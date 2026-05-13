איך ארגונים מובילים עם HeyGen

Miro
מומלץ

Miro

13 במאי 2026
Coursera
מומלץ

Coursera

13 במאי 2026
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המילה "Fanneplay" באותיות בלוק שחורות מודגשות על רקע לבן.

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Fameplay

גלה איך הסטודיו זוכה האמי Fameplay משתמש ב‑HeyGen כדי להפיק סרטוני AI רב־לשוניים, לתרגם ולוקליזציה של תוכן לשווקים שונים, ולהתרחב מקהל צ׳כי לקהל עולמי.

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גבר עם זקן תיש במדים כהים בגן יפני, לצד לוגו בונסאי זוהר וכיתוב ״BONSAI MARKETING״.

Avatar Video · Marketing

Bonsai Marketing

גלו איך Bryan Fikes משתמש ב-HeyGen כדי לעזור לעסקים קטנים ליצור יותר סרטונים, לחסוך יותר מ-700 שעות, להגדיל את שיעורי ההמרה ולהרחיב את סוכנות השיווק שלו.

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לוגו Telemundo עם אות T אדומה מעוצבת וטקסט שחור.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

גלה איך Telemundo שיתפה פעולה עם HeyGen כדי ליצור מקטעי שידור מונדיאל מבוססי AI, שהציבו את הפרשנים בלוקיישנים קולנועיים בלתי אפשריים — תוך עמידה בדרישות המהירות והאיכות של שידורי טלוויזיה חיים.

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Zarin TV

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Zarin TV

Zarin TV משתמשת באווטארים של HeyGen עם בינה מלאכותית כדי להגן על עיתונאים, לשמור על אנונימיות, ולשתף סיפורים מאפגניסטן בצורה בטוחה עם קהלים ברחבי העולם.

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לוגו Indegene עם האותיות 'in' עשויות מבלוקים גאומטריים ורודים וכחולים, ו-'degene' בטקסט כחול.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Indegene הגדילה את היקף הפקת הווידאו הרפואי התואם רגולציה באמצעות פלטפורמת סרטוני ה‑AI של HeyGen, האיצה את זמני המסירה, צמצמה עלויות ואפשרה יצירת תוכן רב־לשוני ברחבי העולם.

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לוגו World Economic Forum

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הפורום הכלכלי העולמי

גלה איך ה-World Economic Forum השתמשו ב-AI של HeyGen כדי להעביר נאומים במגוון שפות, לפרוץ מחסומי שפה ולהגיע לקהל גלובלי.

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לוגו Stratasys

Video Translation · L&D

Stratasys

גלה איך Stratasys משתמשת ב‑HeyGen כדי לתרגם ולהתאים הדרכות טכניות בקנה מידה גדול, להגדיל את הצפיות בווידאו ב‑120% ולחסוך יותר מ‑$1M בעלויות תרגום.

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לוגו Advantive

Avatar Video · L&D

Advantive

גלה איך Advantive משתמשת ב-HeyGen כדי לקצר את זמן יצירת ההדרכות ב-50%, לספק למידה עצמאית ומרתקת, ולהגדיל את היקף הפיתוח ליותר מ-600 עובדים.

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גבר עם ראש מגולח וזקן לובש חולצה כחולה כהה. הלוגו "SCHOOL OF AI" מופיע בפינה השמאלית התחתונה.

Avatar Video · Localization

בית הספר ל-AI

גלו איך School of AI משתמשת ב-HeyGen כדי ליצור ולתרגם קורסי AI במהירות גבוהה פי 10, להגיע ללומדים ביותר מ-70 מדינות ולחסוך 80%–90% מזמן הפקת הווידאו.

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Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.

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יש לך שאלות? יש לנו תשובות.

מה עסקים יכולים ללמוד ממקרי בוחן של בינה מלאכותית שמשתמשים בטכנולוגיה של HeyGen?

מקרי הבוחן של HeyGen בתחום הבינה המלאכותית מראים איך חברות מקצרות את זמני ההפקה, מרחיבות את הפצת התוכן ברחבי העולם ומגבירות את היצירתיות. צוותים משלימים סרטונים בתוך שעות, סוכנויות מספקות תוכן במספר שפות ומותגים מפיחים חיים בקמפיינים בעזרת אווטארים — וכך מצמצמים עלויות ומאפשרים לספר סיפורים איכותיים בקנה מידה רחב בשווקים שונים.

איך מקרי בוחן של שיווק באמצעות AI הראו שיפור במעורבות ובהחזר על ההשקעה עם HeyGen?

מקרי הבוחן של HeyGen בתחום ה-AI מראים איך וידאו מותאם אישית וניתן להרחבה משפר את המעורבות ואת ההחזר על ההשקעה. מותגים הכפילו את שיעורי ההמרה והשימור בעזרת סרטוני אונבורדינג, שילשו את המעורבות באמצעות קמפיינים מותאמים והרחיבו את החשיפה הגלובלית בעזרת תוכן רב-לשוני. התוצאות מוכיחות ש-HeyGen מאפשרת למשווקים להרחיב את ההתאמה האישית, לצמצם עלויות ולמקסם את ההשפעה.

אילו תוצאות מוצגות במחקרי מקרה על שימוש ב-AI בחינוך באמצעות HeyGen להדרכה וללמידה?

מקרי הבוחן של HeyGen בתחום הבינה המלאכותית בחינוך מראים איך מוסדות וחברות משפרים את תוצאות הלמידה. אווטארים מאפשרים תרגול מיומנויות באמצעות משחקי תפקידים, ארגונים משדרגים הדרכות ציות, צוותי בריאות מאיצים יצירת תוכן רפואי ואנשי חינוך מעבירים שיעורים בכמה שפות — וכך הופכים את ההדרכה למעניינת, ניתנת להרחבה ואפקטיבית יותר בבתי ספר, בעסקים ובמסגרות לפיתוח מקצועי.

איך ארגוני בריאות משתמשים ב-HeyGen במסגרת מקרי בוחן של AI בתחום הבריאות כדי לשפר את התקשורת ולהפחית עלויות?

מקרי הבוחן של HeyGen בתחום הבינה המלאכותית בשירותי הבריאות מראים איך ספקי שירותי בריאות משפרים את התקשורת, מצמצמים עלויות ומרחיבים את הנגישות. רופאים משתפים ידע רפואי באמצעות סרטוני הסבר, צוותים מקצרים ב-50% את זמן ההפקה של חומרי הדרכה, וספקי שירותי בריאות מרחיבים את היקף התוכן הרב-לשוני להסמכה — וכך מספקים הדרכה מדויקת ומשתלמת למטופלים, לאנשי מקצוע ולקהלים ברחבי העולם.

איך קבוצת Würth השתמשה ביצירת וידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen כדי להצליח?

Würth עברה מתקשורת כתובה לתקשורת שמבוססת קודם כול על וידאו, באמצעות HeyGen ליצירת סרטונים רב-לשוניים מבוססי אווטארים. החברה צמצמה את עלויות התרגום ב-80%, קיצרה את זמן ההפקה בחצי ואפשרה לעובדים לשלוט בפלטפורמה בתוך 45 דקות בלבד — וכך הפכה הדרכות והעברת מסרים גלובליות ומעוררות עניין ליעילות ומשתלמות יותר.

מה עסקים יכולים ללמוד מסיפור הלקוח של Komatsu על שימוש באווטארים מבוססי AI?

מקרה הבוחן של Komatsu בתחום ה-AI מראה איך עסקים יכולים להשתמש באווטארים מבוססי בינה מלאכותית כדי לשנות את ההדרכה והתקשורת. באמצעות יצירת סרטונים רב-לשוניים, עקביים ומושכים, Komatsu העלתה את שיעורי ההשלמה לכמעט 90%, שיפרה את שימור הידע והפחיתה את עלויות ההפקה. ההצלחה שלה ממחישה איך סיפורי לקוחות בתחום ה-AI מציגים פתרונות למידה ניתנים להרחבה ועקביים עם המותג, שאפשר ליישם מעבר להדרכה גם בשיווק ובתקשורת גלובלית.

איך trivago שיפרה את תוצאות השיווק בעזרת מקרי הבוחן של HeyGen בנושא בינה מלאכותית?

הניסיון של trivago עם HeyGen מראה שמקרי בוחן בשיווק מבוסס AI יכולים לייעל משמעותית את לוקליזציית הווידאו. באמצעות כלי התרגום והאווטארים מבוססי ה-AI של HeyGen, trivago קיצרה בחצי את זמן הפוסט-פרודקשן (חיסכון של 3–4 חודשים), התאימה במהירות פרסומות טלוויזיה ל-30 שווקים ושמרה על זהות מותג עקבית — וכך השיגה תוצאות שיווקיות איכותיות, יעילות וניתנות להרחבה.

איך Ogilvy השתמשה באווטארים מבוססי AI בקייס סטאדיז של שיווק באמצעות בינה מלאכותית?

Ogilvy שיתפה פעולה עם HeyGen כדי ליצור סרטוני שיווק מבוססי אווטארים שמעוררים חיבור רגשי, כמו קמפיין שפונה לדור ה-Z ומציג את דמותה של זמרת. בעזרת האווטארים של HeyGen, החברה יצרה בקנה מידה רחב תוכן מותאם אישית ומקומי במיוחד, חיזקה את החיבור לקהל, שמרה על הטון הרגשי והגדילה את המעורבות בשווקים שונים.