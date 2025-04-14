כן. העלה את הווידאו שלך והעורך המופעל ב‑AI יאפשר לך להוסיף קטעי b-roll בדיוק איפה שהם מחזקים את המסר שלך. הוספת קטעי מעבר רלוונטיים משדרגת את הסרטונים שלך וגורמת לתוכן שלך להיראות מקצועי, בלי שעות של עריכה ידנית.