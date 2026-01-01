Fameplay adalah studio produksi pemenang Emmy yang berbasis di Praha dan mengkhususkan diri pada film, televisi, animasi, dan penceritaan audiovisual. Sejak 2018, perusahaan ini telah memproduksi berbagai karya, mulai dari acara live-action dan serial animasi hingga platform hiburan digital dan konten berbranded. Pada 2023, perusahaan ini melihat sebuah perubahan besar akan datang.

“Ketika ChatGPT muncul, kami mulai meneliti berbagai alat audiovisual dan bagaimana AI generatif dapat membantu dalam industri audiovisual,” kata Lukáš Záhoř, Produser Utama dan Co-Founder di Fameplay.

Bagi sebuah perusahaan produksi yang berbasis di Republik Ceko, memperluas skala secara global selalu menjadi tantangan. Bahasa Ceko hanya digunakan oleh sekitar 10 juta orang, sehingga membatasi jangkauan konten yang diproduksi secara lokal. “Pada akhirnya, Anda selalu menjadi produser lokal di sini,” jelas Lukáš.

Semua itu berubah ketika Fameplay menemukan HeyGen. Dengan menggabungkan avatar AI dengan alur kerja penerjemahan dan dubbing video, Fameplay bertransformasi dari studio produksi lokal menjadi produsen konten global multibahasa.

“Bagi saya, ini adalah gerbang untuk menjadi produser konten global,” kata Lukáš.

Melampaui batas produksi dan lokalisasi tradisional

Sebelum mengadopsi HeyGen, para klien Fameplay sepenuhnya bergantung pada alur kerja produksi tradisional.

“Satu-satunya cara mereka bisa membuat video adalah dengan meluangkan waktu untuk datang ke studio, bersiap untuk pengambilan gambar, merekamnya, lalu menunggu proses editing dan meninjau hasil editannya,” kata Lukáš.

Prosesnya mahal, memakan banyak waktu, dan sulit untuk ditingkatkan skalanya. Membuat konten multibahasa bahkan lebih rumit. Agensi penerjemahan bisa menyediakan subtitle atau teks terjemahan, tetapi pelokalan video internasional secara penuh pada umumnya tidak dapat diakses oleh banyak klien karena biaya dan kompleksitas produksinya.

“Kami tidak memproduksi konten internasional sampai kami menyatukan semua langkah lokalisasi ini,” jelas Lukáš.

Beberapa proyek menghadapi tantangan yang bahkan lebih besar: para pembawa acaranya sendiri sebenarnya tidak ada. Salah satu proyek utama Fameplay saat ini adalah membuat pembawa berita olahraga sintetis untuk Flashscore, platform hasil olahraga global yang digunakan oleh jutaan penggemar di seluruh dunia.

“Mereka menginginkan satu wajah untuk semua negara tempat mereka hadir,” kata Lukáš.

Alih-alih merekrut presenter di setiap pasar, Fameplay mensintesis avatar AI untuk menyampaikan konten terlokalisasi secara global.

"Hal ini memungkinkan mereka memiliki konten internasional," katanya.

Memilih HeyGen untuk kualitas avatar dan lokalisasi

Saat Fameplay mengevaluasi semakin banyaknya alat video AI yang memasuki pasar, tim melakukan uji perbandingan langsung terhadap berbagai platform avatar dan dubbing, seperti Synthesia.

"Kami menguji berbagai alat setiap hari, siang dan malam," kata Lukáš.

Pada akhirnya, perusahaan memilih HeyGen karena tingkat realisme yang ditawarkannya.

“Kami menyadari bahwa kualitas sinkronisasi bibir, bahkan pada versi-versi awal, sudah jauh lebih unggul,” jelas Lukáš.

Kualitas tersebut sangat penting karena Fameplay tidak sekadar bereksperimen santai dengan AI. Perusahaan ini mengerjakan produksi profesional untuk klien berbayar dan membutuhkan hasil yang konsisten serta meyakinkan.

“Kami tidak menganggapnya sebagai mainan. Ini adalah alat profesional,” kata Lukáš.

Fameplay menjadi salah satu mitra agensi awal HeyGen, membeli sekitar 50 slot avatar studio dan membangun alur kerja produksi di sekitar platform tersebut. Perusahaan ini juga bekerja sama secara erat dengan tim HeyGen, memberikan masukan yang membantu membentuk fitur-fitur berfokus pada agensi seperti subspaces.

Saat ini, Fameplay tidak hanya membuat konten avatar untuk klien, tetapi juga melatih tim internal klien agar dapat memproduksi video sendiri di dalam HeyGen.

Membangun produksi AI multibahasa yang dapat diskalakan

Dengan HeyGen yang terintegrasi ke dalam pipeline produksinya, Fameplay mengembangkan alur kerja yang dioptimalkan untuk pembuatan konten berbasis AI dalam skala besar.

Setiap proyek dimulai dengan penulisan naskah dan pembuatan suara. Tim menggabungkan avatar HeyGen dengan alur kerja kloning suara profesional untuk menciptakan performa multibahasa yang realistis.

“Kami selalu memulai dengan naskah. Kami tidak pernah berimprovisasi,” kata Lukáš.

Hasilnya adalah sebuah sistem yang mampu menghasilkan konten multibahasa dalam skala besar sekaligus mempertahankan konsistensi karakter dan realisme visual.

Salah satu proyek unggulan perusahaan ini adalah International Volleyball Academy, sebuah serial YouTube yang telah tayang selama tiga tahun dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Jerman. Acara ini menggunakan avatar AI dari seorang pelatih voli sungguhan yang ingin melestarikan dan membagikan keahlian latihannya ke seluruh dunia.

“Dia selalu ingin keterampilan dan pengetahuannya tetap terjaga,” kata Lukáš.

Karena sang pelatih masih aktif bepergian dan melatih atlet di tingkat internasional, produksi tradisional akan sulit untuk dipertahankan. Sebagai gantinya, Fameplay membuat seri edukasi berkelanjutan berbasis AI dengan menggunakan avatar HeyGen yang dipadukan dengan rekaman nyata.

Keberhasilan besar lainnya datang melalui lokalisasi multibahasa. Satu acara produksi Fameplay berkembang dari bahasa Ceko menjadi tujuh bahasa tambahan.

“Itu luar biasa, sebuah lompatan besar dalam menjangkau audiens baru,” kata Lukáš.

Menjadi produsen konten global

Bagi Fameplay, HeyGen bukan sekadar soal efisiensi produksi. Platform ini secara fundamental mengubah model bisnis dan jangkauan kreatif perusahaan.

“Yang menakjubkan adalah melihat bahwa perusahaan seperti kami di Eropa Tengah, yang berfokus pada produksi audiovisual berbasis AI, dan HeyGen, sebuah startup di LA dan San Francisco, melalui tahapan yang sama dalam menemukan model bisnis yang tepat,” kata Lukáš.

Saat ini, Fameplay beroperasi sebagai studio produksi sekaligus mitra penerapan AI bagi brand, kreator, dan perusahaan media. Klien dapat bekerja secara fully managed melalui layanan produksi Fameplay atau menggunakan subspace untuk membuat konten secara mandiri dengan dukungan agensi.

Di pusat alur kerja tersebut adalah HeyGen.

“Bagi saya, HeyGen adalah jangkar untuk konsistensi karakter dan sinkronisasi bibir,” kata Lukáš.

Dengan menggabungkan avatar AI, penerjemahan video multibahasa, dan alur kerja produksi yang dapat diskalakan, Fameplay bertransformasi dari perusahaan produksi lokal Ceko menjadi pembuat konten yang benar-benar berskala global.