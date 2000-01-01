Skalakan Proses Onboarding Pelanggan Tanpa Menambah Tim Anda
Tutorial produk, panduan fitur, panduan onboarding—buat konten edukasi pelanggan yang mengurangi tiket dukungan dan mendorong adopsi, tanpa perlu merekam satu video pun atau menunggu tim produk.
- Tidak perlu kartu kredit
- Mendukung lebih dari 175 bahasa
Masalah Edukasi Pelanggan
Lihat bagaimana tim edukasi pelanggan mengubah produk yang kompleks menjadi konten yang jelas dan mudah diskalakan yang mempercepat adopsi dan mendorong pertumbuhan.
Hambatan dalam Edukasi Pelanggan
Produk Anda terus berkembang. Fitur-fitur baru dirilis setiap minggu. Namun, dokumentasi bantuan Anda sudah usang, video onboarding Anda masih menampilkan antarmuka tahun lalu, dan pelanggan terus mengajukan pertanyaan yang seharusnya sudah terjawab oleh konten Anda. Produksi video tradisional tidak bisa mengimbangi—pada saat Anda berkoordinasi dengan tim produk, menjadwalkan sesi rekaman, dan mengedit materi, antarmukanya sudah berubah lagi. Sementara itu, tim support Anda kewalahan dengan tiket yang sebenarnya bisa dicegah jika ada konten swalayang yang lebih baik. Dan pelanggan global Anda? Mereka hanya mendapat sumber daya dalam bahasa Inggris, atau bahkan tidak mendapat apa-apa sama sekali.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah tim customer success Anda menjadi mesin konten yang bergerak secepat produk Anda. Tulis sebuah skrip—atau biarkan AI membuatnya dari dokumen bantuan Anda—pilih avatar AI, dan hasilkan video tutorial profesional dalam hitungan menit. UI produk berubah? Perbarui skripnya, buat ulang, dan konten Anda tetap terbaru. Basis pelanggan global?Terjemahkan ke lebih dari 175 bahasasecara instan sehingga setiap pelanggan belajar dalam bahasa mereka sendiri. Bangun pustaka self-service yang dapat diskalakan untuk mendukung pelanggan, mendorong adopsi, dan mengurangi tiket yang membuat tim Anda reaktif alih-alih strategis.
Segala Kebutuhan Tim Customer Success untuk Edukasi dalam Skala Besar
Pembuatan Tutorial Secara Cepat
Selaraskan dengan roadmap produk Anda. Buat tutorial produk dan walkthrough fitur dalam hitungan menit, bukan berminggu-minggu seperti produksi tradisional. Saat UI berubah, perbarui skrip Anda dan buat ulang—konten tetap terbaru tanpa perlu pengambilan gambar ulang.
• Hasilkan tutorial dalam hitungan menit
• Perbarui seketika saat produk berubah
• Tanpa dependensi produksi
Video Dokumentasi Bantuan
Ubah dokumen bantuan yang penuh teks menjadi konten video yang menarik. Video penjelasan yang menunjukkan kepada pelanggan secara tepat cara menyelesaikan tugas—mengurangi kebingungan, tiket dukungan, dan waktu hingga mereka mendapatkan nilai.
• Ubah artikel bantuan menjadi video
• Panduan visual lebih unggul daripada teks
• Sematkan langsung di basis pengetahuan
Edukasi Pelanggan Multibahasa
Layani setiap pelanggan dalam bahasa mereka. Penerjemahan video berbasis AI mengadaptasi konten onboarding Anda ke lebih dari 175 bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Pelanggan Jepang Anda mendapatkan pengalaman dengan kualitas yang sama seperti penutur bahasa Inggris.
• Kloning suara menjaga keaslian
• Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan wajah
• Satu sumber, basis pelanggan global
Pendekatan Pelanggan yang Dipersonalisasi
Ubah satu video menjadi ribuan versi yang dipersonalisasi. Variabel dinamis memungkinkan Anda menyesuaikan nama, detail perusahaan, dan rekomendasi spesifik untuk komunikasi pelanggan yang dipersonalisasi yang mendorong keterlibatan dan pembaruan.
• Kolom personalisasi dinamis
• Pembuatan batch dalam skala besar
• Penargetan pelanggan individual
Pengalaman Merek yang Konsisten
Kunci identitas visual Anda di seluruh konten untuk pelanggan. Brand Kit memastikan setiap tutorial, setiap video onboarding, setiap materi bantuan terlihat dan terdengar seperti berasal dari perusahaan Anda—bukan sekadar kumpulan rekaman layar acak.
• Aset merek terpusat
• Pembawa acara dan gaya tutur yang konsisten
• Sentuhan profesional dalam skala besar
Pustaka Konten Swalayang
Bangun pustaka sumber daya yang benar-benar digunakan pelanggan Anda. Konten video yang menjawab pertanyaan sebelum menjadi tiket, menjelaskan fitur sebelum membutuhkan panggilan, dan mendorong adopsi sebelum pelanggan berhenti menggunakan produk Anda.
• Kurangi volume tiket dukungan
• Mempercepat time-to-value
• Menskalakan transfer pengetahuan 1:1
Dari Dokumen Bantuan ke Video untuk Pelanggan dalam 3 Langkah
Mulailah dengan Pengetahuan Anda
Tempel artikel bantuan Anda, unggah dokumentasi produk, atau biarkan generator skrip AI membuat skrip tutorial dari deskripsi fitur Anda. Mulailah dari apa yang sudah diketahui tim Anda.
Pilih Pembawa Acara Anda
Pilih avatar AI yang mewakili brand Anda, atau ciptakan juru bicara layanan pelanggan yang konsisten untuk semua konten pelanggan. Sesuaikan suara dan gaya dengan standar komunikasi pelanggan Anda.
Hasilkan dan Terapkan
Klik buat. Dalam hitungan menit, Anda sudah memiliki video edukasi pelanggan yang profesional. Terjemahkan ke bahasa apa pun yang digunakan pelanggan Anda. Sematkan di pusat bantuan, basis pengetahuan, rangkaian onboarding, atau komunikasi dengan pelanggan.
Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Customer Success
Onboarding Pelanggan Baru
Bantu pelanggan mencapai nilai lebih cepat dengan video onboarding yang tidak bergantung pada ketersediaan CSM. Rangkaian sambutan, panduan penyiapan, dan tutorial kemenangan pertama yang dapat diskalakan ke seluruh basis pelanggan Anda.
Use case: Membuat rangkaian onboarding otomatis yang memandu setiap pelanggan baru melalui proses setup awal dan tindakan kunci pertama.
Edukasi Fitur Produk
Setiap peluncuran fitur memerlukan edukasi bagi pelanggan. Video tutorial yang menjelaskan kemampuan baru, menunjukkan alur kerja, dan mendorong adopsi—dikirim bersamaan dengan fitur, bukan berbulan-bulan kemudian.
Use case: Membuat video pengumuman fitur untuk setiap rilis, yang disematkan langsung di catatan rilis dan pesan dalam aplikasi.
Konten Pusat Bantuan
Video menjawab pertanyaan yang sulit dijelaskan hanya dengan teks. Ubah artikel bantuan Anda yang paling sering dilihat menjadi panduan visual yang mengurangi kebingungan dan beban dukungan.
Use case: Ubah 20 topik tiket dukungan teratas menjadi tutorial video, sehingga mengurangi volume tiket untuk masalah-masalah tersebut.
Dukungan Pelanggan Global
Pelanggan Anda berbicara dalam puluhan bahasa. Konten dukungan Anda juga harus demikian. Lokalkan seluruh basis pengetahuan Anda untuk pelanggan global tanpa perlu proses produksi terpisah untuk setiap pasar.
Contoh penggunaan: Menerjemahkan seluruh pustaka onboarding ke dalam 10 bahasa, melayani segmen pelanggan internasional tanpa perlu menambah jumlah staf CS.
Pendekatan yang telah teruji: AI Smart Ventures melatih lebih dari 10.000 orang dalam lebih dari 170 bahasa menggunakan konten video yang dapat diskalakan.
Titik Sentuh Pelanggan yang Dipersonalisasi
Pendekatan personal dalam skala besar. Pesan video yang dipersonalisasi untuk perpanjangan kontrak, QBR, rekomendasi fitur, dan check-in—tanpa perlu merekam video terpisah untuk setiap pelanggan.
Contoh penggunaan: Buat video pendekatan pembaruan yang dipersonalisasi yang membahas penggunaan spesifik dan metrik keberhasilan masing-masing pelanggan.
Hasil terverifikasi: Videoimagem meraih peningkatan engagement 3x lipat dengan video yang dipersonalisasi, menghasilkan lebih dari 50.000 video personal untuk klien perusahaan.
Pemberdayaan Keberhasilan Pelanggan
Dukung tim CS Anda dengan pesan dan alur percakapan yang konsisten. Sediakan materi pelatihan yang memastikan setiap CSM memberikan panduan berkualitas yang sama, terlepas dari masa kerja mereka.
Use case: Bangun pustaka enablement CSM yang mencakup penanganan keberatan, pemposisian fitur, dan percakapan ekspansi.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Apa itu video onboarding pelanggan?
Video onboarding pelanggan adalah konten edukatif yang membantu pelanggan baru memulai penggunaan produk Anda. Konten ini mencakup pesan sambutan, tutorial penyiapan, panduan fitur langkah demi langkah, dan panduan praktik terbaik. HeyGen memungkinkan tim customer success membuat video onboarding profesional menggunakan avatar AI dan sintesis suara—tanpa kamera, studio, atau penundaan produksi—sehingga Anda dapat menskalakan edukasi pelanggan seiring pertumbuhan jumlah pelanggan.
Bagaimana cara membuat tutorial produk tanpa perekaman layar?
Tulis skrip tutorial Anda atau biarkan generator skrip AI HeyGen membuatnya dari deskripsi fitur Anda. Pilih avatar AI sebagai presenter, tambahkan elemen visual atau callout apa pun, dan buat video Anda. Untuk demo antarmuka produk, Anda dapat memasukkan tangkapan layar atau rekaman layar bersama dengan avatar presenter Anda. Hasilnya adalah konten tutorial yang rapi tanpa proses perekaman layar dan pengeditan manual.
Bisakah saya memperbarui video ketika antarmuka pengguna (UI) produk kami berubah?
Ya—ini adalah salah satu keunggulan utama HeyGen untuk tim customer success. Saat antarmuka produk Anda berubah, cukup perbarui skrip Anda agar mencerminkan UI baru dan buat ulang videonya. Tidak perlu pengambilan gambar ulang, tidak perlu koordinasi dengan tim produksi. Konten edukasi pelanggan Anda tetap selaras dengan roadmap produk Anda, bukan tertinggal berbulan-bulan.
Bagaimana cara kerja dukungan pelanggan multibahasa?
Buat konten untuk pelanggan Anda satu kali saja dalam bahasa utama Anda. Lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan mencakup kloning suara (sehingga presenter Anda terdengar alami dalam setiap bahasa) dan sinkronisasi bibir (sehingga gerakan mulut sesuai). Pelanggan Anda di Jepang, Jerman, dan negara-negara berbahasa Spanyol semuanya mendapatkan pengalaman onboarding dengan kualitas yang sama.
Bisakah saya mempersonalisasi video untuk setiap pelanggan secara individual?
Ya. HeyGen mendukung personalisasi dinamis dengan field variabel untuk nama pelanggan, nama perusahaan, data penggunaan, dan detail khusus lainnya. Buat satu template, lalu hasilkan ribuan versi video yang dipersonalisasi untuk onboarding, outreach pembaruan, QBR, atau pencapaian keberhasilan. Videoimagem memproduksi lebih dari 50.000 video yang dipersonalisasi dengan pendekatan ini, dan berhasil meningkatkan engagement hingga 3x lipat.
Bagaimana cara menyematkan video di pusat bantuan atau basis pengetahuan kami?
HeyGen mengekspor file video MP4 standar dan menyediakan kode sematan yang berfungsi dengan platform pusat bantuan apa pun—Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion, atau basis pengetahuan kustom Anda. Unggah video secara langsung atau sematkan melalui tautan. Konten edukasi pelanggan Anda tetap berada di tempat pelanggan sudah biasa mencari bantuan.
Apakah konten video benar-benar akan mengurangi tiket dukungan?
Penjelasan dalam bentuk video secara konsisten mengungguli teks untuk panduan produk yang kompleks. Pelanggan lebih banyak menyerap informasi, menyelesaikan tugas lebih cepat, dan mengajukan lebih sedikit pertanyaan lanjutan. Kuncinya adalah menjaga konten tetap mutakhir—yang dimungkinkan HeyGen dengan membuat pembaruan berlangsung seketika alih-alih memerlukan produksi ulang penuh. Tim melaporkan penurunan tiket yang signifikan untuk topik-topik yang sudah tercakup dalam tutorial video.
Bagaimana cara saya menjaga kualitas yang konsisten di seluruh konten pelanggan?
Brand Kit HeyGen memusatkan identitas visual Anda—warna, font, logo, dan pilihan avatar yang sudah disetujui. Pilih avatar presenter dan suara yang konsisten untuk semua konten yang berhadapan dengan pelanggan. Baik saat membuat rangkaian onboarding, tutorial fitur, maupun dokumentasi bantuan, setiap video akan secara otomatis mempertahankan standar brand profesional.
Bisakah beberapa orang di tim CS saya membuat konten?
Ya. HeyGen untuk Bisnis mencakup ruang kerja tim tempat manajer keberhasilan pelanggan, spesialis enablement, dan tim operasional dukungan dapat berkolaborasi. Pustaka aset bersama memastikan elemen merek dan template yang telah disetujui tetap mudah diakses semua orang. Kontrol admin memastikan konsistensi sekaligus memungkinkan tim Anda berkreasi dalam skala besar.
Seberapa cepat saya dapat membuat video edukasi pelanggan?
Sebagian besar video tutorial dan onboarding dapat dibuat dalam hitungan menit. Advantive melaporkan pengurangan waktu pembuatan konten sebesar 50%, dengan produksi voice-over yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini hanya membutuhkan 2–3 jam. Peralihan dari jadwal produksi tradisional (berminggu-minggu) ke pengiriman di hari yang sama berarti konten untuk pelanggan Anda dapat dirilis bersamaan dengan peluncuran produk.
Jenis konten customer success apa yang bisa saya buat?
HeyGen mendukung hampir semua format video yang berhadapan langsung dengan pelanggan: rangkaian onboarding, tutorial fitur, walkthrough produk, dokumentasi bantuan, pengumuman rilis, outreach yang dipersonalisasi, ringkasan QBR, komunikasi pembaruan/renewal, perayaan pencapaian keberhasilan, dan kursus pelatihan pelanggan. Jika Anda bisa menulis skripnya, HeyGen bisa memproduksi videonya—dalam bahasa apa pun.
Apakah konten pelanggan saya aman?
HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat transit maupun saat tersimpan. Untuk tim customer success yang menangani informasi produk sensitif atau data pelanggan dalam video yang dipersonalisasi, HeyGen menawarkan fitur keamanan tingkat enterprise termasuk integrasi SSO dan manajemen akses terpusat.
Jelajahi Solusi Lainnya
Use Cases
Tools
Kisah Pelanggan
- Advantive: Pembuatan Konten 50% Lebih Cepat
- AI Smart Ventures: Lebih dari 10.000 Orang Terlatih
- Videoimagem: 3x Keterlibatan
- Coursera: Lokalisasi Video
- Lattice: Orientasi Karyawan dalam Skala Besar
- Reply.io: Penjangkauan Penjualan dalam Skala Besar
- Workday: Lokalisasi dalam Hitungan Menit
- Miro: Lokalisasi Konten Global
- HubSpot: Video AI dalam Skala Besar
Mulai Membuat Video Edukasi Pelanggan Hari Ini
Berhenti memilih antara konten yang ada dan kapasitas tim Anda. Buat video pelanggan profesional dalam hitungan menit, terjemahkan secara instan untuk pelanggan global, dan jaga materi edukasi tetap mutakhir secepat produk Anda berkembang. Bergabunglah dengan tim customer success di HubSpot, Miro, dan Coursera yang telah mengubah cara mereka menskalakan edukasi pelanggan.
- Tidak perlu kartu kredit
- Mendukung lebih dari 175 bahasa
- Batalkan kapan saja