Skalakan Produksi Video Klien Tanpa Menambah Tim Anda
Kreasi iklan, lokalisasi, kampanye yang dipersonalisasi, konten UGC—hasilkan lebih banyak video untuk lebih banyak klien dalam lebih banyak bahasa tanpa perlu merekrut lebih banyak editor. Ubah produksi video dari hambatan menjadi pusat keuntungan.
Masalah Skalabilitas Agensi
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform teks-ke-video AI paling inovatif.
Kalender konten Anda tidak pernah berhenti. Peluncuran produk butuh video. Kanal media sosial menuntut konten setiap hari. Kampanye membutuhkan materi kreatif yang dilokalkan untuk setiap pasar. Namun produksi video tradisional berarti harus memesan studio, mengoordinasikan talent, menunggu berminggu-minggu untuk proses editing—dan menghabiskan anggaran hanya untuk satu sesi pengambilan gambar. Saat konten akhirnya siap, momennya sudah lewat. Para pesaing Anda merilis video setiap hari sementara Anda masih berkutat di pra-produksi. Dan meminta para pimpinan untuk tampil di depan kamera? Semoga beruntung menghadapi mimpi buruk penjadwalan itu.
Solusi HeyGen
HeyGen mengubah setiap sales rep menjadi performer terbaik Anda. Buat satu template video, lalu hasilkan ribuan versi personalisasi—masing-masing dengan nama prospek, perusahaan, dan titik masalah spesifik mereka—tanpa perlu merekam satu video tambahan pun.Pendekatan penjualan yang dipersonalisasi dalam skala otomatisasi dengan tingkat keterlibatan seperti koneksi 1:1. Bangun perpustakaan sales enablement yang selalu mutakhir seiring perkembangan produk. Latih sales rep baru dengan pesan yang konsisten. Jangkau prospek global dalam bahasa mereka. Berikan seluruh tim Anda alat untuk menjual sebaik top performer Anda.
Segala Hal yang Dibutuhkan Agensi untuk Menskalakan Pekerjaan Klien
Produksi Konten yang Cepat
Berhenti menukar jam kerja demi membuat video. Hasilkan konten klien profesional dalam hitungan menit—iklan kreatif, video penjelasan, konten media sosial, dan video produk. Tim Anda dapat fokus pada strategi dan hubungan dengan klien sementara HeyGen menangani volume produksinya.
• Hasilkan video dalam hitungan menit, bukan hari
• Tangani lebih banyak klien per anggota tim
• Tingkatkan output tanpa menambah jumlah karyawan
Alur Kerja Multi-Klien
Kelola banyak merek dari satu platform. Setiap klien mendapatkan Brand Kit mereka sendiri dengan warna, font, logo, dan pilihan avatar yang sudah disetujui. Beralihlah antar proyek klien tanpa mencampur aset atau berisiko menimbulkan kebingungan merek.
• Kit merek terpisah untuk setiap klien
• Manajemen proyek yang terorganisir
• Pemisahan aset yang jelas
Pengujian Kreatif dalam Skala Besar
Klien menginginkan variasi. Berikan mereka variasi. Buat beberapa versi materi iklan untuk pengujian A/B—dengan hook yang berbeda, avatar yang berbeda, dan pesan yang berbeda—tanpa perlu produksi terpisah untuk setiap variannya.
• Berbagai variasi kreatif secara instan
• Uji lebih banyak, belajar lebih cepat
• Tanpa pengambilan ulang untuk variasi
Lokalisasi Global
Klien Anda berekspansi secara internasional? Lokalkan konten mereka ke dalam 175+ bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir. Satu video sumber dapat menjadi kampanye global tanpa produksi terpisah untuk setiap pasar.
• Kloning suara mempertahankan suara merek
• Sinkronisasi bibir sesuai dengan gerakan wajah
• Satu produksi, pasar tanpa batas
Konten Bergaya UGC
Konten yang terlihat autentik tanpa repot berurusan dengan influencer. Buat video bergaya UGC yang berkinerja tinggi di media sosial—format testimoni, reaksi produk, konten obrolan santai—dalam jumlah besar dan tepat waktu.
• Beragam pilihan avatar
• Penyampaian yang autentik dan santai
• Melakukan skala tanpa perlu koordinasi dengan kreator
Kampanye yang Dipersonalisasi
Ubah satu video menjadi ribuan versi personal untuk kampanye klien. Variabel dinamis menyisipkan nama, perusahaan, dan detail khusus.Video yang dipersonalisasiyang mendorong keterlibatan pada skala yang dibutuhkan klien.
• Personalisasi dinamis
• Pembuatan batch
• Output siap kampanye
Dari Brief Klien hingga Konten Jadi dalam 3 Langkah
Menyiapkan Klien
Buat Brand Kit untuk setiap klien dengan aset yang sudah disetujui—warna, font, logo, dan panduan gaya bahasa. Setelah dikonfigurasi, setiap video akan otomatis menjaga konsistensi brand.
Buat dengan Cepat
Tulis skrip sendiri atau biarkan AI membuatnya dari brief klien. Pilih avatar yang sesuai dengan brand klien. Hasilkan video dalam hitungan menit. Butuh variasi? Buat beberapa versi sekaligus. Butuh lokalisasi? Terjemahkan dengan satu klik.
Kirim dan Tagih
Ekspor dalam format apa pun—16:9, 9:16, 1:1—untuk platform apa pun. Kirimkan ke klien lebih cepat dari yang mereka harapkan. Tagih berdasarkan nilai yang telah Anda ciptakan, bukan jam yang Anda habiskan.
Dibuat untuk Setiap Model Agensi
Agensi Pemasaran Digital
Perbanyak konten sosial, materi iklan, dan video kampanye tanpa harus menambah ukuran tim Anda. Berikan lebih banyak kepada setiap klien, tangani lebih banyak klien, dan tingkatkan margin keuntungan Anda.
Contoh penggunaan: Hasilkan lebih dari 50 video sosial per bulan per klien, bukan hanya 5–10 seperti yang sebelumnya bisa Anda buat.
Hasil terverifikasi: Vision Creative Labs membantu klien beralih dari hanya 1–2 video per tahun menjadi 50–60 video per hari dengan HeyGen.
Agensi Kreatif
Hasilkan variasi konsep, video pitch, dan konten kampanye secepat ide muncul. Uji lebih banyak arah kreatif tanpa batasan produksi yang membatasi eksplorasi.
Use case: Hasilkan 20 variasi kreatif untuk ditinjau klien dalam waktu yang sebelumnya hanya cukup untuk membuat 2.
Agen Lokalisasi
Ubah lokalisasi dari pusat biaya menjadi pusat keuntungan. Terjemahkan konten video klien ke dalam 175+ bahasa dengan kloning suara dan sinkronisasi bibir—lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan dubbing tradisional.
Contoh penggunaan: Lokalkan kampanye klien ke dalam 15 bahasa dalam hitungan jam, bukan minggu.
Hasil terverifikasi: Attention Grabbing Media memangkas waktu produksi dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam sekaligus berekspansi ke lebih dari 10 bahasa baru.
Perusahaan Produksi Video
Tambahkan produksi berbasis AI sebagai lini layanan. Tawarkan kepada klien waktu penyelesaian yang lebih cepat, lebih banyak variasi, dan lokalisasi global di samping kemampuan produksi tradisional.
Use case: Tawarkan paket "konten cepat" untuk media sosial dan digital, berdampingan dengan produksi tradisional premium.
Agensi Pemasaran Kinerja
Pengujian kreatif membutuhkan volume materi kreatif yang besar. Hasilkan berbagai variasi iklan dalam skala besar sehingga Anda dapat melakukan lebih banyak pengujian, belajar lebih cepat, dan mengoptimalkan kampanye klien dengan data dari kinerja aktual.
Use case: Buat 100 variasi iklan untuk pengujian kreatif di berbagai platform, audiens, dan pesan.
Hasil terverifikasi: Videoimagem memproduksi lebih dari 50.000 video personal untuk AB InBev dengan peningkatan engagement 3x lipat.
Agensi Personalisasi
Luncurkan kampanye video yang dipersonalisasi dalam skala besar. Personalisasi dinamis dengan nama, perusahaan, dan detail khusus—ribuan video unik dari satu set template.
Use case: Membuat kampanye video yang dipersonalisasi untuk program ABM klien dengan ribuan target.
Produk dengan pertumbuhan tercepat di G2, dan itu bukan tanpa alasan
Dari pelatihan global hingga iklan video, HeyGen memberdayakan siapa saja (ya, termasuk Anda) untuk membuat konten video berkualitas tinggi dan mudah diskalakan untuk setiap kebutuhan. Berikut adalah beberapa manfaat yang paling disukai pelanggan kami:
Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.
Punya pertanyaan? Kami punya jawabannya
Bagaimana agensi menggunakan HeyGen untuk meningkatkan skala produksi video?
Agensi menggunakan HeyGen untuk melipatgandakan kapasitas produksi mereka tanpa perlu merekrut karyawan baru. Alih-alih menukar jam kerja untuk satu per satu video, tim dapat menghasilkan konten dalam hitungan menit—iklan kreatif, video media sosial, lokalisasi, hingga kampanye yang dipersonalisasi. Vision Creative Labs meningkat dari hanya mengirimkan 1–2 video per klien per tahun menjadi 50–60 video per hari. Ekonomi produksi video di agensi berubah secara fundamental ketika waktu produksi turun dari hitungan hari menjadi hitungan menit.
Bisakah saya mengelola beberapa merek klien di HeyGen?
Ya. HeyGen for Business mendukung beberapa Brand Kit, masing-masing dengan aset yang telah disetujui—warna, font, logo, dan pilihan avatar. Beralihlah antar proyek klien tanpa mencampur aset. Konten setiap klien akan otomatis mempertahankan standar merek mereka, sehingga mengurangi waktu QA dan menghilangkan risiko kebingungan merek.
Bagaimana HeyGen membantu pengujian kreatif untuk klien?
Hasilkan banyak variasi kreatif secara instan. Hook berbeda, avatar berbeda, pesan berbeda, format berbeda—tanpa perlu produksi terpisah untuk setiap varian. Agensi melaporkan dapat menguji 10–20 kali lebih banyak konsep kreatif dibandingkan produksi tradisional, yang menghasilkan kampanye dengan kinerja lebih baik dan optimalisasi yang lebih berbasis data.
Bisakah saya melokalkan konten klien ke dalam beberapa bahasa?
Ya—ini adalah salah satu kasus penggunaan utama bagi agensi. Buat konten dalam bahasa utama, lalu gunakan fitur terjemahan HeyGen untuk menghasilkan versi dalam salah satu dari lebih dari 175 bahasa yang didukung. Terjemahan mencakup kloning suara dan sinkronisasi bibir. Attention Grabbing Media berekspansi ke lebih dari 10 pasar bahasa baru sambil memangkas waktu produksi dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam.
Bagaimana cara membuat konten bergaya UGC untuk klien?
Ya. Selain untuk prospek, HeyGen juga mendukung pustaka lengkap untuk pemberdayaan penjualan. Buat demo produk, video positioning kompetitif, panduan penanganan keberatan, dan ringkasan cerita pelanggan. Saat produk atau pesan berubah, cukup perbarui skrip dan buat ulang videonya—pustaka Anda tetap mutakhir tanpa perlu pengambilan gambar ulang. Tim melaporkan pembaruan konten yang jauh lebih cepat dibandingkan produksi video tradisional.
Bisakah saya menawarkan kampanye video yang dipersonalisasi kepada klien?
Ya. HeyGen mendukung personalisasi dinamis dengan kolom variabel untuk nama, perusahaan, dan detail khusus. Buat satu template, lalu hasilkan ribuan versi personalisasi untuk kampanye ABM klien, program direct mail, atau aktivitas sales outreach. Videoimagem memproduksi lebih dari 50.000 video yang dipersonalisasi untuk AB InBev, dan berhasil mencapai peningkatan engagement hingga 3x lipat.
Bagaimana cara kerja penetapan harga dan margin untuk penggunaan oleh agensi?
Model berbasis kredit HeyGen memungkinkan Anda memproduksi lebih banyak konten dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan produksi tradisional. Sebagian besar agensi menagih klien berdasarkan nilai yang diberikan (video yang diproduksi, kampanye yang diluncurkan, hasil yang dicapai) alih-alih waktu yang dihabiskan. Selisih antara biaya HeyGen Anda dan penagihan ke klien menjadi margin keuntungan. Agensi melaporkan peningkatan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan model produksi tradisional.
Seberapa cepat saya dapat mengirimkan konten klien?
Sebagian besar video dapat dihasilkan dalam hitungan menit. Attention Grabbing Media melaporkan bahwa mereka beralih dari siklus produksi 3 hari menjadi hanya beberapa jam. Perubahan dari lini masa tradisional (berminggu-minggu) ke pengiriman di hari yang sama mengubah hubungan dengan klien—Anda menjadi agensi yang selalu bisa mengirimkan tepat waktu, bukan yang terus-menerus meminta perpanjangan.
Bisakah seluruh tim saya mengakses HeyGen?
Ya. HeyGen menyediakan pelacakan tayangan dan analitik keterlibatan sehingga Anda tahu prospek mana yang menonton video Anda, berapa lama mereka menontonnya, dan kapan. Gunakan data intent ini untuk memprioritaskan tindak lanjut—prospek yang menonton video Anda sampai selesai kemungkinan lebih tertarik dibanding mereka yang tidak membukanya. Integrasi dengan CRM Anda menjaga data ini tetap terhubung dengan catatan deal Anda.
Jenis konten klien apa yang bisa saya buat?
HeyGen mendukung hampir semua format video yang biasa diproduksi agensi: materi iklan, konten media sosial, video produk, video penjelasan, testimoni, konten bergaya UGC, kampanye yang dipersonalisasi, versi terlokalisasi, video pelatihan, dan banyak lagi. Jika klien Anda membutuhkan konten video, HeyGen dapat memproduksinya lebih cepat daripada metode tradisional.
Bagaimana ini dibandingkan dengan produksi video tradisional?
Produksi tradisional membutuhkan penulisan naskah, pembuatan storyboard, talent, peralatan, proses syuting, dan editing—mulai dari hitungan hari hingga berminggu-minggu per proyek. HeyGen menghasilkan kualitas yang sebanding hanya dalam hitungan menit. Bagi sebuah agensi, ini berarti bisa menangani volume 10–50 kali lebih banyak dengan tim yang sama, menerima lebih banyak klien, dan meningkatkan margin keuntungan. Agensi yang menang saat ini adalah mereka yang sudah menemukan cara untuk melakukan scale-up. HeyGen adalah cara mereka melakukannya.
Apakah konten klien aman?
HeyGen telah tersertifikasi SOC 2 Tipe II dan mematuhi GDPR. Konten Anda dienkripsi saat transit maupun saat tersimpan. Untuk tim penjualan yang menangani informasi kesepakatan sensitif atau materi kompetitif, HeyGen menawarkan fitur keamanan tingkat perusahaan termasuk integrasi SSO dan manajemen akses terpusat. Kami tidak melatih model AI kami menggunakan konten Anda.
Mulai Tingkatkan Produksi Video Klien Anda Hari Ini
Berhenti memilih antara kualitas dan kuantitas. Hasilkan konten profesional untuk klien dalam hitungan menit, lokalkan secara instan untuk pasar global, dan kirimkan lebih banyak video ke lebih banyak klien tanpa membuat tim Anda kewalahan. Bergabunglah dengan agensi seperti Ogilvy, Publicis, dan Vision Creative Labs yang telah mentransformasi kapasitas produksi mereka.
