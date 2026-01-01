בריאן פייקס הוא המייסד של Bonsai Marketing, שם הוא עוזר לעסקים לצמוח בעזרת מערכות שיווק חכמות יותר, אוטומציה וסרטוני AI.
ב־25 השנים האחרונות בריאן הקים כמה סוכנויות שיווק ועזר לחברות להסתגל לכל שינוי משמעותי בשיווק הדיגיטלי.
ככל שווידאו הפך לאחד הכלים היעילים ביותר לבניית אמון אונליין, הוא ראה שוב ושוב את אותה הבעיה: עסקים ידעו שהם צריכים וידאו, אבל התקשו להפיק אותו בצורה עקבית.
היום בריאן משתמש ב‑HeyGen כדי לעזור ללקוחות ליצור הכול, מסרטוני פרומו ודפי נחיתה ועד תוכן מכירות וחומרי הדרכה. בדרך הוא יצר יותר מ‑300 סרטונים, חסך למעלה מ‑700 שעות של זמן הפקה, ובנה תהליך עבודה שהופך וידאו איכותי לנגיש לעסקים בכל גודל.
להפוך וידאו מקצועי לפרקטי עבור כל עסק
עבור בריאן, כל אסטרטגיית שיווק מוצלחת מתחילה מסיפור.
"הכול זה סיפור," אמר בריאן. "לא אכפת לי מה אתה מוכר. לא אכפת לי מה אתה עושה. וידאו הוא המספר הטבעי של הסיפור."
האתגר לא היה לשכנע את הלקוחות שווידאו עובד, אלא להפוך את ההפקה למספיק משתלמת כדי שאפשר יהיה להשתמש בה באופן קבוע.
"זה היה יקר. הציוד היה יקר. הזמן היה יקר. היית צריך כמה אנשים כדי לעשות את זה כמו שצריך," אמר בריאן.
עבור הרבה עסקים קטנים, להשקיע אלפי דולרים בכל וידאו אחד זה פשוט לא היה ריאלי.
"כשאתה מתמודד עם מחירי הדלק לעומת הוצאה של 2,000$ על וידאו, אתה יודע מה תהיה התשובה," הוא אמר.
בריאן רצה שהלקוחות יפרסמו וידאו באותה תדירות שבה הם מפרסמים בלוגים, אימיילים או פוסטים ברשתות חברתיות, ולא ישמרו אותו רק למספר קטן של קמפיינים בכל שנה.
שם HeyGen שינתה לו את תהליך העבודה.
"HeyGen פשוט התאימה בצורה טבעית בזכות המהירות, המסרים, וקצת מספיק אנימציה כדי לתת לזה את הטאץ' הקולנועי — אבל לא בצורה מוגזמת. ובסוף זה גם פשוט משתלם כלכלית. נקודה."
להפוך וידאו לחלק מכל אסטרטגיית שיווק
במקום להתייחס לוידאו כפרויקט נפרד, בריאן משלב אותו היום כמעט בכל פרויקט מול לקוחות.
הצוות שלו יוצר סרטוני וידאו לאתרים, דפי נחיתה, רשתות חברתיות, קמפיינים במייל, הדרכות ואנייבלמנט למכירות, כך שווידאו הופך לחלק קבוע באופן שבו עסקים מתקשרים.
"HeyGen באמת החלק שמשלים את היצירה," אמר בריאן. "כולם יכולים להכין קערת ספגטי, אבל מה שעושה את ההבדל אלה כדורי הבשר והרוטב הנוסף. כשמסיימים אתר טוב, כל התוכן בנוי כמו שצריך, כל השירותים שהם מציעים מסודרים, ואז מוסיפים לזה את מבנה הווידאו הנכון."
ההשפעה חורגת מעבר ליצירת עוד תוכן.
״אנחנו רואים עלייה בהמרות, והמרות אומרות דולרים לבעל העסק״, הוא אמר.
מכיוון שיצירת סרטונים חדשים כבר לא דורשת הפקה מורכבת, בריאן יכול להמליץ על וידאו במקומות שבהם הלקוחות הסתמכו בעבר רק על טקסט או על תמונות סטטיות.
סקיילינג של וידאו בלי להאט את העסק
לפני אימוץ HeyGen, יצירת סרטון שיווקי אחד דרשה בדרך כלל שבועות של תכנון, כמה פגישות ותיאום הפקה.
״לפני כן זה היה לוקח חמישה פגישות. זה היה דורש לפחות שני אנשים. זה היה לוקח לפחות שבועיים, אם לא שלושה, רק כדי להגיע לשלב של 'הנה מה שאני הולך לצלם'. זה 25 או 30 שעות.״
היום התהליך שונה לגמרי.
"אם יש לי רעיון, אני מכניס אותו לתהליך העבודה שלי. רבע שעה," אמר בריאן. "אני חושב שהגעתי למצב שחלק מהדברים אני יכול להפיק בפחות מעשר דקות."
השינוי הזה שינה את הדרך שבה בריאן ניגש להפקת תוכן. במקום לבחור בקפידה אילו סרטונים שווים את ההשקעה, הצוות שלו יכול להפיק סרטונים בכל פעם שהם צריכים אותם לקמפיינים שיווקיים.
"HeyGen הפכה לשכבה מעל שמאפשרת לי לבצע את כל החלקים השונים," אמר בריאן. "היא מאפשרת לי להחזיר לעצמי קצת זמן ומרחב אישיים, ובמקביל לספק מוצר סופר מקצועי ואיכותי."
מאז שהתחיל להשתמש ב‑HeyGen, בריאן יצר יותר מ‑300 סרטונים, מעריך שחסך מעל 700 שעות, ומתכנן לפרסם 10 עד 15 סרטונים בכל יום ככל שהעסק שלו ממשיך לצמוח.
לעזור לעסקים קטנים לשווק כמו מותגים גדולים
בריאן עובד עם קבלנים, עורכי דין, ארגוני הדרכה, עסקים לשירותי בית וחברות מקומיות נוספות שאין להן צוותי וידאו ייעודיים.
הרבה עסקים רוצים להשתמש בווידאו, אבל מניחים שזה מעבר להישג יד.
במקום להסתמך על צוותי הפקה יקרים, בריאן עוזר ללקוחות להשתמש ב‑HeyGen כדי ליצור וידאו מקצועי לפי דרישה.
"HeyGen הפכה לכלי שאני יכול להגיד עליו בביטחון: 'לך תבדוק את זה', כי ממשק המשתמש וחוויית המשתמש הגיעו לרמה כזו שלא משנה באיזה שלב אתה," אמר בריאן. "תמיד יש מקום לפלטפורמת הווידאו של HeyGen לעזור להם לפתור בעיות ולספר את הסיפורים שלהם."
עבור בריאן, היתרון הגדול ביותר הוא לא רק ליצור עוד סרטונים. זה לעזור לעסקים לתקשר בצורה עקבית יותר ולהמיר יותר לקוחות.
"כל לקוח שהטמענו לו את זה כמו שצריך רואה עלייה בהמרות", אמר בריאן. "אני יכול לומר בלי שום ספק ש‑HeyGen לפחות הכפילה, אם לא שילשה, את ההצלחה של הלקוחות שלי בהמרות."
"HeyGen אפשרה לי להגדיל את הסוכנות שלי למחזור של שבע ספרות בשנה אחת. זה איפשר לי להתרחב כאילו יש לי צוות של 12 עד 15 אנשים שעובדים אצלי במשרה מלאה", אמר בריאן.