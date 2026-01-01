Zarin TV נוסדה עם משימה פשוטה אבל שאפתנית: ליצור פלטפורמה שבה אפשר לספר סיפורים אפגניים בצורה אותנטית, עצמאית וללא פחד.
הארגון מתמקד בחדשות קהילתיות, חינוך, בידור ונושאים הקשורים לנשים, תוך הדגשת נקודות מבט שלרוב אינן זוכות לסיקור בתקשורת המרכזית. הצוות עובד עם עיתונאים ותורמים ממדינות שונות כדי לספק דיווחים וסיפורים שמשקפים את המציאות של החיים באפגניסטן.
״המשימה שלנו הייתה לספק חדשות וקהילה ובידור, בעיקר חינוך ופתיחת דרכים לשפוך אור על סוגיית הנשים״, אמרה מרים האריס, מנהלת הפיתוח והשותפויות ב‑Zarin TV.
אבל אחרי שהטליבאן השתלט מחדש על אפגניסטן, עיתונות עצמאית הפכה למסוכנת יותר ויותר. עיתונאים סיכנו את עצמם ואת משפחותיהם רק מעצם ביצוע עבודתם.
האתגר הזה הוביל את Zarin TV לאמץ את HeyGen. בעזרת אווטארים מבוססי AI, הארגון מצא דרך להגן על זהותם של העיתונאים, תוך המשך שיתוף סיפורים שלא היו מגיעים לציבור אחרת.
התמודדות עם סיכוני בטיחות לעיתונאים עצמאיים
עבור Zarin TV, האתגר מעולם לא היה רק להפיק תוכן, אלא להפיק תוכן בצורה בטוחה. כשעיתונאים מסקרים סיפורים שמבקרים את הממשלה או מעלים נושאים רגישים, ההשלכות יכולות להיות קשות.
״אם נשתמש בעיתונאים האמיתיים שלנו ובאנשים שבאמת עושים את זה, המשפחות שלהם יספגו הטרדות בבית״, הסבירה מרים.
בחלק מהמקרים, משפחות עלולות להתמודד עם איומים, הטרדות או אפילו מעצר בגלל הדיווח של העיתונאי. כתוצאה מכך, סיפורים רבים לא סופרו. עיתונאים נאלצו לשקול את החשיבות של שיתוף המידע מול הסיכונים האפשריים להם ולבני משפחותיהם.
״היינו חייבים ממש, ממש להסתיר את הזהות״, אמרה מרים.
במקביל, Zarin TV רצתה להרחיב את הסיקור של נושאים שכמעט לא דיברו עליהם בפומבי, כולל זכויות נשים, זכויות אדם, חינוך וחיי היום־יום בתוך אפגניסטן.
הצוות היה צריך דרך לשמור על ביטחון העיתונאים, תוך שמירה על האמון והחיבור שנוצרים מסיפור סיפורים בווידאו.
מאמצים אווטארים של AI כדי להגן על זהויות ולספר עוד סיפורים
מרים גילתה את HeyGen לראשונה דרך חברים בצוות ההפקה שלה, שהבינו מיד את הפוטנציאל שלה.
הצוות התחיל להשתמש באווטארים המוכנים של HeyGen כדי ליצור שידורי חדשות רב־לשוניים, תוך הסתרת זהות הכתבים מאחורי מגישי AI מציאותיים.
״יצרנו את הסוכנים האלה ובנינו דמויות על בסיס האישיות שלהם״, אמרה מרים.
במקום להציג על המסך עיתונאים אמיתיים, Zarin TV יכלה עכשיו להגיש את הכתבות דרך מגישי חדשות מבוססי AI שהתאימו לשפה, לקהל ולסגנון של כל שידור.
הארגון ניסה להפיק תוכן בשבע שפות, כדי שהצוות יוכל לבחור בקפידה אווטארים שמתאימים מבחינה תרבותית לכל קהל.
הריאליזם של האווטארים גם עזר לקהלים להתחבר לתוכן בצורה טבעית.
״הרבה אנשים בכלל לא ידעו שזה AI,״ היא אמרה.
על ידי שילוב תסריטים שנכתבו על ידי עיתונאים עם מגישי AI, Zarin TV קיבלה דרך ניתנת להרחבה לפרסם סיפורים רגישים בלי לחשוף את התורמים לסיכון מיותר.
הרחבת הגישה לחדשות בשפות וגבולות שונים
לפני השימוש באווטארים מבוססי AI, יצירת תוכן רב־לשוני הייתה הרבה יותר מורכבת וגזלה זמן רב. עכשיו Zarin TV יכולה להתאים סיפורים לקהלים שונים, תוך שמירה על אחידות בין השידורים.
העיתונאים בצוות מפתחים את הכתבות והתסריטים, בעוד המפיקים בוחרים את האווטאר והשפה המתאימים ביותר לכל סיפור.
הגישה הזו מאפשרת ל‑Zarin TV להגיע לקהלים הרבה מעבר לאפגניסטן, ובמקביל לעזור לצופים ברחבי העולם להבין את המציאות של החיים בתוך המדינה.
הפלטפורמה מושכת כיום כמעט שני מיליון מבקרים לאתר שלה בכל חודש, וממשיכה להגדיל קהלים בערוצי הסושיאל. הארגון רואה גם הזדמנויות עתידיות להתרחב מעבר לשידורי חדשות מסורתיים.
אווטארים מבוססי AI הופכים את האפשרויות האלה לברות ביצוע, תוך שמירה על האנונימיות שעדיין חיונית עבור תורמים רבים.
לתת לעיתונאים חופש לשתף סיפורים בבטחה
עבור Zarin TV, הערך הגדול ביותר של HeyGen הוא לא היעילות או מהירות ההפקה, אלא ההגנה.
הפלטפורמה מאפשרת לעיתונאים לדווח על נושאים רגישים, לדבר על מציאויות קשות ולהגביר את הקול של מי שפחות נשמעים – בלי לחשוף את עצמם או את בני משפחותיהם לסיכון מיותר.
״HeyGen אפשרה לנו לקבל יותר חופש״, אמרה מרים.
היא הוסיפה שהתרומה הכי חשובה של הפלטפורמה היא ״האנונימיות שאנחנו יכולים לספק לעיתונאים שלנו״.
אם אווטארי AI לא היו זמינים יותר, Zarin TV כנראה הייתה נאלצת להסתמך על דיווחי אודיו בלבד, טשטוש זהויות או צמצום משמעותי בהפקת הווידאו. במקום זאת, הארגון יכול להמשיך ליצור תוכן מרתק וממוקד-אדם שהקהל מתחבר אליו.
עבור ארגון מדיה מונע-שליחות שפועל בתנאים קשים במיוחד, היכולת הזו היא מהפכנית.
על ידי שילוב בין עיתונות עצמאית לאווטארים מבוססי AI, Zarin TV יוצרת דרך בטוחה יותר לספר סיפורים, להגן על כתבים, ולהבטיח שקולות מאפגניסטן ימשיכו להישמע ברחבי העולם.