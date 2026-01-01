AI Software Demo Video Maker for Stunning Product Demos

להפוך תסריט או הקלטת מסך לסרטון דמו תוכנה מלוטש בתוך דקות. בלי מצלמות, בלי תוכנת עריכה, בלי טייקים חוזרים. להוסיף קריינות, כתוביות ויותר מ־175 שפות, ואז לשתף בכל מקום.

AI software demo video maker creating a polished product demo.
141,933,535סרטונים נוצרו
116,689,951אווטארים נוצרו
19,574,242סרטונים תורגמו
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מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
תכונות עיקריות

פיצ׳רים של יוצר סרטוני הדמו לתוכנה

ניקוי דיבור לדמו מקצועי

הקלט דמו אחד בלבד. Speech Cleanup מסיר אוטומטית מילות מילוי, פאוזות, התחלות שווא וטייקים מיותרים, בזמן שה‑AI מגשר על פערים ויזואליים עם מעברים בלתי נראים. הדמו המקצועי שלך נראה מושלם, כך שאתה חוסך זמן בעורך הווידאו עם בינה מלאכותית – בלי צורך בכישורי עריכה.

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Speech Cleanup editing a software demo recording for a professional result.

Record your screen, fast and easy

תפוס את המוצר שלך בפעולה עם סנכרון מסך, מצלמת רשת ומיקרופון. הפלטפורמה מקלה להקליט תהליכי עבודה אמיתיים שמדגימים את המוצר שלך ומראים איך הוא עובד, ואז לשלב את הקליפ בסצנת סרטון הדמו של המוצר שלך בתוך דקות.

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Screen recording interface capturing a product workflow for a demo.

קריינות ואווטארים מבוססי בינה מלאכותית

הדבק את הסקריפט וקבל קריינות טבעית עם בינה מלאכותית תוך שניות. בחר מתוך מאות קולות או שיבוט קול משלך, או הוסף אווטאר מציאותי שיציג את התוכן. תהליך העבודה מסקריפט לווידאו שומר על כל סצנה ועל הקריאה הברורה לפעולה ממוקדות במסר.

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AI-powered voiceovers and avatars presenting a product demo script.

כתוביות אוטומטיות וטמפלייטים לסרטונים

הוסף ויז׳ואלים מושכים, מדיה מסטוק וכיתובי טקסט שנוצרים אוטומטית בזמן הרינדור של הווידאו. אפשר להתחיל מטמפלייטים של סרטוני דמו, ואז לייצא סרטון מלוטש שמוכן לפלטפורמות של רשתות חברתיות. מחולל הכתוביות הופך את הפיצ׳רים והיתרונות לקלים להבנה.

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Auto captions and demo video templates applied to product content.

Localize demos in 175+ languages

הגיעו למשתמשים ברחבי העולם על ידי תרגום כל דמו תוכנה ליותר מ־175 שפות, עם סנכרון שפתיים מדויק ושימור הקול המקורי שלך. השיקו ווקתרו אחד, ואז לוקליזציה של סרטוני המוצר שלכם לכל שוק. דיבוב AI מובנה מחליף הפקת וידאו מסורתית ואיטית בכמה שעות עבודה אחר הצהריים.

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Localizing a software demo into 175+ languages for global users.

רעיונות ושימושים לסרטוני הדגמת תוכנה

סרטוני דמו להשקת פיצ׳רים ב‑SaaS

Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.

Personalized product demo videos

Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.

Onboarding and video tutorials

Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.

סרטוני How-to להתאמה מושלמת של המוצר

Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.

הדרכות וסיורי מוצר

Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.

סרטוני פרומו לשיווק ומכירות

Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.

איך זה עובד

איך יוצר סרטוני דמו לתוכנה עובד

צור סרטון דמו לתוכנה בארבעה שלבים, שמלווים אותך מרעיון גולמי או מהקלטה ועד לסרטון מודגם, מלוטש ומוכן לשיתוף.

שלב 1

Start your demo

בחר טמפלייט או הדבק סקריפט, או הקלט את המוצר שלך בלייב עם מקליט המסך המובנה.

שלב 2

הוסף את הסקריפט שלך

כתוב או הדבק את טקסט הווק־ת׳רו שלך. המערכת בונה את הסצנות, הקצב והדגשים.

שלב 3

ללטש ולמתג

להוסיף קריינות, כתוביות ומיתוג. Speech Cleanup מסיר מילות מילוי והפסקות מביכות.

שלב 4

ייצוא ושיתוף

רנדר ב‑HD או 4K, שנה גודל לכל פלטפורמה, ואז הורד או שתף את הדמו המוכן שלך בכל מקום.

Starting a software demo from a template, script, or screen recording.
Adding a walkthrough script to a software demo video.
Polishing and branding a software demo video with narration and captions.
Exporting and sharing a finished software demo video across platforms.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר סרטוני דמו לתוכנה ואיך עובד תהליך יצירת הדמו?

יוצר סרטוני דמו לתוכנה או למוצר הופך תסריט או הקלטה לדמו מוגמר עם קריינות וכתוביות. יוצר הדמו מבוסס ה‑AI הזה משתמש במנוע הטקסט‑לווידאו של הפלטפורמה בשביל הקול, התזמון והעריכה, כך שיצירת דמו לוקחת דקות ספורות.

האם אפשר להראות איך המוצר שלי עובד, ולא רק מציג שמדבר?

כן. הקלט את המסך כדי ללכוד את הממשק האמיתי, ואז הוסף קריינות וזום כדי להראות איך המוצר שלך עובד. השתמש במגיש על רקע ירוק או בסרטון ללא פנים, כדי שהצופים יראו גם את המוצר וגם את המדריך.

איך Speech Cleanup עוזר להפוך את סרטוני הדמו שלך למרשימים במיוחד?

אחרי ההקלטה, Speech Cleanup של HeyGen מסיר אוטומטית מילות מילוי, השהיות, התחלה מחדש וטייקים מיותרים. במקום קפיצות חדות בעריכה, ה‑AI מחבר את הקטעים הטובים ביותר שלך עם מעברים בלתי נראים, כך שסרטוני הדמו שלך נראים כמו דמו מרשים ומוקלט בצורה מושלמת בכל פעם.

מה שונה בזה מ-Clipchamp כשצריך ליצור סרטון דמו?

עורכי טיימליין כמו Clipchamp מבוססים על מסלולי דרג־אנד־דרופ ועריכה ידנית. כלי ה‑AI הזה מצוין לבניית סרטוני דמו למוצר: בעזרת מחולל תסריטי וידאו אפשר ליצור סרטון דמו ולהכין פרזנטציית מוצר במהירות, ואז להוסיף את קיט המיתוג שלך בלחיצה אחת.

מה הופך סרטון הדגמת מוצר למעולה ומגדיל המרות?

סרטוני דמו הם כלי מכירה יעיל. סרטון דמו מוצר מעולה הוא סרטון דמו שמציג בצורה ברורה את הפיצ׳רים המרכזיים, שומר על קריאה חזקה לפעולה ומעלה את שיעור ההמרה. מנוע סנכרון השפתיים מבוסס ה‑AI שומר על המגישים טבעיים.

Can I publish demos at scale, and is there a free trial?

כן. אפשר ללכת מעבר ליצירת סרטון דמו מרכזי אחד, ולהפיק נכסים בעלי ערך לכל עמוד באתר, לפרסם את התוכן שלך ולהטמיע דמו מוצר אינטראקטיבי או כתובת URL לסרטון בכל עמוד. נתח את האנליטיקות כדי לראות מה ממיר, חבר את כלי ניהול קשרי הלקוחות (CRM), ותוודא שסרטוני הדמו שלך גורמים למוצר שלך לעבוד בשבילך. התחל עם ניסיון חינם.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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להפוך את הווק־ת׳רו של המוצר לסרטוני דמו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

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