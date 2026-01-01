Fameplayהיא סטודיו הפקה זוכה פרס אמי, שממוקם בפראג ומתמחה בקולנוע, טלוויזיה, אנימציה וסיפור סיפורים אודיו־ויזואלי. מאז 2018 החברה הפיקה הכול, מתוכניות לייב ואקשן וסדרות אנימציה ועד פלטפורמות בידור דיגיטליות ותוכן ממותג. ב־2023 החברה זיהתה שמתרחש שינוי גדול.

״כש-ChatGPT יצא, התחלנו לבדוק כלים לאודיו־ויז׳ואל ואיך בינה מלאכותית גנרטיבית יכולה לעזור לתעשייה האודיו־ויז׳ואלית״, אמר לוקאש זאהור, המפיק הראשי ומייסד-שותף ב-Fameplay.

עבור חברת הפקה שממוקמת בצ׳כיה, היה תמיד קשה לצמוח בקנה מידה גלובלי. צ׳כית מדוברת על ידי כ־10 מיליון אנשים בלבד, מה שמגביל את החשיפה של תוכן שמופק מקומית. ״אתה תמיד נשאר בסוף מפיק מקומי כאן״, הסביר לוקאש.

הכול השתנה כש-Fameplay גילו את HeyGen. בשילוב אווטארים מבוססי AI עם תרגום וידאו ותהליכי דיבוב, Fameplay הפכו מסטודיו הפקה מקומי למפיקי תוכן גלובלי רב-לשוני.

״בשבילי זו הייתה דלת כניסה להפוך למפיק של תוכן גלובלי״, אמר לוקאש.

לשבור את המגבלות של הפקה ולוקליזציה מסורתיות

לפני המעבר ל-HeyGen, הלקוחות של Fameplay הסתמכו לחלוטין על תהליכי הפקה מסורתיים.

״האפשרות היחידה להפיק וידאו הייתה שהם יפנו זמן ללכת לסטודיו, להתכונן לצילומים, לצלם, ואז לחכות לעריכה ולסקור את העריכה״, אמר לוקאש.

התהליך היה יקר, ארוך וקשה להרחבה. יצירת תוכן רב־לשוני הייתה אפילו מורכבת יותר. סוכנויות תרגום יכלו לספק כתוביות או כיתוביות, אבל לוקליזציה מלאה של וידאו לשווקים בינלאומיים הייתה ברוב המקרים בלתי נגישה ללקוחות רבים בגלל העלויות והמורכבות של ההפקה.

״לא הפקנו תוכן בינלאומי עד שחיברנו יחד את כל השלבים האלה ללוקליזציה״, הסביר לוקאש.

בחלק מהפרויקטים האתגר היה אפילו גדול יותר: המגישים עצמם בכלל לא היו קיימים. אחד הפרויקטים המרכזיים הנוכחיים של Fameplay הוא יצירה של מגישי חדשות ספורט סינתטיים עבור Flashscore, פלטפורמת תוצאות הספורט הגלובלית שבה משתמשים מיליוני אוהדים ברחבי העולם.

״הם רצו פנים לכל אחת מהמדינות שבהן הם פעילים,״ אמר לוקאש.

במקום להעסיק מגישים בכל שוק, Fameplay יצרה אווטארים מבוססי AI כדי לספק תוכן מותאם מקומית בכל העולם.

״זה אפשר להם ליצור תוכן בינלאומי״, הוא אמר.

בחירה ב‑HeyGen בזכות איכות האווטארים והיכולות ללוקליזציה

כש-Fameplay בחנה את מספר כלי הווידאו עם בינה מלאכותית ההולך וגדל שנכנסים לשוק, הצוות ביצע מבחן השוואתי זה לצד זה בין כמה פלטפורמות אווטאר ודיבוב, כמו Synthesia.

״בדקנו כלים שונים כל יום וכל לילה,״ אמר לוקאש.

בסופו של דבר החברה בחרה ב‑HeyGen בגלל רמת הריאליזם.

״גילינו שאיכות סנכרון השפתיים, אפילו בגרסאות הראשונות, הייתה פשוט עדיפה,״ הסביר לוקאש.

האיכות הזאת הייתה קריטית כי Fameplay לא ניסתה לשחק בקטנה עם AI. החברה סיפקה עבודות הפקה מקצועיות ללקוחות משלמים והייתה צריכה תוצאות עקביות ומשכנעות.

״אנחנו לא מתייחסים לזה כאל צעצוע. זה כלי מקצועי,״ אמר לוקאש.

Fameplay הפכה לאחת משותפות הסוכנות הראשונות של HeyGen, רכשה בערך 50 סלוטים של סטודיו לאווטארים ובנתה תהליך עבודה להפקה סביב הפלטפורמה. החברה גם עבדה בצמוד לצוות של HeyGen, וסיפקה פידבק שעזר לעצב פיצ׳רים ממוקדי סוכנויות כמו subspaces.

היום Fameplay לא רק יוצרת תוכן אווטאר ללקוחות, אלא גם מכשירה צוותים פנימיים אצל הלקוחות להפיק בעצמם סרטוני וידאו בתוך HeyGen.

בניית הפקות AI רב־לשוניות בקנה מידה גדול

עם HeyGen משולבת בתהליך ההפקה שלה, Fameplay פיתחה תהליך עבודה אופטימלי ליצירת תוכן מבוסס AI בקנה מידה גדול.

כל פרויקט מתחיל בכתיבת תסריט וביצירת קול. הצוות משלב אווטארים של HeyGen עם תהליכי שיבוט קול מקצועיים כדי ליצור ביצועים מציאותיים במספר שפות.

״אנחנו תמיד מתחילים עם תסריט. אנחנו אף פעם לא מאלתרים,״ אמר לוקאש.

התוצאה היא מערכת שמסוגלת לייצר תוכן רב־לשוני בקנה מידה גדול, תוך שמירה על עקביות הדמויות וריאליזם ויזואלי.

אחד הפרויקטים הבולטים של החברה הוא International Volleyball Academy, סדרת YouTube שרצה כבר שלוש שנים באנגלית, ספרדית וגרמנית. הסדרה משתמשת באווטאר AI של מאמן כדורעף אמיתי שרצה לשמר ולשתף את הידע המקצועי שלו באימונים ברחבי העולם.

״הוא תמיד רצה שהיכולות והידע שלו יישמרו,״ אמר לוקאש.

מכיוון שהמאמן עדיין נוסע באופן פעיל ומאמן ספורטאים ברחבי העולם, הפקה מסורתית הייתה קשה לתחזוקה. במקום זאת, Fameplay בנתה סדרת לימוד מתמשכת מבוססת AI, שמשתמשת באווטארים של HeyGen לצד צילומים אמיתיים.

הצלחה משמעותית נוספת הגיעה בזכות לוקליזציה רב־לשונית. תוכנית אחת שהופקה על ידי Fameplay התרחבה מצ׳כית לשבע שפות נוספות.

״זה מדהים, קפיצה קדימה ביכולת להגיע לקהל חדש,״ אמר לוקאש.

להפוך ליוצר תוכן גלובלי

עבור Fameplay, HeyGen מייצגת הרבה יותר מיעילות הפקה. היא שינתה מהיסוד את מודל העסקי של החברה ואת היכולת היצירתית שלה.

״המדהים הוא לראות שחברה כמונו כאן במרכז אירופה, שמתמקדת בהפקת וידאו אודיו־ויזואלית עם בינה מלאכותית וב‑HeyGen, סטארטאפ ב‑LA ובסן פרנסיסקו, עברה את אותם שלבים של מציאת מודל העסקי הנכון״, אמר לוקאש.

היום Fameplay פועלת גם כסטודיו להפקה וגם כשותף להטמעת AI עבור מותגים, יוצרים וחברות מדיה. לקוחות יכולים לעבוד במודל מנוהל לחלוטין דרך שירותי ההפקה של Fameplay, או להשתמש בסאב־ספייסים כדי ליצור תוכן באופן עצמאי עם ליווי של סוכנות.

בלב תהליך העבודה הזה נמצאת HeyGen.

״בשבילי, HeyGen היא העוגן לעקביות הדמות ולסנכרון השפתיים״, אמר לוקאש.

על ידי שילוב של אווטארים מבוססי AI, תרגום וידאו רב־לשוני ותהליכי הפקה שניתנים להרחבה, Fameplay הפכה מחברת הפקה צ׳כית מקומית ליוצרת תוכן גלובלי אמיתי.