Bangun infrastruktur video yang dapat diskalakan dengan HeyGen API
Kurangi biaya dan waktu produksi hingga 95%; buat, terjemahkan, dan skalakan video dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek.
Total video yang dihasilkan
Total video yang diterjemahkan
Bahasa
Waktu aktif API
Kecerdasan video tingkat perusahaan
Bangun infrastruktur video yang andal dengan API tingkat enterprise dan kapabilitas AI yang dirancang untuk skala besar, otomatisasi, dan jangkauan global.
Sebelum menerjemahkan video Anda, tinjau dan edit transkripnya terlebih dahulu agar pesan Anda tetap akurat dan jelas.
Lokalkan pelatihan dan peluncuran produk dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek dengan akurasi lip-sync 99%.
Ubah wiki internal atau basis pengetahuan Anda menjadi video yang menarik dan ekspresif dengan teks-ke-video bertenaga AI.
Otomatisasikan pembuatan video onboarding dan L&D yang dipandu avatar tanpa kamera, studio, atau tim produksi.
Sederhana untuk pengembang. Cepat bagi tim untuk merilis
Buat video Anda dalam hitungan menit dengan REST API kami yang intuitif.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Lihat bagaimana tim membangun alur kerja video yang dapat diskalakan di atas infrastruktur kecerdasan video global HeyGen.
Buat video pelatihan multibahasa lebih cepat dan jaga konsistensi konten secara global.
Hasilkan video outreach dan akun berbasis yang dipersonalisasi dalam skala besar.
Keamanan, keandalan, dan kontrol API tingkat enterprise
HeyGen menyediakan infrastruktur video yang aman dan andal bagi perusahaan, dirancang untuk menskalakan video berbasis AI dengan tingkat keamanan, waktu aktif, dan kontrol yang dibutuhkan oleh tim global.
Keamanan data Anda adalah prioritas utama kami. HeyGen diaudit secara independen dan tersertifikasi untuk kepatuhan SOC 2 Type II dan GDPR, memastikan informasi Anda tetap terlindungi dengan standar setinggi mungkin.
HeyGen dibangun untuk kinerja yang andal dengan uptime API 99,8%, memastikan infrastruktur video Anda tetap tersedia dan alur kerja video otomatis Anda berjalan tanpa gangguan.
Pelanggan enterprise mendapatkan akses langsung ke insinyur dukungan khusus yang membantu memastikan proses deployment berjalan lancar, penyelesaian masalah yang cepat, dan operasi video yang andal dalam skala besar.
Kelola izin dengan kontrol akses berbasis peran (RBAC), sehingga tim dapat menetapkan akses dengan aman, menjaga tata kelola, dan mengendalikan bagaimana alur kerja video dibuat dan dikelola.
Integrasi API enterprise kami menghadirkan keunggulan video AI langsung ke dalam alur kerja kreator Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah membuat video berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien tanpa repot berpindah-pindah antar alat.
Certified to meet global security and compliance standards
Perbedaan utamanya terletak pada keseimbangan antara otomatisasi dan kendali yang lebih mendetail.
The Video Agent API menerima satu prompt teks dan memicu orkestrasi otomatis untuk pembuatan avatar, penulisan skrip, serta pembuatan dan penataan aset visual. Solusi ini menawarkan kendali yang sangat presisi sekaligus memberikan kebebasan kreatif sepenuhnya. Sangat ideal untuk eksplorasi konten dalam skala besar, pembuatan video internal, dan otomatisasi. Ini adalah penawaran yang benar-benar unik di seluruh industri.
Sebagai perbandingan, Standard Video Generation APIs memiliki 2 bagian utama: 1) Avatar Video Generation dan 2) Template Video Generation. Developer membuat Avatar dan Template Video menggunakan platform web HeyGen yang kemudian dapat digunakan oleh API. Meskipun membutuhkan lebih banyak pengaturan, API ini memberikan kontrol presisi yang dibutuhkan untuk aset dengan nilai produksi tinggi yang konsisten dengan brand. Pelanggan enterprise telah membuat jutaan video melalui API ini untuk mengotomatisasi alur kerja konten mereka.
Ya, berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan Photo Avatar API
Jika Anda ingin menggunakan Avatar Video Generation, Anda dapat menggunakan/memasukkan avatar dengan mengikuti panduan.
Ya, API mendukung pembuatan avatar langsung dari teks melalui kerangka deskriptif terstruktur yang menghilangkan kebutuhan akan aset gambar eksternal. Dengan memberikan parameter spesifik pada delapan kolom wajib—termasuk usia, jenis kelamin, etnis, dan gaya—AI akan menyintesis persona unik dengan resolusi tinggi. Misalnya, memilih etnis "East Asian" dengan gaya "Professional" dan pencahayaan "Cinematic" akan membuat engine menampilkan pilihan Avatar dan Tampilan (Looks) unik, sehingga perusahaan dapat memperluas pustaka pemeran yang beragam yang sebenarnya tidak ada di dunia nyata.
Anda dapat mengikuti panduan di sini untuk prompt-to-avatar.
Sistem template ini dirancang untuk produksi video gaya "mail-merge" yang sangat efisien, di mana sebuah layout utama berfungsi sebagai wadah untuk data dinamis. Pengguna terlebih dahulu membuat atau memilih template melalui Dashboard atau API, lalu menentukan placeholder khusus untuk teks, gambar, atau audio. Dengan mengirim satu permintaan POST ke endpoint generate milik template beserta payload JSON berisi variabel, sistem akan secara otomatis merender file video unik untuk setiap penerima, sehingga menjadi standar industri untuk outreach penjualan yang dipersonalisasi dan onboarding pelanggan yang disesuaikan dalam skala besar.
Untuk memastikan tingkat realisme dan akurasi lip-sync setinggi mungkin, "Golden Path" yang direkomendasikan adalah secara terprogram mengambil dan menggunakan default_voice_id yang terkait dengan avatar tertentu. Metode ini menjamin bahwa karakteristik suara—seperti gender, nada, dan aksen regional—sudah dioptimalkan untuk persona visual avatar tersebut, sehingga secara signifikan mengurangi risiko efek "uncanny valley". Jika diperlukan suara kustom, pengembang sebaiknya selalu memfilter daftar v2/voices agar sesuai dengan metadata avatar untuk menjaga konsistensi audiovisual.
Karena proses rendering video AI dengan fidelitas tinggi membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu beberapa menit, API ini dirancang untuk digunakan dengan arsitektur asinkron berbasis event melalui Webhook. Alih-alih mempertahankan koneksi terbuka (yang dapat menyebabkan timeout), aplikasi Anda harus mendaftarkan URL webhook untuk menerima notifikasi "push" otomatis ketika event avatar_video.success terpicu. Pendekatan ini memungkinkan backend Anda tetap berkinerja baik dan hanya memproses video—melalui video_url yang disediakan—pada saat video tersebut sudah tersedia.
API ini memberikan jangkauan global yang sangat luas, mendukung lebih dari 40 bahasa dan pustaka berisi lebih dari 300 suara yang beragam, sehingga memungkinkan komunikasi lintas negara tanpa hambatan. Lebih dari sekadar teks-ke-suara dalam berbagai bahasa, platform ini menawarkan fitur "Video Translation" yang dapat mengambil video yang sudah ada dan menerjemahkan audionya sambil secara bersamaan menyelaraskan kembali gerakan bibir avatar ke bahasa baru. Hal ini memastikan bahwa performa visual tetap terasa sama autentiknya dalam bahasa Spanyol atau Jepang seperti pada rekaman asli berbahasa Inggris.
HeyGen Video Translation dapat mendukung 175 bahasa dan dialek (sesuai yang tercantum di sini).
