Dibuat untuk Setiap Kebutuhan Customer Success

Onboarding Pelanggan Baru Bantu pelanggan mencapai nilai lebih cepat dengan video onboarding yang tidak bergantung pada ketersediaan CSM. Rangkaian sambutan, panduan penyiapan, dan tutorial kemenangan pertama yang dapat diskalakan ke seluruh basis pelanggan Anda. Use case: Membuat rangkaian onboarding otomatis yang memandu setiap pelanggan baru melalui proses setup awal dan tindakan kunci pertama.

Edukasi Fitur Produk Setiap peluncuran fitur memerlukan edukasi bagi pelanggan. Video tutorial yang menjelaskan kemampuan baru, menunjukkan alur kerja, dan mendorong adopsi—dikirim bersamaan dengan fitur, bukan berbulan-bulan kemudian. Use case: Membuat video pengumuman fitur untuk setiap rilis, yang disematkan langsung di catatan rilis dan pesan dalam aplikasi.

Konten Pusat Bantuan Video menjawab pertanyaan yang sulit dijelaskan hanya dengan teks. Ubah artikel bantuan Anda yang paling sering dilihat menjadi panduan visual yang mengurangi kebingungan dan beban dukungan. Use case: Ubah 20 topik tiket dukungan teratas menjadi tutorial video, sehingga mengurangi volume tiket untuk masalah-masalah tersebut.

Dukungan Pelanggan Global Pelanggan Anda berbicara dalam puluhan bahasa. Konten dukungan Anda juga harus demikian. Lokalkan seluruh basis pengetahuan Anda untuk pelanggan global tanpa perlu proses produksi terpisah untuk setiap pasar. Contoh penggunaan: Menerjemahkan seluruh pustaka onboarding ke dalam 10 bahasa, melayani segmen pelanggan internasional tanpa perlu menambah jumlah staf CS. Pendekatan yang telah teruji: AI Smart Ventures melatih lebih dari 10.000 orang dalam lebih dari 170 bahasa menggunakan konten video yang dapat diskalakan.

Titik Sentuh Pelanggan yang Dipersonalisasi Pendekatan personal dalam skala besar. Pesan video yang dipersonalisasi untuk perpanjangan kontrak, QBR, rekomendasi fitur, dan check-in—tanpa perlu merekam video terpisah untuk setiap pelanggan. Contoh penggunaan: Buat video pendekatan pembaruan yang dipersonalisasi yang membahas penggunaan spesifik dan metrik keberhasilan masing-masing pelanggan. Hasil terverifikasi: Videoimagem meraih peningkatan engagement 3x lipat dengan video yang dipersonalisasi, menghasilkan lebih dari 50.000 video personal untuk klien perusahaan.