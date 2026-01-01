כן. אפשר לערוך את הסקריפט, להחליף סצנה או לעדכן דמות, ואז ליצור מחדש את הסרטון בתוך דקות – בלי צילום חוזר ובלי זמן סטודיו. הכל מתחיל מטקסט, כך שאפשר לשפר כל סרטון אחר כך בעורך הווידאו עם בינה מלאכותית ולהחיל עדכונים על כל השפות בבת אחת.