Zarin TV נוסדה עם משימה פשוטה אבל שאפתנית: ליצור פלטפורמה שבה אפשר לספר סיפורים אפגניים בצורה אותנטית, עצמאית וללא פחד.

הארגון מתמקד בחדשות קהילתיות, חינוך, בידור ונושאים הקשורים לנשים, תוך הדגשת נקודות מבט שלרוב אינן זוכות לסיקור בתקשורת המרכזית. הצוות עובד עם עיתונאים ותורמים ממדינות שונות כדי לספק דיווחים וסיפורים שמשקפים את המציאות של החיים באפגניסטן.

״המשימה שלנו הייתה לספק חדשות וקהילה ובידור, בעיקר חינוך ופתיחת דרכים לשפוך אור על סוגיית הנשים״, אמרה מרים האריס, מנהלת הפיתוח והשותפויות ב‑Zarin TV.

אבל אחרי שהטליבאן השתלט מחדש על אפגניסטן, עיתונות עצמאית הפכה למסוכנת יותר ויותר. עיתונאים סיכנו את עצמם ואת משפחותיהם רק מעצם ביצוע עבודתם.

האתגר הזה הוביל את Zarin TV לאמץ את HeyGen. בעזרת אווטארים מבוססי AI, הארגון מצא דרך להגן על זהותם של העיתונאים, תוך המשך שיתוף סיפורים שלא היו מגיעים לציבור אחרת.

התמודדות עם סיכוני בטיחות לעיתונאים עצמאיים

עבור Zarin TV, האתגר מעולם לא היה רק להפיק תוכן, אלא להפיק תוכן בצורה בטוחה. כשעיתונאים מסקרים סיפורים שמבקרים את הממשלה או מעלים נושאים רגישים, ההשלכות יכולות להיות קשות.

״אם נשתמש בעיתונאים האמיתיים שלנו ובאנשים שבאמת עושים את זה, המשפחות שלהם יספגו הטרדות בבית״, הסבירה מרים.

בחלק מהמקרים, משפחות עלולות להתמודד עם איומים, הטרדות או אפילו מעצר בגלל הדיווח של העיתונאי. כתוצאה מכך, סיפורים רבים לא סופרו. עיתונאים נאלצו לשקול את החשיבות של שיתוף המידע מול הסיכונים האפשריים להם ולבני משפחותיהם.