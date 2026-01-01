Indegene היא חברת שירותים גלובלית בתחום מדעי החיים שעוזרת לחברות תרופות ובריאות לתרגם מידע מדעי ורפואי מורכב לתקשורת ברורה, מעניינת ותואמת רגולציה. העבודה שלה מכסה את כל מחזור החיים של המוצר, ותומכת בכל בעלי העניין – מאנשי מקצוע בתחום הבריאות ומטופלים ועד לצוותים רפואיים ורגולטוריים בתוך הארגון.

בלב הפעילות של Indegene עומד אתגר מרכזי: לפשט מדע טכני ומורכב מאוד, תוך שמירה על דיוק ושלמות רגולטורית.

מסורתית, המשמעות הייתה יצירה של תוכן כתוב איכותי, מצגות ווידאו מקצועי, כולם בהתאם לסטנדרטים מחמירים רפואיים, משפטיים ורגולטוריים (MLR). אבל ככל שהביקוש לתוכן מותאם אישית, רב־לשוני וניתן להרחבה גדל, המגבלות של הפקת וידאו מסורתית הפכו לברורות.

הכול השתנה כש-Indegene התחילה לשלב את HeyGen בתהליכי יצירת התוכן והווידאו שלה.

התמודדות עם המורכבות של הפקת וידאו מסורתית

לפני השימוש ב‑HeyGen, כל פרויקט וידאו דרש תיאום בין כמה צוותים שונים, כולל כותבי תוכן, בודקים רפואיים, קרייני קול, עורכי וידאו וצוותי הפקה.

תהליך העבודה כלל כתיבת תסריט, בדיקות רפואיות, משפטיות ורגולטוריות (MLR), יצירת סטוריבורד, ימי צילום וידאו, הקלטת קריינות, עריכה ומספר סבבים של פידבק. אפילו עדכונים קטנים יכלו לגרום לעבודת תיקונים משמעותית.

״כל עדכון או מאמץ לוקליזציה בדרך כלל דרש הקלטה ועריכה מחדש, מה שהגדיל עוד יותר את הזמן, העלויות ותלות המשאבים״, אמרו ב‑Indegene.

זה יצר כמה אתגרים:

דרישות כוח אדם גבוהות במספר צוותים שונים

לוחות זמנים ארוכים להפקה בגלל תיאום וסבבי בדיקות ואישור

עלויות גבוהות יותר מצילומי סטודיו ושימוש בטאלנט

סקיילביליות מוגבלת ליצירה של גרסאות מרובות או עדכונים

תהליכי לוקליזציה מורכבים שדורשים הקלטות חדשות

התהליך היה יעיל, אבל היה קשה להרחבה בסביבה גלובלית ודינמית.

אימוץ בינה מלאכותית כדי לשנות את תהליכי יצירת הווידאו

כדי להתמודד עם האתגרים האלה, Indegene שילבה את HeyGen בתהליך ההפקה שלה, ושינתה מהיסוד את האופן שבו יוצרים ומספקים וידאו.

תהליך העבודה החדש הוא דיגיטלי לחלוטין, אוטומטי וניתן להרחבה.

במקום לתאם ימי צילום פיזיים, הצוותים מעלים עכשיו תסריטים או מצגות ישירות ל‑HeyGen. אווטארים שנוצרים בעזרת AI מחליפים את המציגים האנושיים, ומבטלים את הצורך בסטודיואים, תיאומים ולוגיסטיקה באתר הצילום.

הפלטפורמה מאפשרת יצירה מהירה של סרטוני וידאו, כך שצוותים יכולים ליצור סרטוני AI איכותיים מבוססי אווטאר בתוך דקות. גם עדכונים מתבצעים בצורה חלקה באותה מידה.

לוקליזציה, שבעבר הייתה אחד החלקים הכי גוזלי זמן בתהליך ההפקה, היא עכשיו מהירה משמעותית.

״אפשר ליצור סרטוני מולטי־לינגואל במהירות, בלי צילומים נוספים או הקלטות קריינות,״ אמרו ב-Indegene.

השינוי הזה איפשר ל-Indegene להגדיל את היקף הפקת הווידאו ברמה גלובלית, תוך שמירה על עקביות, עמידה בדרישות רגולציה ואיכות.

יצירת תוכן רפואי בקנה מידה גדול, תואם רגולציה ומעורר מעורבות

עם HeyGen, Indegene מייצרת עכשיו מגוון רחב של פורמטי תוכן, כולל סרטוני וידאו מבוססי אווטאר, חומרי הדרכה מותאמים לשפות שונות, פודקאסטים והמרות מ‑PPT לוידאו.

אחד מקרי השימוש המרכזיים הוא סרטוני הסבר קליניים ללקוחות פארמה. הסרטונים האלה מסבירים בצורה ברורה ומעניינת את מנגנון הפעולה של התרופה, היתרונות הקליניים והערך שלה עבור המטופל.

בעבר, יצירת תוכן כזה דרשה שבועות של עבודה בין כמה צוותים. עם HeyGen, התהליך הפך לפשוט בהרבה.

אווטארים של AI משמשים כמגישים, ומעבירים תוכן בטון מותאם לקהלים שונים. אפשר לכוון הסברים טכניים לאנשי מקצוע בתחום הבריאות, ובמקביל ליצור גרסאות מפושטות עבור מטופלים ומטפלים.

במקביל, משלבים ויז׳ואלים דינמיים ואלמנטים מיתוגיים עם תקני רגולציה כדי להבטיח בהירות, מעורבות ועמידה בדרישות.

התוצאה היא מערכת ניתנת להרחבה שמאפשרת להעביר תקשורת רפואית עקבית ואיכותית גבוהה, בין אזורים וקהלי יעד שונים.

השגת שיפור מדיד במהירות, בעלויות ובסקיילביליות

ההשפעה של שילוב HeyGen הייתה משמעותית בכל פעילותה של Indegene.

חיסכון בזמן : הפקת וידאו מסורתית לקחה 6–8 שבועות לכל סרטון. עם HeyGen, אפשר לספק את אותו היקף עבודה בתוך 5–10 ימים בלבד, כולל לוקליזציה.

עדכונים מהירים יותר : שינויים שבעבר דרשו ימי עבודה מחדש אפשר עכשיו להשלים בדקות עד כמה שעות.

פחות כוח אדם : צוותי ההפקה צומצמו מ־5–8 אנשים רק ל־1–2 מפעילים, מה שמשחרר משאבים לעבודה בעלת ערך גבוה יותר.

יעילות בעלויות : עלויות ההפקה ירדו ב-50–60 אחוזים, מה שמבטל את הצורך בסטודיואים, טאלנט ופוסט־פרודקשן נרחב.

סקיילביליות ולוקליזציה: הפקת וידאו רב־לשונית מהירה עכשיו פי 5–10, ומאפשרת הפצה גלובלית מהירה.

השיפורים האלה אפשרו ל-Indegene להפיק יותר תוכן, מהר יותר, ועם פחות משאבים — תוך שמירה על סטנדרטים מחמירים של ציות.

עבור Indegene, האימוץ של HeyGen מייצג יותר משיפור בתהליך העבודה; הוא מסמן שינוי מהותי באופן שבו תקשורת מדעית מועברת.

על ידי שילוב יצירת וידאו עם בינה מלאכותית יחד עם מומחיות עמוקה במדעי החיים, Indegene יצרה מודל ניתן להרחבה למסירה של תוכן מדויק, מרתק ותואם רגולציה לקהלים גלובליים.

התוצאה היא גישה מהירה, יעילה וגמישה יותר לתקשורת, שמגשרת על הפער בין מדע להבנה ותומכת בתוצאות טובות יותר בתחום הבריאות.