תפוס את המוצר שלך בפעולה עם סנכרון מסך, מצלמת רשת ומיקרופון. הפלטפורמה מקלה להקליט תהליכי עבודה אמיתיים שמדגימים את המוצר שלך ומראים איך הוא עובד, ואז לשלב את הקליפ בסצנת סרטון הדמו של המוצר שלך בתוך דקות.