מקרה הבוחן של Komatsu בתחום ה-AI מראה איך עסקים יכולים להשתמש באווטארים מבוססי בינה מלאכותית כדי לשנות את ההדרכה והתקשורת. באמצעות יצירת סרטונים רב-לשוניים, עקביים ומושכים, Komatsu העלתה את שיעורי ההשלמה לכמעט 90%, שיפרה את שימור הידע והפחיתה את עלויות ההפקה. ההצלחה שלה ממחישה איך סיפורי לקוחות בתחום ה-AI מציגים פתרונות למידה ניתנים להרחבה ועקביים עם המותג, שאפשר ליישם מעבר להדרכה גם בשיווק ובתקשורת גלובלית.