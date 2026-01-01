יוצר וידאו למשאבי אנוש ליצירת סרטוני HR

Turn any script into a polished video with this HR video maker. No cameras, no crews, no editing software. Build onboarding, training, and policy videos in 175+ languages your whole team can watch anywhere.

HR video maker creating human resources videos from a script.
141,933,535סרטונים נוצרו
116,689,951אווטארים נוצרו
19,574,242סרטונים תורגמו
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מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
תכונות עיקריות

יכולות של HR Video Maker

להפוך סקריפטים של HR לסרטוני וידאו עם בינה מלאכותית

Write or paste your script and get a complete HR video back in minutes. This text-to-video tool handles scenes, narration, and timing, while a simple drag-and-drop editor keeps video creation fast. The script to video workflow needs no filming and nothing to learn first.

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Employee using an AI HR video maker to turn a script into a video.

Speech Cleanup and Smart Recording

הקלט את המסר שלך פעם אחת וקבל טייק נקי ומלוטש בלי להקליט מחדש. Speech Cleanup מסיר מילות מילוי, פאוזות ארוכות, התחלות שווא וטייקים חוזרים, ואז מחבר את הקטעים הטובים ביותר שלך עם מעברים בלתי נראים. אתה חוסך זמן ומוותר על עריכת וידאו ידנית כדי להגיע לתוצאה באיכות גבוהה.

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Speech Cleanup polishing a recorded HR video into a flawless take.

הדרכה רב־לשונית ביותר מ־175 שפות

Reach every employee in the language they understand best. Translate any HR video into 175+ languages with lifelike AI avatars, natural voiceovers, and accurate lip sync, so content feels local. Use the video translator to communicate with global teams and deploy worldwide.

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Multinational team watching multilingual HR training videos in 175+ languages.

Edit and Customize Any HR Video

מדיניות ותהליכים משתנים, והסרטונים שלך יכולים להישאר מעודכנים בלי יום צילום נוסף. עדכן את הסקריפט כדי לשקף שינויים במדיניות החברה, ואז צור גרסה חדשה בתוך דקות. ספריית סרטוני האונבורדינג וההדרכה שלך נשארת עדכנית, זמינה און-דימנד וקלה להתאמה אישית – מה שמעלה את הפרודוקטיביות של הצוות.

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Editing and customizing an HR video library interface.

On-Brand Video Templates and Export

שמור על כל סרטוני ה‑HR עקביים עם הלוגו, הצבעים והפונטים שלך שמיושמים אוטומטית. להפוך מצגת למודול מלוטש עם PPT לוידאו, עם התאמה אישית מלאה לכל צוות. לייצא כקובץ MP4 או חבילת SCORM שנכנסת ישר ל‑LMS שלך למעקב.

להתחיל בחינם →
On-brand HR video templates ready to export to MP4 or SCORM.

HR video ideas and use cases

אונבורדינג והיכרות לעובדים חדשים

אונבורדינג והיכרות לעובדים חדשים

New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.

הדרכות אפקטיביות למשאבי אנוש וציות

הדרכות אפקטיביות למשאבי אנוש וציות

Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.

סרטוני הטבות ורישום פתוח

סרטוני הטבות ורישום פתוח

Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.

Company Culture and Welcome Videos

Company Culture and Welcome Videos

A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.

תקשורת פנימית ועדכונים

תקשורת פנימית ועדכונים

Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.

סרטוני גיוס וגיוס עובדים

סרטוני גיוס וגיוס עובדים

Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.

איך זה עובד

איך יוצר וידאו ל-HR עובד

Create HR videos in four clear steps that take you from a script to a polished, share-ready video for your team.

שלב 1

בחר טמפלייט

לבחור לייאאוט וסגנון ויזואלי לסרטון ה-HR שלך, ואז להגדיר יחס מסך, צבעים ומיתוג.

שלב 2

להוסיף את הסקריפט שלך

לכתוב או להדביק את סקריפט האונבורדינג או ההדרכה שלך, ואז להתאים את הטון והקצב כדי שיהיו ברורים יותר.

שלב 3

להתאים אישית ולנקות

Add captions, music, and backgrounds. Speech Cleanup removes filler words and pauses automatically.

שלב 4

ליצור ולשתף

לרנדר את סרטון ה-HR המוכן שלך, ואז להוריד קובץ MP4 או לייצא חבילת SCORM עבור ה-LMS שלך.

Choosing an HR video template with a layout and visual style.
Adding an HR script to a video and refining tone and pacing.
Customizing captions and cleaning up an HR video automatically.
Generating a finished HR video and exporting an MP4 or SCORM package.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר סרטוני HR ואיך הוא עוזר לצוותי HR?

יוצר וידאו למשאבי אנוש הוא כלי שהופך תסריט לסרטוני HR מוכנים לאונבורדינג, הדרכה וגיוס. מדביקים את הטקסט, בוחרים סגנון, וגenerator הווידאו עם בינה מלאכותית בונה עבורך את הסצנות, הקול והתזמון כדי ליצור תוכן HR אפקטיבי – בלי לצלם בכלל.

האם אפשר לערוך סרטון אונבורדינג כשמדיניות החברה משתנה?

כן. אפשר לערוך את הסקריפט, להחליף סצנה או לעדכן דמות, ואז ליצור מחדש את הסרטון בתוך דקות – בלי צילום חוזר ובלי זמן סטודיו. הכל מתחיל מטקסט, כך שאפשר לשפר כל סרטון אחר כך בעורך הווידאו עם בינה מלאכותית ולהחיל עדכונים על כל השפות בבת אחת.

איך להפוך מצגת לסרטוני משאבי אנוש?

העלה את המצגת שלך וכל שקופית תהפוך לסצנה עם קריינות טקסט־לדיבור. הוסף טקסט, אנימציה והלוגו שלך, ואז צור סרטון כדי להפוך שקופיות סטטיות לוידאו ברור. צריך נקודת פתיחה? מחולל תסריטי הוידאו יוצר קודם תסריט נקי ומסודר.

האם אפשר להתאים אישית טמפלייטים של וידאו לצוותי משאבי אנוש?

כן. אפשר להתחיל מטמפלייטים מוכנים של וידאו, ואז להתאים צבעים, פונטים, לוגואים ולייאאוטים. ליצור סרטונים מרתקים מאפס ולהוסיף כתוביות לוידאו, כדי ליצור סרטונים מלוטשים שמחזקים את המותג שלך ושומרים על אחידות בכל סרטוני משאבי האנוש.

האם אפשר ליצור סרטוני משאבי אנוש לצוות גלובלי בהיקף גדול?

כן. ליצור סרטון HR אחד, ואז להתאים ממנו בלי הגבלה מדריכים, וובינרים ועדכונים מאותו תסריט. עם שיבוט קול בינה מלאכותית, הקריינות נשארת עקבית, ו-HeyGen מבצעת לוקליזציה ליותר מ-175 שפות בלי העלויות של הפקת וידאו מסורתית.

Is there a free way to try the HR video maker first?

כן. HeyGen מציעה תוכנית חינמית בלי צורך בכרטיס אשראי, כדי שצוותי HR יוכלו לנסות את יוצר סרטוני ה‑AI הזה. אפשר להוסיף תנועה כדי להנפיש טקסט ולהפוך את הווידאו למרתק יותר, ואז לשדרג לחבילה המלאה, לסרטונים ארוכים יותר ולייצוא SCORM לפלטפורמת ה‑LMS שלך.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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להפוך סקריפטים ומדיניות לסרטוני HR מקצועיים עם בינה מלאכותית.

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