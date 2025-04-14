הפוך פרומפט טקסט פשוט לצילומי b-roll קולנועיים בתוך דקות. מחולל ה‑b-roll מבוסס ה‑AI יוצר עבורך חומר גלם מוכן לעריכה — בלי מצלמות, בלי עלויות סטוק ובלי תוכנת עריכה — למודעות, סרטוני הסבר ותוכן לרשתות חברתיות.
יכולות מחולל ה־B-Roll בינה מלאכותית
צור צילומי B-Roll מפרומפט
הקלד סצנה וה-AI ייצור בתוך דקות צילומי b-roll מוכנים לעריכה, בלי ספריית סטוק ובלי צוות צילום. מודלי הטקסט לווידאו המתקדמים ביותר בתוך HeyGen, כולל Sora, Veo ו-Kling, הופכים את הפרומפט שלך לשוטים קולנועיים באיכות גבוהה, צילומי מוצר ורקעים בתנועה.
הפוך צילום אחד ל־B-Rolls איכותיים
העלה תמונה סטטית או צלם צילום במקום, ומנוע image to video יוסיף פאן, זום ותנועת מצלמה כדי ליצור b-roll חלק. הגדר את כיוון הצילום של הווידאו שלך עם פרומפט קצר, כך שנכס מותג אחד הופך לסצנה מלוטשת בלי לצלם בכלל.
ערוך טייקים אוטומטית בעורך הווידאו עם בינה מלאכותית
Speech Cleanup עורך אוטומטית את טייקי ה‑a-roll שלך, מסיר מילות מילוי, פאוזות, התחלות שווא וטייקים חוזרים, ואז מטפל בעריכת הווידאו על ידי חיבור הקליפים הטובים ביותר יחד. מעברי וידאו בלתי נראים מגשרים על כל פער בתוך עורך הווידאו עם בינה מלאכותית, כך שהחומר נראה כאילו צולם מושלם כבר בפעם הראשונה.
התאם B-Roll וצבע למיתוג שלך
החלף סטוק גנרי בנכסי המותג שלך כדי להתאים לשפה הוויזואלית שלך ולהרים כל סצנה. כוון את הקצב, עדן מעברים והוסף תיקוני צבע ברמת מקצוענים כדי שהוויזואליה הדינמית תישאר מדויקת למסרים. חבר את הווידאו שנוצר עם אווטאר AI מדבר שיחזיק את הסיפור.
פלטפורמה אחת לכל מה שצריך, מסקריפט לווידאו
לך מעבר לקליפים אל וידאו גמור בפלטפורמה אחת הכוללת הכול. הדבק בריף לתוך תהליך העבודה של סקריפט לווידאו, ו-Video Agent כותב את הסקריפט, בונה סטוריבורד, יוצר b-roll תואם, ומוסיף קריינות דינמית ורצועות כתוביות לוידאו מוכן לפרסום.
צילומי סטודיו עם סוכנות שורפים תקציבים ושבועות. משווקים יוצרים קאטאוויז וסצנות בתנועה שעוצרות את הגלילה ישירות מתסריט, כדי לחסוך זמן ולהגדיל מעורבות, ואז משלבים אותם בתוך סרטוני שיווק שמוכנים לכל ערוץ בתוך דקות.
לצלם קליפים חדשים כל יום זה איטי ולא עקבי. הפוך רעיונות מהירים לקטעי b-roll קולנועיים ולהוקים שמגדילים חשיפה, ואז פרסם סרטוני TikTok, Reels ו‑Shorts ויראליים עם וורקפלואו וידאו ל‑TikTok שנבנה למקסימום אנגייג׳מנט.
צילום דמו מלוטש דורש תכנון, ציוד ועריכה. תאר את הפיצ׳ר וצור b-roll ותקריבים רלוונטיים שמלווים סרטון דמו של מוצר עם חיתוכים חלקים, כך שהוא ייראה כאילו צולם בסטודיו ומוכן לעלייה לאוויר.
קשה להעביר רעיונות מופשטים רק עם אנשים מדברים מול מצלמה. הוסף אנימציות ויזואליות וצילומי אילוסטרציה כדי שסרטון הסבר AI יהפוך נושאים מורכבים לתכנים ברורים, מובנים וכיפיים לצפייה.
צילום מחדש של חומרי הדרכה בכל עדכון עולה הרבה כסף. צור סצנות לייףסטייל שמזהות וממחישות כל שלב בסרטון הדרכה, ואז ערוך את הסקריפט וצור מחדש את הווידאו כדי להמשיך לייצר תוכן בכל פעם שהחומר מתעדכן.
אין צורך יותר לחפש חומרי וידאו חדשים לכל פרק, פודקאסט או פרויקט מיחזור תוכן. צור אינסוף קטעי b-roll לפי דרישה כדי להפעיל וורקפלואו של youtube video generator, ולשמור על מראה אחיד ליוצרים לאורך מאות פרקים.
איך עובד מחולל ה‑b-roll מבוסס ה‑AI
צור צילומי בי-רול קולנועיים בארבעה שלבים, מהפרומפט הכתוב ועד לחומר גלם מלוטש ומוכן לעריכה.
בחר פורמט, יחס מסך וסגנון ויזואלי, ואז הגדר את האווירה וההנחיות לסצנה.
תאר את הסצנה שאתה רוצה או גרור תמונת רפרנס, והמערכת תתכנן את השוט.
ה‑AI יוצר צילומי b-roll קולנועיים עם תנועה חלקה בתוך דקות, בלי צורך בספריית סטוק או בצילומים בפועל.
כוונן את הקצב, המעברים והצבע, ואז ייצא בכל יחס מסך שתרצה למודעות, לרשתות חברתיות או ל-YouTube.
מחולל b-roll מבוסס בינה מלאכותית הופך פרומפט טקסטואלי או תמונת רפרנס לחומר גלם מוכן לעריכה. כלי ה-AI הזה קורא את התסריט שלך, מזהה את הסצנות שאתה צריך, ויוצר שוטים קולנועיים משלימים, צילומי מוצר ורקעים מונפשים לסרטון ללא פנים או לכל פרויקט אחר.
כן. הצילומים מגיעים ממודלים מובילים הזמינים ב-HeyGen כמו Sora, Veo, Kling ו-Seedance, עם תנועה חלקה, תאורה ריאליסטית ועומק. אפשר ללטש קצב, מעברים ו-Color Grading בתוך מחולל סרטוני ה-AI כדי שכל סצנה תיראה ברמה מקצועית.
לא. במקום לחפש בלי סוף באתרי סטוק כמו Pexels, הגנרטור מזהה בצורה חכמה את הסצנות שהסקריפט שלך צריך ויוצר צילומי b-roll חדשים לפי דרישה. בנוסף, אתה מקבל ספריית מדיה של קליפים שנוצרו, שאפשר להשתמש בהם מחדש בין פרויקטים שונים.
כן. פשוט להעלות את הסרטונים והתמונות שלך, והמערכת מוסיפה תנועה טבעית, פאנינג ותנועות מצלמה. זו הדרך הכי מהירה להפוך נכסים קיימים לחומר גלם לסרטון מוצר, בלי צילומים מחדש ובלי מנוי לסטוק.
כן. העלה את הווידאו שלך והעורך המופעל ב‑AI יאפשר לך להוסיף קטעי b-roll בדיוק איפה שהם מחזקים את המסר שלך. הוספת קטעי מעבר רלוונטיים משדרגת את הסרטונים שלך וגורמת לתוכן שלך להיראות מקצועי, בלי שעות של עריכה ידנית.
כן. מחולל הכתוביות מוסיף כתוביות וסגירות בלחיצה אחת, ואז מסנכרן אותן עם הדיבוב שלך. אפשר להוריד קובץ וידאו שניתן לשיתוף בכל יחס מסך, עם מסלול הכתוביות ״צרוב״ בתוך הווידאו או כקובץ נפרד.
כן. וידאו שנוצר בתוכנית בתשלום מגיע עם זכויות מסחריות מלאות לפרסום מודעות, השקות מוצרים ועבודה ללקוחות. אפשר לשלב את הקליפים בזרימת יצירת מודעות AI או בכל סוג של דליברבל. ייצוא חינמי כולל סימן מים; בתוכניות בתשלום הוא מוסר ונפתחות זכויות שימוש מסחריות מלאות.
אפשר ליצור מראש, במקביל, קליפים של סביבות, קלוז־אפים של מוצרים ורקעים בתנועה ב‑App Library לפני העריכה הראשית. בתוכניות בתשלום נפתחת גישה ליצירה ללא הגבלה, כך שאפשר לבנות ספרייה מלאה של קאטאוויים לקמפיין או לערוץ – בלי תשלום לפי קליפ.
ספריות סטוק מציעות קליפים גנריים שגם מותגים אחרים משתמשים בהם, ודמי הרישוי מצטברים. גנרטור b-roll יוצר צילומים מדויקים לסצנה ולמותג שלך, כך שהוויז׳ואלים מרגישים מקוריים. אפשר לשלב אותו עם גנרטור תסריטי וידאו כדי לתכנן ולהפיק הכול במקום אחד.
כן. הממשק מבוסס הסצנות משתלב בתהליך עריכת וידאו קיים, עם אינטגרציה ל-API לעיבוד באצ׳ים. קטעי ה-b-roll שנוצרים מתאימים לאווירה של הפרויקט שלך, כך שהשילוב שלהם בעריכה נכנס ישר לטיימליין בלי לשבור את זרימת היצירה.
אפשר להתחיל בחינם בלי כרטיס אשראי וליצור קטעי וידאו כדי לבדוק את תהליך העבודה, עם סימן מים ביצוא החינמי. תוכניות בתשלום החל מ-$24 לחודש מסירות את סימן המים, פותחות רזולוציה גבוהה יותר, סרטונים ארוכים יותר וזכויות מסחריות מלאות.
כן. אפשר לשרשר קליפים שנוצרו עם מציג, קריינות באמצעות מחולל קול AI, מוזיקה וכתוביות באותו פרויקט. הכל נרנדר יחד על ציר זמן אחד, ותוכל להוריד את הווידאו המוגמר ב‑HD או לשתף אותו ישירות לערוצים שלך.
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