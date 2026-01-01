Equity Trust Company adalah pemimpin layanan keuangan yang mengkhususkan diri pada IRA swakelola. Video adalah media utama untuk keterlibatan dan edukasi pelanggan di industri ini. Jesse Briley, Senior Manager of Marketing Engagement di Equity Trust, memimpin tim yang berdedikasi untuk menghasilkan konten menarik di berbagai saluran guna menjangkau dan melibatkan audiens mereka secara efektif.

Menyadari pengaruh video yang terus berkembang, Jesse menetapkan target ambisius untuk memperluas upaya produksi video mereka. Untuk meningkatkan produksi video, perusahaan mencari solusi inovatif guna meningkatkan efisiensi dan memperbesar skala pembuatan konten. HeyGen memberikan solusi yang transformatif, memungkinkan Equity Trust untuk merampingkan alur kerjanya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Mengatasi keterbatasan sumber daya dan masalah efisiensi

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, yang membuat mereka kesulitan memproduksi konten video dalam jumlah dan kualitas seperti yang mereka bayangkan. Selain itu, pembuatan video dengan kualitas profesional membutuhkan banyak waktu dan usaha, terutama karena harus melibatkan Director of Education perusahaan. Sebagai pakar materi yang sangat dicari, direktur tersebut memiliki ketersediaan waktu yang sangat terbatas untuk sesi pengambilan video.

“Volume konten yang diproduksi oleh tim tampaknya terus meningkat setiap tahun agar tetap relevan dan kompetitif,” kata Jesse. “Skalabilitas itu penting dan tim konten membutuhkan seperangkat alat yang terus berkembang untuk memungkinkan otomatisasi dan efisiensi, yang semakin banyak mencakup penggunaan AI.”

The team also had to meet the high expectations of their audience, who demanded professional and authentic content. Videos needed to reflect Equity Trust’s commitment to quality without appearing “AI-generated,” as maintaining trust and credibility with viewers was paramount. These challenges underscored the need for a more scalable, efficient solution to support the team’s video production goals and maintain the trust of their audience.

Memanfaatkan HeyGen untuk konten video yang autentik dan mudah diskalakan

Equity Trust menemukan HeyGen melalui pencarian online dan memutuskan untuk menguji kemampuan inovatifnya dalam video AI. Bagi Jesse dan timnya, eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui apakah video yang dihasilkan AI dapat memenuhi tujuan mereka dalam menghasilkan konten berkualitas tinggi yang dapat diskalakan, mengurangi waktu produksi dan ketergantungan pada sumber daya, serta menjaga keaslian untuk mempertahankan kepercayaan audiens.

In just one hour, the team created a digital avatar of their Director of Education, capturing his voice and visual presence. This allowed Equity Trust to produce professional-grade educational videos for social media, internal training, and customer engagement without requiring the director’s direct involvement and time. By reducing bottlenecks and ensuring consistent quality, the innovative approach opened new avenues for scalable, authentic content creation.

“With HeyGen, we could create short, snappy videos that maintained a professional quality. It was especially effective for social media,” said Jesse. “The scalability it provided was a game-changer for our team.”

Mengubah produksi video dengan solusi berbasis AI

Setelah uji coba awal dan beberapa penyempurnaan, Equity Trust berhasil mengintegrasikan HeyGen ke dalam proses pembuatan kontennya. Hasilnya sangat signifikan:

Time Savings : Before HeyGen, producing a single video required over five hours of work. With HeyGen, the same output was achieved in minutes, dramatically improving productivity.

: Before HeyGen, producing a single video required over five hours of work. With HeyGen, the same output was achieved in minutes, dramatically improving productivity. Volume Konten : Tim membuat 12 video dalam waktu singkat, sebuah pencapaian yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan sumber daya.

: Tim membuat 12 video dalam waktu singkat, sebuah pencapaian yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Versatility: The AI-powered videos were used across multiple channels, including TikTok, YouTube Shorts, and Instagram Reels. While primarily customer-facing, the videos also found applications in internal training.

“HeyGen is the future of scalable content creation,” said Jesse. “For small teams or even individual creators, AI tools like HeyGen are irreplaceable.”

Dengan memanfaatkan kemampuan AI HeyGen, Equity Trust dapat menyesuaikan konten untuk segmen audiens tertentu, dengan bereksperimen menggunakan berbagai avatar yang sesuai dengan beragam demografi. Kemampuan platform untuk meningkatkan skala produksi video secara efisien tanpa membebani sumber daya internal selaras dengan tujuan jangka panjang tim, sehingga mereka dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat.

Seiring kemajuan teknologi AI, pengalaman Equity Trust menunjukkan potensi transformatif dari alat seperti HeyGen bagi tim pemasaran modern.