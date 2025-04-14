מחולל B-Roll עם בינה מלאכותית לסרטוני וידאו קולנועיים

הפוך פרומפט טקסט פשוט לצילומי b-roll קולנועיים בתוך דקות. מחולל ה‑b-roll מבוסס ה‑AI יוצר עבורך חומר גלם מוכן לעריכה — בלי מצלמות, בלי עלויות סטוק ובלי תוכנת עריכה — למודעות, סרטוני הסבר ותוכן לרשתות חברתיות.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144,056,408סרטונים נוצרו
118,947,840אווטארים נוצרו
19,880,602סרטונים תורגמו
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אייקון של רכב לבן מעוצב על רקע כחול.תכונות עיקריות

יכולות מחולל ה־B-Roll בינה מלאכותית

צור צילומי B-Roll מפרומפט

הקלד סצנה וה-AI ייצור בתוך דקות צילומי b-roll מוכנים לעריכה, בלי ספריית סטוק ובלי צוות צילום. מודלי הטקסט לווידאו המתקדמים ביותר בתוך HeyGen, כולל Sora, Veo ו-Kling, הופכים את הפרומפט שלך לשוטים קולנועיים באיכות גבוהה, צילומי מוצר ורקעים בתנועה.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

הפוך צילום אחד ל־B-Rolls איכותיים

העלה תמונה סטטית או צלם צילום במקום, ומנוע image to video יוסיף פאן, זום ותנועת מצלמה כדי ליצור b-roll חלק. הגדר את כיוון הצילום של הווידאו שלך עם פרומפט קצר, כך שנכס מותג אחד הופך לסצנה מלוטשת בלי לצלם בכלל.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

ערוך טייקים אוטומטית בעורך הווידאו עם בינה מלאכותית

Speech Cleanup עורך אוטומטית את טייקי ה‑a-roll שלך, מסיר מילות מילוי, פאוזות, התחלות שווא וטייקים חוזרים, ואז מטפל בעריכת הווידאו על ידי חיבור הקליפים הטובים ביותר יחד. מעברי וידאו בלתי נראים מגשרים על כל פער בתוך עורך הווידאו עם בינה מלאכותית, כך שהחומר נראה כאילו צולם מושלם כבר בפעם הראשונה.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

התאם B-Roll וצבע למיתוג שלך

החלף סטוק גנרי בנכסי המותג שלך כדי להתאים לשפה הוויזואלית שלך ולהרים כל סצנה. כוון את הקצב, עדן מעברים והוסף תיקוני צבע ברמת מקצוענים כדי שהוויזואליה הדינמית תישאר מדויקת למסרים. חבר את הווידאו שנוצר עם אווטאר AI מדבר שיחזיק את הסיפור.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

פלטפורמה אחת לכל מה שצריך, מסקריפט לווידאו

לך מעבר לקליפים אל וידאו גמור בפלטפורמה אחת הכוללת הכול. הדבק בריף לתוך תהליך העבודה של סקריפט לווידאו, ו-Video Agent כותב את הסקריפט, בונה סטוריבורד, יוצר b-roll תואם, ומוסיף קריינות דינמית ורצועות כתוביות לוידאו מוכן לפרסום.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
אייקון קופסת מתנה ירוקה.שימושים אפשריים

שימושים אפשריים של מחולל b-roll מבוסס AI

סמארטפון שמציג מודעת וידאו AI אנכית למוצר ללא מיתוג, עם כיתוב "Shop the drop" ותגית UI "Video ad", על רקע בצבע לבנדר.

לרתום קונים עם מודעות וידאו AI

צילומי סטודיו עם סוכנות שורפים תקציבים ושבועות. משווקים יוצרים קאטאוויז וסצנות בתנועה שעוצרות את הגלילה ישירות מתסריט, כדי לחסוך זמן ולהגדיל מעורבות, ואז משלבים אותם בתוך סרטוני שיווק שמוכנים לכל ערוץ בתוך דקות.

סמארטפון שמציג סרטון קצר אנכי לרשתות חברתיות עם הוק ״Watch this״, אייקוני אנגייג׳מנט וקטעי בי-רול, על רקע מנטה.

קליפים חברתיים שמגדילים את החשיפה שלך

לצלם קליפים חדשים כל יום זה איטי ולא עקבי. הפוך רעיונות מהירים לקטעי b-roll קולנועיים ולהוקים שמגדילים חשיפה, ואז פרסם סרטוני TikTok, Reels ו‑Shorts ויראליים עם וורקפלואו וידאו ל‑TikTok שנבנה למקסימום אנגייג׳מנט.

דמו מוצר עם כרטיס מציג ותמונות תקריב b-roll קטנות, מחוברות בסימוני חיתוך חלקים, יחד עם תגית UI ״Product demo״, על רקע כחול-שמיים.

דמו מוצר עם B-Roll חלק

צילום דמו מלוטש דורש תכנון, ציוד ועריכה. תאר את הפיצ׳ר וצור b-roll ותקריבים רלוונטיים שמלווים סרטון דמו של מוצר עם חיתוכים חלקים, כך שהוא ייראה כאילו צולם בסטודיו ומוכן לעלייה לאוויר.

סצנת הסבר עם כרטיס מציג, דיאגרמת קונספט של צמתים מחוברים ותמונות ב־roll-b תומכות עם תגית UI ״Explainer״, על רקע סגלגל.

סרטוני הסבר וסיפור חזותי

קשה להעביר רעיונות מופשטים רק עם אנשים מדברים מול מצלמה. הוסף אנימציות ויזואליות וצילומי אילוסטרציה כדי שסרטון הסבר AI יהפוך נושאים מורכבים לתכנים ברורים, מובנים וכיפיים לצפייה.

ממשק מודול הדרכה צעד־אחר־צעד עם תמונות תצוגה מקדימה בסגנון לייפסטייל עבור שלב 1 ושלב 2, תגית UI ״Training״, וכרטיס מדריך לצד המודול, על רקע מנטה.

להגדיל את היקף יצירת תכני ההדרכה

צילום מחדש של חומרי הדרכה בכל עדכון עולה הרבה כסף. צור סצנות לייףסטייל שמזהות וממחישות כל שלב בסרטון הדרכה, ואז ערוך את הסקריפט וצור מחדש את הווידאו כדי להמשיך לייצר תוכן בכל פעם שהחומר מתעדכן.

עורך ערוץ ליוצרי תוכן ארוך, עם רשימת פרקים וגריד ספריית מדיה של קליפי בי-רול לשימוש חוזר, כרטיס יוצר וקמע ירוק בשם Orby, על רקע כחול-שמיים.

ערוצים ארוכים וערוצי יוצרים

אין צורך יותר לחפש חומרי וידאו חדשים לכל פרק, פודקאסט או פרויקט מיחזור תוכן. צור אינסוף קטעי b-roll לפי דרישה כדי להפעיל וורקפלואו של youtube video generator, ולשמור על מראה אחיד ליוצרים לאורך מאות פרקים.

אייקון מסמך לבן מטושטש עם כפתור פליי על רקע כחול בהיר.איך זה עובד

איך עובד מחולל ה‑b-roll מבוסס ה‑AI

צור צילומי בי-רול קולנועיים בארבעה שלבים, מהפרומפט הכתוב ועד לחומר גלם מלוטש ומוכן לעריכה.

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שלב 1: לבחור את הסגנון שלך

בחר פורמט, יחס מסך וסגנון ויזואלי, ואז הגדר את האווירה וההנחיות לסצנה.

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שלב 2: כתיבת הפרומפט שלך

תאר את הסצנה שאתה רוצה או גרור תמונת רפרנס, והמערכת תתכנן את השוט.

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שלב 3: יצירת הווידאו

ה‑AI יוצר צילומי b-roll קולנועיים עם תנועה חלקה בתוך דקות, בלי צורך בספריית סטוק או בצילומים בפועל.

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שלב 4: ליטוש וייצוא

כוונן את הקצב, המעברים והצבע, ואז ייצא בכל יחס מסך שתרצה למודעות, לרשתות חברתיות או ל-YouTube.

שאלות נפוצות (FAQs)

מהו גנרטור b-roll מבוסס AI ואיך הוא עובד?

מחולל b-roll מבוסס בינה מלאכותית הופך פרומפט טקסטואלי או תמונת רפרנס לחומר גלם מוכן לעריכה. כלי ה-AI הזה קורא את התסריט שלך, מזהה את הסצנות שאתה צריך, ויוצר שוטים קולנועיים משלימים, צילומי מוצר ורקעים מונפשים לסרטון ללא פנים או לכל פרויקט אחר.

האם b-roll עם בינה מלאכותית נותן תוצאות מקצועיות על המסך?

כן. הצילומים מגיעים ממודלים מובילים הזמינים ב-HeyGen כמו Sora, Veo, Kling ו-Seedance, עם תנועה חלקה, תאורה ריאליסטית ועומק. אפשר ללטש קצב, מעברים ו-Color Grading בתוך מחולל סרטוני ה-AI כדי שכל סצנה תיראה ברמה מקצועית.

אני חייב לחפש שעות באתרי סטוק או ב‑Pexels כדי למצוא צילומי b-roll?

לא. במקום לחפש בלי סוף באתרי סטוק כמו Pexels, הגנרטור מזהה בצורה חכמה את הסצנות שהסקריפט שלך צריך ויוצר צילומי b-roll חדשים לפי דרישה. בנוסף, אתה מקבל ספריית מדיה של קליפים שנוצרו, שאפשר להשתמש בהם מחדש בין פרויקטים שונים.

האם אפשר ליצור b-roll מהווידאוים והתמונות שלי?

כן. פשוט להעלות את הסרטונים והתמונות שלך, והמערכת מוסיפה תנועה טבעית, פאנינג ותנועות מצלמה. זו הדרך הכי מהירה להפוך נכסים קיימים לחומר גלם לסרטון מוצר, בלי צילומים מחדש ובלי מנוי לסטוק.

האם אפשר להעלות וידאו שלי ולהוסיף קטעי b-roll עם העורך המופעל בינה מלאכותית?

כן. העלה את הווידאו שלך והעורך המופעל ב‑AI יאפשר לך להוסיף קטעי b-roll בדיוק איפה שהם מחזקים את המסר שלך. הוספת קטעי מעבר רלוונטיים משדרגת את הסרטונים שלך וגורמת לתוכן שלך להיראות מקצועי, בלי שעות של עריכה ידנית.

אפשר להוסיף כתוביות וכתוביות סגורות ל‑b-roll בלחיצה אחת?

כן. מחולל הכתוביות מוסיף כתוביות וסגירות בלחיצה אחת, ואז מסנכרן אותן עם הדיבוב שלך. אפשר להוריד קובץ וידאו שניתן לשיתוף בכל יחס מסך, עם מסלול הכתוביות ״צרוב״ בתוך הווידאו או כקובץ נפרד.

האם אפשר להשתמש ב‑AI b-roll באופן מסחרי בפרסומות ובעבודה עם לקוחות?

כן. וידאו שנוצר בתוכנית בתשלום מגיע עם זכויות מסחריות מלאות לפרסום מודעות, השקות מוצרים ועבודה ללקוחות. אפשר לשלב את הקליפים בזרימת יצירת מודעות AI או בכל סוג של דליברבל. ייצוא חינמי כולל סימן מים; בתוכניות בתשלום הוא מוסר ונפתחות זכויות שימוש מסחריות מלאות.

כמה קטעי b-roll אפשר ליצור, והאם יש הגבלה על מספר הקליפים?

אפשר ליצור מראש, במקביל, קליפים של סביבות, קלוז־אפים של מוצרים ורקעים בתנועה ב‑App Library לפני העריכה הראשית. בתוכניות בתשלום נפתחת גישה ליצירה ללא הגבלה, כך שאפשר לבנות ספרייה מלאה של קאטאוויים לקמפיין או לערוץ – בלי תשלום לפי קליפ.

למה להשתמש בג׳נרטור B-roll במקום בספריית סטוק וידאו?

ספריות סטוק מציעות קליפים גנריים שגם מותגים אחרים משתמשים בהם, ודמי הרישוי מצטברים. גנרטור b-roll יוצר צילומים מדויקים לסצנה ולמותג שלך, כך שהוויז׳ואלים מרגישים מקוריים. אפשר לשלב אותו עם גנרטור תסריטי וידאו כדי לתכנן ולהפיק הכול במקום אחד.

האם מחולל ה‑b-roll מתאים לתהליך העריכה ולאינטגרציות שלך?

כן. הממשק מבוסס הסצנות משתלב בתהליך עריכת וידאו קיים, עם אינטגרציה ל-API לעיבוד באצ׳ים. קטעי ה-b-roll שנוצרים מתאימים לאווירה של הפרויקט שלך, כך שהשילוב שלהם בעריכה נכנס ישר לטיימליין בלי לשבור את זרימת היצירה.

האם מחולל ה‑b-roll מבוסס ה‑AI הוא בחינם, ומה מוסיפים המסלולים בתשלום?

אפשר להתחיל בחינם בלי כרטיס אשראי וליצור קטעי וידאו כדי לבדוק את תהליך העבודה, עם סימן מים ביצוא החינמי. תוכניות בתשלום החל מ-$24 לחודש מסירות את סימן המים, פותחות רזולוציה גבוהה יותר, סרטונים ארוכים יותר וזכויות מסחריות מלאות.

האם אפשר להוסיף קריינות ל‑b-roll ולהוריד את הווידאו המוגמר?

כן. אפשר לשרשר קליפים שנוצרו עם מציג, קריינות באמצעות מחולל קול AI, מוזיקה וכתוביות באותו פרויקט. הכל נרנדר יחד על ציר זמן אחד, ותוכל להוריד את הווידאו המוגמר ב‑HD או לשתף אותו ישירות לערוצים שלך.

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