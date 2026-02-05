הSchool of AI היא פלטפורמה לימודית שהוקמה על ידי ויוויאן ארנהה, טכנולוגית עם יותר מ־20 שנות ניסיון בווב, מובייל וטכנולוגיות מתפתחות. הפלטפורמה, שהושקה בתחילת השנה, נוצרה כדי לעזור לסטודנטים להתמודד עם שוק עבודה מאתגר על ידי רכישת מיומנויות מעשיות בבינה מלאכותית, כולל generative AI, מערכות מבוססות סוכנים וכלים שמתפתחים במהירות.

מה שהתחיל כמפגשים חיים קטנים בסגנון התמחות חשף מהר מאוד הזדמנות גדולה יותר: להגיע ליותר לומדים בצורה יעילה יותר דרך לימוד מבוסס וידאו. אבל יצירת תוכן וידאו איכותי בקצב שבו ה‑AI מתפתח התבררה כאתגר משמעותי, עד שוויאן גילתה את HeyGen.

להגדיל את ההכשרה בלי להגדיל את עומס העבודה

מההתחלה, וידאו היה מרכזי לאיך שוויאן מלמד. "אני לא מישהו שלומד מספרים," הוא הסביר. "אני צריך לראות דברים קורים בפועל, כמו מעבדות hands-on וסרטונים שמסבירים איך דברים עובדים."

בהתחלה, School of AI הסתמכה על סשנים חיים אונליין. די מהר הסטודנטים ביקשו מוויאן להקליט את השיעורים כדי שיוכלו ללמוד לפי לוח הזמנים שנוח להם. למרות שזה היה הגיוני מבחינה פדגוגית, זה יצר עומס הפקה משמעותי.

לפני HeyGen, יצירת קורסים הייתה איטית, מתישה ונוקשה. ויוויאן סיפרה על בנייה של קורס AI דגל ב-2024 שהגיע לכ-60 שעות של תוכן.

״הקלטתי את כל הקורס בעצמי״, אמרה ויויאן. ״זה לקח לי שלושה חודשים, כשעבדתי כמעט 40 שעות בשבוע.״

יותר גרוע מזה, כלי AI משתנים מהר. ויויאן גילתה לא פעם שתוכן שהוקלט ביום אחד כבר היה מיושן ביום למחרת בגלל גרסאות מודלים חדשות או עדכוני פיצ׳רים.

״היו פעמים שהייתי מכינה הכל בלילה, מתחילה להקליט למחרת ומגלה שכבר משהו השתנה,״ אמרה ויויאן. ״הייתי צריכה לעשות הכל מחדש.״

בקצב הזה, ויוויאן הצליח להפיק רק בערך ארבעה קורסים בשנה, והוא אפילו לא הבין כמה זה מגביל עד שהוא ראה אלטרנטיבה.

גילוי HeyGen והגדרה מחדש של מה שאפשרי

ויוויאן נתקל לראשונה ב‑HeyGen כשהוא חיפש מתרגמים כדי להרחיב את הקורסים שלו לשווקים בינלאומיים. הוא רצה לתרגם קורס על בינה מלאכותית ומחשוב קוונטי לספרדית ושכר מתרגם אנושי שיעזור לו.

אחרי שבועיים התרגום עדיין לא היה מוכן. בערך באותו זמן, Vivian ניסה את תקופת הניסיון של HeyGen. הוא העלה את הקורס שלו, ותוך 15 דקות התרגום היה מוכן.

״תוך כמה שעות תרגמתי והעליתי את הקורס והפכתי אותו לזמין לקהל דובר הספרדית שלי״, אמר ויויאן.

הרגע הזה שינה הכול. ויוויאן המשיכה לתרגם 20–30 קורסים באמצעות HeyGen והתחילה לחקור פיצ׳רים נוספים. מהר מאוד, HeyGen הפכה להיות מרכזית לא רק לתרגום, אלא גם ליצירת תוכן עצמה.

בעזרת סקריפטים והקלטות מסך, ויויאן יכל להתמקד בהוראה בזמן ש-HeyGen טיפלה בהעברה. הוא בנה מחדש את אותו קורס AI בן 60 שעות ב-2025 באמצעות HeyGen, וההבדל היה דרמטי.

״זה לקח לי שבועיים במקום שלושה חודשים״, אמר ויוויאן. ״לא 40 שעות בשבוע במשך חודשים, אלא בערך שבועיים בסך הכול.״

מה שפעם היה ארבעה קורסים בשנה הפך לארבעה קורסים בחודש. "זה אומר שפתאום היו לי עוד 11 חודשים פנויים לעשות דברים אחרים", אמרה ויוויאן.

הוא אפילו יצר קורס מלא באורך שעתיים בזמן הטיסה לטורקיה, ועבד בשקט במטוס עם Wi‑Fi בטיסה.

נקודת המפנה של ויויאן הגיעה כשהוא יצר את התאום הדיגיטלי שלו.

״הרגע הקסום בשבילי היה כשנתתי לו תסריט וראיתי את ההבעות יוצאות״, הוא אמר. ״כשזה מתרגש, זה באמת נראה נרגש כמוני.״

במקום להרגיש מלאכותי, האווטאר הרגיש אישי ומלא הבעה. "זה לא נראה כמו עוד אווטאר אחד," אמרה ויוויאן. "זה נראה כמו התאום הדיגיטלי שלי."

הריאליזם הרגשי הזה עזר לוויוויָן לסמוך על HeyGen בתור הדרך העיקרית ליצור ולהעביר את ההוראה שלו בקנה מידה גדול.

להפוך חיסכון בזמן לצמיחה עסקית

לפי ההערכה של Vivian, HeyGen חוסך לו 80–90% מהזמן שנדרש קודם כדי להפיק תוכן וידאו. במקום ארבעה קורסים בשנה, הוא יכול עכשיו ליצור ארבעה קורסים בחודש — עלייה של פי 10 בתפוקה.

העלייה הזו בהיקף הייצור משפיעה ישירות על ההכנסות. "זה לא רק חיסכון בזמן," אמר ויויאן. "זה מכפיל לי את ההכנסות."

HeyGen גם אפשרה הגעה גלובלית עצומה. School of AI משרתת עכשיו לומדים ביותר מ־70 מדינות, עם סטודנטים שמדברים מעל 60 שפות שונות.

גם קצב הצמיחה של המנויים הואץ. אם קודם לכן ויוויאן ראה צמיחה חודשית יציבה, עכשיו הוא צבר מיליוני צפיות ומנויים בתוך שמונה החודשים האחרונים, הודות לתוכן עקבי ורב־לשוני.

מעבר למספרים, HeyGen הסירה את החיכוך מתהליך היצירה. ״אני לגמרי שכחתי כמה קשה פעם הרגיש ליצור וידאו״, אומר ויוויאן. ״עכשיו אני פשוט מתרכז במה שאני רוצה ללמד.״

העצה שלו לאחרים פשוטה: להתמקד במה שאתה טוב בו.

״יצירת וידאו היא מיומנות בפני עצמה״, אמרה ויויאן. ״תן ל‑HeyGen לטפל בזה כדי שתוכל להתמקד בלמידה, בהוראה ובהעברת ערך.״

ככל ש‑School of AI ממשיכה לגדול, HeyGen נשארת התשתית שמאפשרת ל־Vivian ללמד מהר יותר, להגיע רחוק יותר, ולהישאר בקצב עם הטכנולוגיות שהוא עוזר לאחרים לשלוט בהן.

״HeyGen עוזרת לך ליצור סרטוני וידאו ברמת מקצוענים רק מהתסריט שלך,״ הוא אמר. ״אתה לא צריך שום דבר נוסף.״