelum produksi.
Alur kerjanya menggabungkan dua tim HeyGen khusus.
Tim Avatar mengubah rekaman di lokasi milik Telemundo menjadi penampilan digital yang ekspresif dengan menggunakan Avatar V, Voice N, dan Video TTS, sekaligus mempertahankan identitas setiap komentator dan memungkinkan penampilan yang dinamis di dalam lingkungan yang sepenuhnya baru.
Dari sana, tim produksi HeyGen membangun dunia sinematik di sekitar setiap penampilan, mengomposisi adegan, menyempurnakan gerakan, meningkatkan kualitas gambar, dan menyiapkan setiap materi untuk siaran televisi.
Kecepatannya sejalan dengan turnamennya sendiri.
Setiap proses pembuatan hanya memakan waktu sekitar lima hingga sepuluh menit, sehingga memungkinkan sekitar dua puluh kandidat penampilan setiap jamnya. Revisi dialog sering kali dapat diselesaikan dalam waktu lima belas menit, memberi produser fleksibilitas untuk merespons perubahan pertandingan tanpa harus membangun ulang seluruh rangkaian.
Pada saat aset-aset tersebut sampai di Telemundo, semuanya hampir siap tayang, lengkap dengan suara ambient. Tim pascaproduksi jaringan kemudian menambahkan musik berlisensi dan menyelesaikan final mix sebelum ditayangkan.
Dibangun dengan talenta di setiap langkah
Semua ini tidak akan berhasil tanpa para komentator itu sendiri. Keempat talenta Telemundo berpartisipasi dengan persetujuan penuh dan tetap memegang kendali atas bagaimana mereka tampil dan apa yang mereka katakan.
Bekerja sama dengan CAA Vault, solusi layanan lengkap CAA untuk pengambilan, penyimpanan, dan lisensi kemiripan digital, suara, dan kekayaan intelektual, hasilnya menempatkan para talenta di lingkungan yang tidak pernah bisa dijangkau kamera, sekaligus memungkinkan mereka tetap mengendalikan nama, citra, dan kemiripan diri mereka sendiri sepanjang waktu.
Menyelesaikan detail yang tidak pernah disadari penonton
Teknologinya membuat proyek ini menjadi mungkin. Detailnya membuatnya terasa meyakinkan.
Pengucapan bahasa Spanyol, tempo bicara, dan aksen regional disempurnakan melalui beberapa siklus peninjauan bersama produser penutur asli bahasa Spanyol. Setiap penampilan dievaluasi dari segi irama, emosi, dan keaslian sebelum ditinjau oleh klien.
Tim produksi juga mengatasi banyak tantangan performa yang halus, mulai dari gerakan tangan dan ekspresi wajah hingga kualitas suara dan sinkronisasi.
Penyempurnaan tersebut dilakukan sementara naskah terus berkembang mengikuti hasil turnamen, sehingga jadwal produksi harus dipadatkan menjadi siklus iterasi semalam.
Proyek ini bukan sekadar latihan membuat video AI. Ini adalah produksi siaran yang dibangun sepenuhnya di sekitar AI.
Cetak biru untuk masa depan penyiaran
Selama berpuluh-puluh tahun, produksi televisi dibatasi oleh urusan logistik. Jika talenta tidak bisa bepergian, jika izin tidak bisa didapatkan, atau jika tenggat waktu datang terlalu cepat, beberapa ide kreatif akhirnya tidak pernah tayang.
Kemitraan ini mengisyaratkan masa depan yang berbeda. Alih-alih menggantikan kamera, kru, atau produksi tradisional, AI justru memperluas apa yang bisa dibayangkan oleh tim produksi sejak awal.
Telemundo tidak menggunakan AI hanya karena itu hal yang baru.
Jaringan tersebut menggunakannya karena teknologi ini menawarkan cara baru dan inovatif untuk menangani cerita-cerita yang secara logistik menantang, jika diproduksi secara konvensional dalam realitas siaran langsung olahraga.
Bagi HeyGen, proyek ini bukan sekadar kampanye yang sukses. Proyek ini menunjukkan bahwa salah satu stasiun penyiaran terbesar di dunia bersedia mempercayai talenta yang dihasilkan AI selama ajang olahraga terbesar di dunia, dengan tenggat waktu siaran langsung, dalam lingkungan penyiaran di mana kualitas bukanlah sesuatu yang bisa ditawar.
Pencapaian tersebut melampaui dunia olahraga.
Alur kerja produksi yang sama dapat membantu penyiar merespons berita terkini, memungkinkan studio hiburan menempatkan talenta di lingkungan yang mustahil, dan memberi kreator cara-cara baru untuk bercerita tanpa dibatasi oleh waktu, lokasi, atau produksi fisik.
Pertanyaannya bukan lagi apakah AI punya tempat di dunia penyiaran, tetapi apa yang akan diciptakan oleh generasi pendongeng berikutnya dengan teknologi ini.