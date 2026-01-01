Un créateur de vidéos immobilières est une plateforme alimentée par l’IA qui transforme les informations sur un bien en vidéos immobilières professionnelles. Ajoutez les caractéristiques de votre annonce ou une courte consigne : l’outil de création de vidéos à partir de script se charge de produire la vidéo avec des scènes, des voix off et des visuels. Votre vidéo est prête en quelques minutes, ce qui vous permet de créer des vidéos immobilières professionnelles sans avoir à filmer.