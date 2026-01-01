Kecepatannya sejalan dengan turnamennya sendiri.

Setiap proses pembuatan hanya memakan waktu sekitar lima hingga sepuluh menit, sehingga memungkinkan sekitar dua puluh kandidat penampilan setiap jamnya. Revisi dialog sering kali dapat diselesaikan dalam waktu lima belas menit, memberi produser fleksibilitas untuk merespons perubahan pertandingan tanpa harus membangun ulang seluruh rangkaian.

Pada saat aset-aset tersebut sampai di Telemundo, semuanya hampir siap tayang, lengkap dengan suara ambient. Tim pascaproduksi jaringan kemudian menambahkan musik berlisensi dan menyelesaikan final mix sebelum ditayangkan.

Dibangun dengan talenta di setiap langkah

Semua ini tidak akan berhasil tanpa para komentator itu sendiri. Keempat talenta Telemundo berpartisipasi dengan persetujuan penuh dan tetap memegang kendali atas bagaimana mereka tampil dan apa yang mereka katakan.

Bekerja sama dengan CAA Vault, solusi layanan lengkap CAA untuk pengambilan, penyimpanan, dan lisensi kemiripan digital, suara, dan kekayaan intelektual, hasilnya menempatkan para talenta di lingkungan yang tidak pernah bisa dijangkau kamera, sekaligus memungkinkan mereka tetap mengendalikan nama, citra, dan kemiripan diri mereka sendiri sepanjang waktu.

Menyelesaikan detail yang tidak pernah disadari penonton

Teknologinya membuat proyek ini menjadi mungkin. Detailnya membuatnya terasa meyakinkan.

Pengucapan bahasa Spanyol, tempo bicara, dan aksen regional disempurnakan melalui beberapa siklus peninjauan bersama produser penutur asli bahasa Spanyol. Setiap penampilan dievaluasi dari segi irama, emosi, dan keaslian sebelum ditinjau oleh klien.

Tim produksi juga mengatasi banyak tantangan performa yang halus, mulai dari gerakan tangan dan ekspresi wajah hingga kualitas suara dan sinkronisasi.

Penyempurnaan tersebut dilakukan sementara naskah terus berkembang mengikuti hasil turnamen, sehingga jadwal produksi harus dipadatkan menjadi siklus iterasi semalam.

Proyek ini bukan sekadar latihan membuat video AI. Ini adalah produksi siaran yang dibangun sepenuhnya di sekitar AI.

Cetak biru untuk masa depan penyiaran

Selama berpuluh-puluh tahun, produksi televisi dibatasi oleh urusan logistik. Jika talenta tidak bisa bepergian, jika izin tidak bisa didapatkan, atau jika tenggat waktu datang terlalu cepat, beberapa ide kreatif akhirnya tidak pernah tayang.

Kemitraan ini mengisyaratkan masa depan yang berbeda. Alih-alih menggantikan kamera, kru, atau produksi tradisional, AI justru memperluas apa yang bisa dibayangkan oleh tim produksi sejak awal.

Telemundo tidak menggunakan AI hanya karena itu hal yang baru.

Jaringan tersebut menggunakannya karena teknologi ini menawarkan cara baru dan inovatif untuk menangani cerita-cerita yang secara logistik menantang, jika diproduksi secara konvensional dalam realitas siaran langsung olahraga.

Bagi HeyGen, proyek ini bukan sekadar kampanye yang sukses. Proyek ini menunjukkan bahwa salah satu stasiun penyiaran terbesar di dunia bersedia mempercayai talenta yang dihasilkan AI selama ajang olahraga terbesar di dunia, dengan tenggat waktu siaran langsung, dalam lingkungan penyiaran di mana kualitas bukanlah sesuatu yang bisa ditawar.

Pencapaian tersebut melampaui dunia olahraga.

Alur kerja produksi yang sama dapat membantu penyiar merespons berita terkini, memungkinkan studio hiburan menempatkan talenta di lingkungan yang mustahil, dan memberi kreator cara-cara baru untuk bercerita tanpa dibatasi oleh waktu, lokasi, atau produksi fisik.

Pertanyaannya bukan lagi apakah AI punya tempat di dunia penyiaran, tetapi apa yang akan diciptakan oleh generasi pendongeng berikutnya dengan teknologi ini.