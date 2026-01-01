בריאן פייקס הוא המייסד של Bonsai Marketing, שם הוא עוזר לעסקים לצמוח בעזרת מערכות שיווק חכמות יותר, אוטומציה וסרטוני AI.

ב־25 השנים האחרונות בריאן הקים כמה סוכנויות שיווק ועזר לחברות להסתגל לכל שינוי משמעותי בשיווק הדיגיטלי.

ככל שווידאו הפך לאחד הכלים היעילים ביותר לבניית אמון אונליין, הוא ראה שוב ושוב את אותה הבעיה: עסקים ידעו שהם צריכים וידאו, אבל התקשו להפיק אותו בצורה עקבית.

היום בריאן משתמש ב‑HeyGen כדי לעזור ללקוחות ליצור הכול, מסרטוני פרומו ודפי נחיתה ועד תוכן מכירות וחומרי הדרכה. בדרך הוא יצר יותר מ‑300 סרטונים, חסך למעלה מ‑700 שעות של זמן הפקה, ובנה תהליך עבודה שהופך וידאו איכותי לנגיש לעסקים בכל גודל.

להפוך וידאו מקצועי לפרקטי עבור כל עסק

עבור בריאן, כל אסטרטגיית שיווק מוצלחת מתחילה מסיפור.

"הכול זה סיפור," אמר בריאן. "לא אכפת לי מה אתה מוכר. לא אכפת לי מה אתה עושה. וידאו הוא המספר הטבעי של הסיפור."

האתגר לא היה לשכנע את הלקוחות שווידאו עובד, אלא להפוך את ההפקה למספיק משתלמת כדי שאפשר יהיה להשתמש בה באופן קבוע.

"זה היה יקר. הציוד היה יקר. הזמן היה יקר. היית צריך כמה אנשים כדי לעשות את זה כמו שצריך," אמר בריאן.

עבור הרבה עסקים קטנים, להשקיע אלפי דולרים בכל וידאו אחד זה פשוט לא היה ריאלי.

"כשאתה מתמודד עם מחירי הדלק לעומת הוצאה של 2,000$ על וידאו, אתה יודע מה תהיה התשובה," הוא אמר.

בריאן רצה שהלקוחות יפרסמו וידאו באותה תדירות שבה הם מפרסמים בלוגים, אימיילים או פוסטים ברשתות חברתיות, ולא ישמרו אותו רק למספר קטן של קמפיינים בכל שנה.

שם HeyGen שינתה לו את תהליך העבודה.

"HeyGen פשוט התאימה בצורה טבעית בזכות המהירות, המסרים, וקצת מספיק אנימציה כדי לתת לזה את הטאץ' הקולנועי — אבל לא בצורה מוגזמת. ובסוף זה גם פשוט משתלם כלכלית. נקודה."

להפוך וידאו לחלק מכל אסטרטגיית שיווק

במקום להתייחס לוידאו כפרויקט נפרד, בריאן משלב אותו היום כמעט בכל פרויקט מול לקוחות.

הצוות שלו יוצר סרטוני וידאו לאתרים, דפי נחיתה, רשתות חברתיות, קמפיינים במייל, הדרכות ואנייבלמנט למכירות, כך שווידאו הופך לחלק קבוע באופן שבו עסקים מתקשרים.