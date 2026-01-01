יש סיפורים שפשוט אי אפשר לצלם. לא כי הם לא שווים סיפור, אלא כי הם מעבר ליכולת של הפקה מסורתית.

דמיין שדר ספורט שמשקיף על לוס אנג׳לס. או שידור חי מתוך טיימס סקוור דקות לפני שריקת הפתיחה. או ניתוח פרה-גיים מארמון חול על חוף פרטי.

עבור סיקור המונדיאל של Telemundo, אלה לא היו תרגילי מחשבה יצירתיים. זו הייתה הבריף הקריאייטיבי.