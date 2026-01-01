Stratasys היא מובילה עולמית בתחום הייצור בתוספת חומר (additive manufacturing), ומאפשרת ללקוחות ליצור בלי גבולות עבור עולם חסכוני יותר, מותאם אישית ובר־קיימא. כמנהל ההדרכה הגלובלי, מיכאל מינצ׳או מוביל את ההדרכות הטכניות ללקוחות ולאנשי שירות, ומוודא שצוותים ברחבי העולם יוכלו להפעיל את ציוד Stratasys עם זמינות מרבית, יעילות ותהליכי עבודה אופטימליים.

הצוות של מייקל אחראי על בנייה והעברה של הדרכות טכניות שתומכות בלקוחות, מהנדסי שירות, צוותי מכירות ובעלי עניין פנימיים ברחבי אזורים שונים. כשהעדפות הלמידה השתנו, וידאו הפך למרכזי באופן שבו Stratasys מעבירה ידע, אבל הגדלה של הדרכות וידאו איכותיות בקנה מידה גלובלי יצרה אתגרים חדשים.

ניהול עדכונים ולוקליזציה בהכשרת וידאו

ב-Stratasys, וידאו הוא אחד האמצעים המרכזיים שבהם אנשים לומדים. לקוחות וצוותי שירות מסתמכים על סרטוני הדרכה קצרים, תוכן לפי דרישה ולמידה בסגנון YouTube כדי לקבל תשובות מהר ובהקשר הנכון.

״וידאו הוא הדרך שבה רוב האנשים לומדים היום,״ הסביר מייקל. ״חשוב לנו לפתח בצורה יעילה ולפתח עבור כל סוגי הקהלים.״

לפני HeyGen, יצירת סרטוני הדרכה לווידאו כללה שני אתגרים מרכזיים: עדכוני תוכן ולוקליזציה.

ברגע שסרטון ההדרכה הוקלט, אפילו שינויים קטנים שעלו במהלך סבב הביקורת בדרך כלל דרשו לחזור לסטודיו ולצלם מחדש את התוכן. זה האט את הפרסום ויצר חיכוך עבור מעצבי ההדרכה.

״אם למבקר היו הערות, היינו צריכים למצוא דרכים לעשות מחדש או לצלם שוב,״ אמר מייקל. ״זה הוסיף זמן ומורכבות.״

לוקליזציה הייתה חסם אפילו גדול יותר. כדי לתמוך בקהלים גלובליים, Stratasys הסתמכה בעבר על בעלי עניין פנימיים שיעזרו לתרגם או לבנות מחדש סרטונים בשפות אחרות. מיקור חוץ של תרגום והפקת וידאו לגורמים חיצוניים היה לרוב יקר מדי.

״בלי לוקליזציה ש-HeyGen מאפשרת, פשוט לא היינו יכולים לעשות את זה בקנה מידה כזה,״ אמר מייקל.

שימוש ב-HeyGen כדי לבנות פעם אחת ולתאם לוקליזציה גלובלית

HeyGen נתנה ל-Stratasys דרך לחשוב מחדש לגמרי על הדרכות וידאו. במקום להקליט מחדש את התכנים, הצוות של מייקל יכול עכשיו לחזור לפלטפורמה, לעדכן את הסקריפטים וליצור מחדש את הסרטונים בלי לחזור לאולפן הקלטות. זה קיצר משמעותית את סבבי האישור והפך עדכוני תוכן להרבה יותר פשוטים לניהול.

אבל השינוי הכי גדול הגיע מהלוקליזציה.

עם HeyGen, ‏Stratasys יכולה עכשיו ליצור סרטון הדרכה פעם אחת ולבצע לווקליזציה שלו לכל השפות בעזרת לוקליזציה במקבצים, גלוסרי מותג וחוקי הגייה כפויה – קריטי במיוחד בתחום טכני מאוד.

״יש לנו הרבה מונחים שלא נפוצים בין שפות שונות,״ הסביר מייקל. ״היכולת לשלוט בתרגום ובהגייה היא עניין ענק בשבילנו.״

ברבים מהמקרים, סרטוני הלוקליזציה מוכנים לפרסום מיידי. במקרים אחרים, שלב קליל של הגהה מבטיח דיוק — בלי העלויות וההתעסקות של הקלטה מחדש מלאה או ספקים חיצוניים.

HeyGen גם אפשרה סרטוני הדרכה מונעי אווטארים בכל המחלקות. הצוות של מייקל משתמש באווטארים להדרכות ללקוחות ולצוותי שירות, בעוד שצוותים אחרים, כמו ההנדסה הגלובלית, משתמשים בהם להדרכות טכניות ופיקוח פנימיות.

ייעול הטמעת ה‑LMS ויצירת מסלולי למידה מותאמים אישית

אחת היכולות המשמעותיות ביותר עבור Stratasys היא ייצוא SCORM והנגן הרב־לשוני. זה מאפשר לצוות להעלות נכס הדרכה אחד למערכת ניהול הלמידה שלהם ולהפיץ אותו גלובלית. הלומדים חווים את התוכן אוטומטית בשפה שהכי מתאימה להם.

״הנגן הרב־לשוני הזה הוא מטורף״, אמר מייקל. ״אנחנו יכולים לבנות פריט אחד, להקצות אותו גלובלית, והמשתמש יחווה אותו בצורה שהכי מתאימה לו״.

HeyGen גם מאפשרת למידה מבוססת הסתעפויות ותסריטים. בתהליכי עבודה מורכבים, כמו פתרון תקלות או התקנת מכונות, הלומדים יכולים לבחור מסלולים שמתאימים בדיוק למצב שלהם, במקום להיות מוצפים מסרטון הדרכה ארוך אחד.

״אנחנו יכולים לבנות את שתי הגרסאות ולאפשר ללומדים לעקוב אחרי מה שרלוונטי להם באותו רגע״, אמר מייקל.

שיפור היעילות וחיסכון בעלויות בהכשרות גלובליות

מאז ש-Stratasys אימצה את HeyGen, נרשם שינוי ברור ומדיד:

עלייה של 120% בצפיות בוידאו ביוטיוב, הודות לתוכן מותאם לשווקים מקומיים

חיסכון מחושב של למעלה מ־$1 מיליון בעלויות, בזכות אי־הוצאת תרגום והלוקליזציה של וידאו לספקים חיצוניים

עדכוני תוכן מהירים יותר בלי לחזור לסטודיו

העברת הדרכות גלובלית קלה וסקיילבילית יותר באמצעות אינטגרציה עם LMS

״אלה דברים שפשוט לא היינו מסוגלים לעשות קודם,״ אמר מייקל. ״עכשיו אנחנו מגיעים ללקוחות, לצוותי שירות ולאנשי מכירות בדרכים שפשוט לא היו אפשריות קודם.״

מעבר לנתונים, HeyGen הפכה את פיתוח ההדרכות לפשוט הרבה יותר. מעצבי הדרכה יכולים לעבוד עם כלים מוכרים כמו PowerPoint, לייבא תכנים, להוסיף סקריפטים ולתת לאווטארים להעביר את ההדרכה.

״אם אתה יודע לבנות פרזנטציה, אתה יכול להשתמש ב-HeyGen,״ אמר מייקל. ״זה גמיש וקל לשימוש.״

עבור מייקל, אחד ההיבטים הכי חשובים של HeyGen הוא השותפות עצמה.

״מה שאני אוהב ב-HeyGen זה ההרגשה שאנחנו גדלים יחד,״ הוא אמר. ״להרגיש שמקשיבים לי כלקוח אנטרפרייז, שאני מביא פידבק ורואה איך הוא הופך לשיפורים אמיתיים. זה חשוב.״

העצה שלו לאחרים פשוטה: לחקור את הכלי ולנסות דברים.

״תנסה לוקליזציה. תנסה אווטארים. תיצור תאום של עצמך. תבדוק טונים שונים״, אמר מייקל. ״אם אתה לא נותן ל-HeyGen צ׳אנס, אתה מוותר על ההזדמנות להגיע ליותר אנשים״