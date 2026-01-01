יש סיפורים שפשוט אי אפשר לצלם. לא כי הם לא שווים סיפור, אלא כי הם מעבר ליכולת של הפקה מסורתית.
דמיין שדר ספורט שמשקיף על לוס אנג׳לס. או שידור חי מתוך טיימס סקוור דקות לפני שריקת הפתיחה. או ניתוח פרה-גיים מארמון חול על חוף פרטי.
עבור סיקור המונדיאל של Telemundo, אלה לא היו תרגילי מחשבה יצירתיים. זו הייתה הבריף הקריאייטיבי.
הרשת רצתה להפתיע את הצופים ברגעים קולנועיים שלא ניתן ליצור בהפקה מסורתית. האתגר היה להפוך את הרעיונות האלה למציאות באחד האירועים הכי מהירים בעולם הספורט, שבו המפגשים משתנים מיום ליום, לוחות הזמנים של ההפקה מתקצרים לשעות, וכל שידור חייב לעמוד בסטנדרטים של הטלוויזיה.
ביחד עם סוכנות הבידור והספורט המובילה Creative Artists Agency (CAA) ו‑Telemundo, HeyGen עזרה להפוך את החזון הזה למציאות, ויצרה ארבעה מקטעי שידור מונעי AI שעלו לשידור לאורך כל סיקור שלבי הנוקאאוט של המונדיאל ב‑Telemundo.
הפרויקט סימן את שיתוף הפעולה הגדול הראשון של HeyGen בשידור חי והוכיח שסרטוני AI התפתחו מטכנולוגיה ניסיונית לכלי הפקה מוכן לפריים טיים.
המטרה כאן לא הייתה להחליף שום דבר ש‑Telemundo כבר תכננו. הרעיון היה להוסיף לשידור שגם ככה עמד לעלות משהו נוסף ויצירתי, ולהשתמש ב‑AI בצורה מכוונת כדי להעמיק את המעורבות ולהרחיב את מה שהסיקור יכול לעשות.
לספר סיפורים מעבר למגבלות ההפקה
האתגר היצירתי לא היה למצוא לוקיישנים מעניינים, אלא לגרום ללוקיישנים בלתי אפשריים להרגיש מספיק אמינים כדי לתמוך בסיפור.
הפקה מסורתית הייתה דורשת כמה צוותי צילום, טיסות בינלאומיות, אישורי צילום, אפקטים ויזואליים ושבועות של פוסט־פרודקשן. אף אחד מלוחות הזמנים האלה לא התאים לטורניר שבו היריב הבא נקבע רק כמה ימים לפני השידור.
במקום לשאול לאן אפשר להציב מצלמות, הצוות התחיל לשאול שאלה אחרת: איפה הסיפור צריך להתרחש אם לא היו בכלל מגבלות הפקה?
השינוי הזה פתח גישה יצירתית חדשה לגמרי.
לעצב רגעים במקום לצלם אותם
בקמפיין הסופי הופיעו ארבעה פרשני Telemundo בתוך סביבות קולנועיות בהשראת הטורניר:
- אדריאנה מונסאלבה הופיעה כשהיא משקיפה על לוס אנג׳לס.
- פבלו מריניו הפך ל״El Gran DT״ באמצע טיימס סקוור.
- חוסה לואיס לופס סלידו העביר ניתוח מתוך טירת חול בחוף פרטי במיאמי.
- לואיס עומאר טאפּיה עמד לבדו במרכז המגרש באצטדיון דאלאס.
כל מקטע נמשך 20 עד 30 שניות ושודר במהלך שידורי הפרה-גיים של Telemundo מרבע הגמר ועד גמר המונדיאל.
המטרה לא הייתה לשכנע את הצופים שהרגעים האלה באמת קרו. המטרה הייתה לאמץ את ה‑AI כמדיה יצירתית שמסוגלת להציב את הטאלנט במקומות שמצלמות לעולם לא יכלו להגיע אליהם.
במקום להסתיר את הטכנולוגיה, ההפקה חגגה אותה.
נבנה לשידור, לא לרשתות חברתיות
יצירת טלוויזיה קולנועית שונה מאוד מיצירת וידאו לרשתות חברתיות.
כל מקטע היה צריך לעמוד בדרישות השידור, להישמע טבעי לקהל דובר ספרדית, ולאפשר התאמות לתסריט שהגיעו לעיתים רק כמה שעות לפני ההפקה.
תהליך העבודה שילב שתי קבוצות מומחים ייעודיות של HeyGen.
צוות האווטאר הפך את הצילומים על הסט של Telemundo לביצועים דיגיטליים מלאי הבעה באמצעות Avatar V, Voice N ו‑Video TTS, תוך שמירה על הזהות הייחודית של כל פרשן ואפשרות לביצועים דינמיים בסביבות חדשות לחלוטין.
משם, צוות ההפקה של HeyGen בנה את העולמות הקולנועיים סביב כל ביצוע, קומפוזיטינג של סצנות, שיפור התנועה, שדרוג הרזולוציה של הווידאו והכנת כל חומרי המסירה לשידור טלוויזיוני.
הקצב התאים בעצמו לטורניר.
כל יצירה בודדת לקחה רק חמש עד עשר דקות, מה שאיפשר בערך עשרים ביצועי מועמדים בכל שעה. עדכוני דיאלוגים יכלו לרוב להסתיים בתוך חמש־עשרה דקות, מה שנתן למפיקים גמישות להגיב לשינויים בהתמודדויות בלי לבנות מחדש רצפים שלמים.
כשהנכסים הגיעו ל‑Telemundo, הם היו כמעט מוכנים לשידור, כולל סאונד אווירה. צוות הפוסט‑פרודקשן של הרשת הוסיף מוזיקה ברישיון וסיים את המיקס הסופי לפני העלייה לאוויר.
נבנה עם כישרון בכל שלב בדרך
שום דבר מזה לא היה אפשרי בלי הפרשנים עצמם. כל אחד מארבעת הטאלנטים של Telemundo השתתף בהסכמה מלאה ושמר על שליטה מלאה באופן שבו הוא נראה ומה שהוא אמר.
בעבודה בשיתוף פעולה עם CAA Vault, פתרון השירות המלא של CAA ללכידה, אחסון ורישוי של דמויות דיגיטליות, קול וקניין רוחני, התוצאה אפשרה להציב את הטאלנטים בסביבות שמצלמות לעולם לא היו מגיעות אליהן, תוך שהם נשארים בשליטה מלאה על השם, התדמית והדמות שלהם לכל אורך הדרך.
לפתור את כל הפרטים שהצופים בכלל לא שמים לב אליהם
הטכנולוגיה אפשרה את הפרויקט. הפרטים הם מה שהפכו אותו למאמין.
ההגייה הספרדית, הקצב והניבים האזוריים לוטשו דרך כמה וכמה סבבי בדיקה עם מפיקים דוברי ספרדית כשפת אם. כל ביצוע הוערך לפי קצב דיבור, רגש ואותנטיות לפני שהוצג ללקוח.
צוות ההפקה גם פתר אינספור אתגרי ביצוע עדינים, מתנועות ידיים והבעות פנים ועד לאיכות הקול ולסנכרון.
העדכונים האלה התרחשו במקביל לכך שהתסריטים המשיכו להשתנות בהתאם לתוצאות הטורנירים, מה שדחס את לוחות הזמנים להפקה למחזורי איטרציה ליליים.
הפרויקט לא היה סתם תרגיל ביצירת סרטוני AI. זו הייתה הפקת שידור שבנויה כולה סביב בינה מלאכותית.
תוכנית פעולה לעתיד השידור
במשך עשרות שנים הפקת טלוויזיה הייתה מוגבלת על ידי לוגיסטיקה. אם הטאלנט לא יכול היה לנסוע, אם אי אפשר היה להשיג אישורים, או אם הדדליין הגיע מהר מדי, רעיונות יצירתיים מסוימים פשוט לא הגיעו לשידור.
השיתוף הזה רמז על עתיד אחר. במקום להחליף מצלמות, צוותים או הפקה מסורתית, ה‑AI הרחיב את מה שצוותי ההפקה יכלו בכלל לדמיין מלכתחילה.
Telemundo לא השתמשה ב-AI בגלל שזה היה חדשני.
הרשת השתמשה בזה כי זה הציע דרך חדשה וחדשנית לפתור סיפורים מאתגרים לוגיסטית מבחינת הפקה מסורתית, בתוך המציאות של שידורי ספורט חיים.
עבור HeyGen, הפרויקט סימל הרבה יותר מקמפיין מוצלח. הוא הוכיח שאחד מגופי השידור הגדולים בעולם מוכן לסמוך על טאלנט שנוצר בעזרת AI במהלך אירוע הספורט הגדול בעולם, תחת דד־ליינים בלייב, בסביבת שידור שבה איכות היא לא אופציה אלא חובה.
ההישג הזה חורג הרבה מעבר לעולם הספורט.
אותו תהליך הפקה יכול לעזור לגופי שידור להגיב לחדשות מתפרצות, לאפשר לאולפני בידור להציב טאלנטים בסביבות בלתי אפשריות, ולתת ליוצרים דרכים חדשות לגמרי לספר סיפורים — בלי להיות מוגבלים בזמן, במיקום גיאוגרפי או בהפקה פיזית.
השאלה כבר אינה אם יש מקום ל‑AI בשידור, אלא מה דור הסיפור הבא ייצור בעזרתו.