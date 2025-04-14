Créateur gratuit de vidéos d’invitation de mariage en ligne

Transformez n’importe quelle page web en une vidéo professionnelle narrée en quelques minutes grâce à l’outil de conversion d’URL en vidéo de HeyGen. Collez votre lien, choisissez un style visuel, et obtenez une vidéo complète avec sous-titres, voix off et animations.

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Pourquoi les marques choisissent le créateur de vidéos d’invitation de mariage HeyGen

Texte en vidéo personnalisé en moins d’une minute

Évitez complètement le processus de production. Collez les détails de votre mariage dans l’éditeur, choisissez un thème visuel, et la plateforme génère automatiquement une invitation de mariage vidéo complète. Chaque détail, de vos prénoms et de la date à votre lieu de réception et votre code vestimentaire, est intégré dans un résultat cinématographique et de haute qualité. Aucune expérience en script to video n’est nécessaire. Vous passez d’une page blanche à une vidéo prête à être partagée en seulement le temps d’écrire un message.

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A text-to-image generator showing a prompt for "clay-style 3D man dressed as a detective" with four diverse generated images of detectives.

Parcourez plus de 1 000 modèles vidéo personnalisables

Parcourez une bibliothèque de plus de 1 000 modèles de vidéos d’invitation de mariage couvrant des styles romantiques, modernes, rustiques, garden party et mariage à destination. Chaque modèle est entièrement modifiable : changez les couleurs, mettez à jour les polices, ajustez le rythme et ajoutez vos propres photos ou vidéos de votre lieu de réception grâce à la fonctionnalité image to video. Choisissez celui qui correspond le mieux au thème de votre mariage et personnalisez-le pour qu’il vous ressemble totalement. Que votre grand jour soit une soirée en tenue de gala ou une cérémonie sur la plage, il existe un style qui correspond à votre vision.

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A grid of six YouTube video thumbnails featuring various people discussing topics like product reviews, language learning, and fitness.

Montage vidéo par glisser-déposer, sans compétences requises

Créez une vidéo d’invitation de mariage sans toucher à une timeline ni apprendre un logiciel complexe. L’éditeur par glisser-déposer vous permet de réorganiser les scènes, de téléverser des photos, de remplacer les pistes audio, de couper les clips et de recadrer les visuels avec des commandes simples. Prévisualisez votre vidéo à chaque étape et apportez des modifications instantanément sans devoir réencoder tout le projet. Le monteur vidéo s’occupe de la partie technique pour que vous puissiez vous concentrer sur le design et le message.

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A "Generate Video" dialog shows resolution options, with 1080p selected and 4K highlighted by a pink mouse cursor, overlaid on a video of a man speaking in an orange shirt.

Voix off naturelle sans rien enregistrer

Ajoutez une narration chaleureuse et naturelle à la vidéo de votre faire-part de mariage, sans avoir à parler devant un micro. Choisissez parmi un large éventail de voix IA naturelles, couvrant des dizaines d’accents et de tonalités, ou clonez votre propre voix à partir d’un court échantillon grâce au clonage de voix. La voix off se synchronise parfaitement avec le texte et les visuels à l’écran, donnant à votre invitation une touche personnelle et intime que le simple texte ne peut tout simplement pas offrir.

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A smiling woman next to a "Voice Tone" selector with "Calm" highlighted and the phrase "Slowly breathe in and out" in a chat bubble.

Invitations multilingues pour des listes d’invités internationales

Les mariages à destination et les familles multiculturelles nécessitent souvent des invitations dans plusieurs langues. Traduisez votre vidéo d’invitation de mariage en plus de 175 langues, dont le marathi, l’hindi, l’espagnol, l’arabe et le français, avec une narration naturelle et une synchronisation labiale précise préservée tout au long, grâce au video translator de HeyGen. Créez d’abord la version en anglais, puis générez n’importe quelle autre langue en quelques minutes, sans avoir à reconstruire la vidéo depuis zéro.

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Video localization interface with a language selection menu (English highlighted) and example videos in Spanish and Chinese.

Cas d’utilisation du créateur de vidéos d’invitation de mariage

Envoyer des invitations aux invités venant de l’extérieur de la ville

Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.

Partager les détails du mariage sur les réseaux sociaux

Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.

Créer une invitation bilingue pour un mariage multiculturel

When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.

Apporter une touche personnelle aux invitations de mariage numériques

Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.

Créer une vidéo Save the Date en quelques heures

Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.

Créer une vidéo de bienvenue pour un site de mariage

The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.

Comment fonctionne un créateur de vidéos d’invitation de mariage

Créez une vidéo d’invitation de mariage en quatre étapes, en partant des informations de votre liste d’invités jusqu’à un clip final, soigné et prêt à être partagé sur tous vos canaux.

Étape 1

Saisissez les détails de votre mariage

Saisissez vos prénoms, la date du mariage, le lieu, le code vestimentaire et toute autre information que vous souhaitez inclure. Ajoutez un court message personnel ou laissez cette partie à la narration.

Étape 2

Choisissez un style et un modèle

Browse the template library and select the visual style that fits your wedding. Adjust colors, music, pacing, and layout to match your theme.

Étape 3

Personnalisez la voix et les visuels

Choisissez une voix de narration, ajoutez vos propres photos et peaufinez le minutage. Chaque élément peut être ajusté directement dans l’éditeur, sans aucune compétence technique.

Étape 4

Exportez et partagez votre vidéo

Téléchargez votre faire-part de mariage vidéo finalisé au format MP4 ou en clip vertical, puis partagez-le via WhatsApp, Instagram, e-mail ou sur votre site web de mariage.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’une vidéo d’invitation de mariage et comment ça fonctionne ?

Une vidéo d’invitation de mariage est un court clip réalisé qui présente les détails de votre mariage — date, lieu et ambiance — à travers des visuels, une narration et de la musique, plutôt que par du texte statique. Vous saisissez les informations de votre mariage, choisissez un style visuel, et la plateforme génère automatiquement une vidéo finalisée. Aucun tournage, logiciel de montage ni compétence en design n’est nécessaire. Le résultat est une vidéo soignée et facile à partager, qui retranscrit l’atmosphère de votre événement d’une manière qu’une carte papier ne peut pas offrir.

Une invitation vidéo sera-t-elle suffisamment personnelle pour un événement aussi spécial qu’un mariage ?

Oui. Le niveau de personnalisation disponible va bien au‑delà de ce que proposent la plupart des invitations imprimées. Vous pouvez ajouter vos propres photos, intégrer une voix qui semble être la vôtre en utilisant la technologie de générateur de voix IA, importer des images de votre séance de fiançailles et rédiger exactement le message que vous souhaitez transmettre. La vidéo finale reflète vos prénoms, votre histoire et votre esthétique.

Quelle doit être la durée d’une vidéo d’invitation de mariage ?

La plupart des vidéos d’invitation de mariage durent entre 30 et 90 secondes. C’est suffisant pour communiquer toutes les informations essentielles, donner le ton et enthousiasmer vos invités sans être trop longue. Des versions courtes (15 à 30 secondes) fonctionnent très bien pour les Stories Instagram et WhatsApp, tandis que des versions légèrement plus longues conviennent mieux aux sites web de mariage et aux e‑mails.

Puis-je inclure mes propres photos et vidéos de fiançailles dans la vidéo ?

Oui. Importez vos photos de fiançailles ou toute autre image personnelle directement dans l’éditeur, et la plateforme les intègre dans la vidéo aux côtés de graphismes animés, d’overlays et de musique. Utilisez la fonctionnalité image vers vidéo pour transformer des photos statiques en scènes animées avec des transitions fluides.

Comment puis-je créer une vidéo d’invitation de mariage en marathi ?

Créer une vidéo de faire-part de mariage en marathi suit le même processus que pour n’importe quelle autre langue. Rédigez votre texte ou les détails de votre mariage en anglais, générez la vidéo, puis utilisez le traducteur vidéo pour produire une version marathi avec une narration naturelle et une synchronisation labiale préservée. Vous pouvez également saisir ou coller directement votre texte en marathi et la plateforme générera la vidéo en quelques minutes. Cela fonctionne pour toutes les langues régionales indiennes, y compris l’hindi, le tamoul, le télougou et le gujarati, ce qui est particulièrement utile pour les familles qui célèbrent à travers plusieurs communautés linguistiques.

Puis-je créer des versions dans plusieurs langues pour des invités internationaux ?

Oui. Une fois votre vidéo d’invitation de mariage principale terminée, vous pouvez générer des versions traduites dans plus de 175 langues à l’aide du traducteur vidéo. La narration est réenregistrée dans la langue cible avec une voix naturelle tout en conservant le même minutage. Vous n’avez pas besoin de reconstruire la vidéo ni d’écrire un nouveau script. C’est particulièrement utile pour les familles multiculturelles, les mariages à l’étranger et les listes d’invités réparties dans plusieurs pays.

Comment puis-je créer gratuitement une vidéo d’invitation de mariage en ligne ?

Vous pouvez créer gratuitement une vidéo d’invitation de mariage sans télécharger aucun logiciel. Ouvrez le créateur de vidéos d’invitation de mariage en ligne dans votre navigateur, choisissez parmi la sélection de modèles gratuits, ajoutez les détails de votre mariage, puis cliquez pour générer votre vidéo. L’offre gratuite ne nécessite aucune carte de crédit et vous permet d’exporter et de partager votre invitation finalisée. Les offres payantes, à partir de 24 $ par mois, débloquent des modèles supplémentaires de vidéos d’invitation de mariage, des durées de vidéo plus longues et la clonage de voix.

En quoi est-ce différent d’engager un vidéaste pour créer le contenu de l’invitation ?

Un vidéaste pour créer une vidéo d’invitation a généralement besoin d’une journée de tournage, de temps de montage et d’un budget allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars, avec un délai de livraison de plusieurs jours ou semaines. Cette plateforme produit un résultat comparable à partir de texte et de photos uniquement, en moins d’une heure. Vous gardez un contrôle total sur chaque élément, pouvez effectuer un nombre illimité de modifications et générer plusieurs versions pour différents canaux sans coût supplémentaire. Le flux de travail « vidéo sans visage » signifie aucun tournage, aucune planification et aucun temps d’attente.

Puis-je partager la vidéo directement sur WhatsApp ou Instagram depuis la plateforme ?

Oui. Une fois votre vidéo d’invitation de mariage exportée, vous pouvez la télécharger au format MP4 dans le ratio adapté à votre plateforme, y compris les formats verticaux optimisés pour les Stories et Reels Instagram, ainsi que les statuts WhatsApp. Utilisez les paramètres du générateur de reels pour les vidéos courtes au format vertical, et l’export standard en 16:9 pour les sites web de mariage et les intégrations dans les e-mails.

Puis-je mettre à jour la vidéo après l’envoi si nos informations changent ?

Oui. Retournez dans l’éditeur, mettez à jour les éléments pertinents dans votre script ou vos éléments visuels, puis relancez le rendu. La vidéo mise à jour est prête en quelques minutes. C’est l’un des avantages les plus pratiques par rapport aux invitations imprimées : si votre lieu change, si l’heure de début est modifiée ou si vous souhaitez ajouter un détail, vous générez une nouvelle version sans avoir à réimprimer ni à tout redessiner.

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