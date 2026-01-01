Pembuat Video Highlight: Buat Highlight Reel dengan Cepat
Ubah video panjang Anda menjadi banyak highlight reel hanya dengan satu klik. Unggah rekaman Anda, pilih gaya caption dan format output, lalu dapatkan highlight siap pakai untuk berbagai platform dalam hitungan menit. Tidak perlu pengalaman editing, tanpa harus menyisir berjam-jam rekaman.
Fitur Instant Highlights
Pembuatan highlight AI sekali klik
Unggah video Anda dengan menyeret file atau menempelkan URL tertentu ke dalam pembuat video AI dan Instant Highlights akan memindai seluruh rekaman untuk secara otomatis mendeteksi momen-momen yang paling menarik. AI menghasilkan beberapa video highlight dari satu video panjang hanya dalam beberapa menit, menggantikan berjam-jam proses manual menelusuri dan memotong melalui alur kerja url to video.
Gaya caption yang dirancang untuk menghentikan scroll
Setiap highlight reel membutuhkan caption yang sesuai dengan platform dan kontennya. Instant Highlights menyertakan pustaka preset caption yang sudah didesain, mulai dari opsi bersih seperti Subtle Gray dan Subtle Cyan hingga gaya tegas seperti Block Dark dan Retro Gold melaluisubtitle generatorbawaan. Pilih satu gaya, dan setiap klip dalam satu batch akan diekspor dengan tampilan tersebut diterapkan.
Kontrol durasi dan format klip
Atur durasi klip ke otomatis atau pilih panjang khusus yang sesuai dengan platform Anda. Beralih antara 9:16 Vertikal untuk Reels dan TikTok, 16:9 Landscape untuk YouTube, atau 1:1 Square untuk LinkedIn dan Facebook menggunakan editor video AI. Satu kali upload, semua format ter-cover, tanpa perlu ubah ukuran atau ekspor ulang.
Sulih suara multibahasa di setiap highlight
Tambahkan narasi ke klip highlight apa pun dengan Kloning Suara AI dalam 175+ bahasa dan Sinkronisasi Bibir AI yang presisi per frame. Lokalkan momen terbaik Anda untuk audiens global tanpa perlu rekaman ulang atau menyewa pengisi suara, mengubah satu highlight reel menjadi pustaka konten multibahasa.
Instruksi khusus untuk kontrol editorial
Tulis panduan spesifik di kolom instruksi untuk memberi tahu AI apa yang harus dipertahankan, apa yang boleh dilewati, dan bagaimana cara membingkai highlight Anda. pembuat reel menggunakan masukan editorial Anda untuk memprioritaskan momen yang selaras dengan suara brand, ekspektasi audiens, atau brief kampanye Anda.
Kasus penggunaan
Sorotan acara pemasaran
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Sorotan webinar dan podcast
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Komunikasi perusahaan dan town hall
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Konten pendek dan reels untuk media sosial
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Demo produk dan testimoni pelanggan
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Konten pelatihan dan onboarding
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Cara kerjanya
Ubah video berdurasi panjang menjadi banyak highlight siap unggah untuk berbagai platform hanya dalam empat langkah. Sebagian besar pengguna membuat highlight pertama mereka dalam waktu kurang dari lima menit.
Unggah video Anda
Seret dan jatuhkan file video Anda (MP4, MOV, atau WEBM hingga 10GB) atau tempelkan URL tertentu. Instant Highlights menerima konten dengan durasi berapa pun.
Atur durasi dan format
Pilih durasi klip otomatis atau atur panjang kustom. Pilih rasio 9:16 Vertikal, 16:9 Landscape, atau 1:1 Persegi sesuai platform target Anda.
Pilih gaya teks dan tambahkan instruksi
Jelajahi pustaka gaya caption dan pilih preset yang sesuai dengan brand Anda. Tulis instruksi khusus apa pun untuk memandu AI tentang hal yang perlu diprioritaskan atau diabaikan.
Buat dan terbitkan
Instant Highlights memindai video Anda dan menghasilkan beberapa cuplikan sorotan. Pratinjau, unduh, dan bagikan ke platform mana pun.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang membuat Instant Highlights berbeda dari memotong klip secara manual?
Pengeditan manual berarti menonton seluruh rekaman Anda, menandai stempel waktu, memotong setiap segmen, dan mengekspor satu klip dalam satu waktu. Instant Highlights memindai seluruh video dan menghasilkan banyak reel siap unggah hanya dalam satu kali proses melalui alur kerja pembuat klip, dengan teks dan rasio aspek pilihan Anda yang sudah diterapkan pada setiap klip.
Bagaimana AI menentukan momen mana yang akan disorot?
AI menganalisis pola ucapan, energi visual, pergantian adegan, dan sinyal keterlibatan audiens di seluruh rekaman Anda. Sistem ini mengidentifikasi bagian-bagian yang paling berpotensi menarik perhatian di platform sosial dan menyusunnya menjadi klip mandiri menggunakan mesin sorotan video. Anda dapat menyempurnakan apa yang diprioritaskan dengan mengetikkan instruksi seperti "fokus pada demo produk" atau "lewati sesi tanya jawab."
Bisakah saya mengatur durasi dan format setiap klip highlight?
Atur durasi klip ke otomatis dan AI akan memilih panjang ideal untuk setiap momen, atau tetapkan durasi tetap agar semua klip konsisten. Tombol pengaturan format output memungkinkan Anda beralih antara 9:16 Vertikal untuk Reels dan TikTok, 16:9 Horizontal untuk YouTube, dan 1:1 Persegi untuk LinkedIn dan Facebook. Ubah salah satu pengaturan dan buat ulang tanpa perlu mengunggah ulang.
Gaya caption apa saja yang tersedia dan bisakah saya melihat pratinjaunya sebelum membuat video?
Instant Highlights mencakup pustaka preset caption yang dapat digulir, mulai dari gaya minimal seperti Subtle Gray hingga desain berdampak tinggi seperti Block Dark, Racing, dan Retro Gold. Setiap preset menampilkan pratinjau teks contoh sehingga Anda dapat melihat tampilannya sebelum melakukan proses, dan gaya yang Anda pilih dengan tambahkan caption ke video akan diterapkan secara konsisten ke setiap klip dalam satu batch.
Apakah ini bisa digunakan untuk rekaman pertandingan olahraga dan video highlight?
Unggah rekaman pertandingan penuh dan AI akan mendeteksi momen-momen berenergi tinggi, termasuk gol, permainan besar, selebrasi, dan perubahan momentum. Gunakan kolom instruksi untuk menentukan nama pemain atau nomor punggung, dan AI akan memberi bobot lebih tinggi pada momen-momen tersebut. Ekspor dalam format vertikal 9:16 untuk Reels dan TikTok, tempat sorotan olahraga mendapatkan engagement tertinggi.
Bisakah saya mengubah satu highlight reel ke dalam berbagai bahasa untuk audiens global?
Setiap klip yang dihasilkan oleh Instant Highlights dapat dilokalkan dengan penerjemah video AI menggunakan dubbing AI dalam lebih dari 175 bahasa. Voice-over akan dikloning ke dalam bahasa target dengan gerakan bibir yang tersinkronisasi, sehingga satu set highlight dapat menjadi pustaka konten multibahasa tanpa perlu rekaman ulang atau menyewa penerjemah.
Bagaimana Instant Highlights dibandingkan dengan tools seperti OpusClip atau VEED?
Kebanyakan alat highlight hanya memotong segmen mentah dengan caption dasar dan tanpa kontrol audio. Instant Highlights dari HeyGen menambahkan pustaka lengkap gaya caption, instruksi berbasis bahasa natural untuk panduan editorial, voiceover multibahasa dan sinkronisasi bibir, serta integrasi dengan platform pembuatan video lengkap yang mencakup generator skrip video dan alat avatar.
Apakah tim marketing melihat hasil yang terukur dari mendaur ulang konten dengan cara seperti ini?
Attention Grabbing Media melaporkan pembuatan konten 3x lebih cepat di seluruh kampanye mereka dengan menggunakan alat video HeyGen. Mengubah setiap webinar, acara, dan rekaman format panjang menjadi sekumpulan highlight siap tayang untuk berbagai platform semakin mempercepat proses dengan menghilangkan hambatan pengeditan per klip.
Jenis file apa yang bisa saya unggah dan apakah ada batas ukuran?
Instant Highlights mendukung file MP4, MOV, dan WEBM hingga 10GB. Anda juga dapat menempelkan URL video langsung sebagai pengganti mengunggah file. Alat ini memproses rekaman dengan durasi berapa pun, sehingga webinar 30 menit maupun rekaman konferensi 3 jam sama-sama dapat digunakan tanpa perlu memotong sumbernya terlebih dahulu.
Apakah Instant Highlights gratis untuk digunakan?
HeyGen menawarkan paket gratis yang sudah termasuk akses ke Instant Highlights. Unggah video, buat highlight, dan uji seluruh alur kerja termasuk gaya caption, opsi format, dan instruksi sebelum berkomitmen ke paket berbayar. Paket Creator dimulai dari $24/bulan dengan batas penggunaan yang lebih tinggi dan ekspor tanpa watermark.
