Transformez une description de bien en une annonce vidéo professionnelle en quelques minutes. Cet outil de création de vidéos immobilières gère le script, la voix off et les visuels, afin que vous puissiez promouvoir des biens, partager des mises à jour du marché et développer votre marque sans avoir à filmer.
Des fonctionnalités qui simplifient le marketing immobilier
Transformez les détails de vos biens en vidéo
Collez une description du bien, ses caractéristiques clés et son prix. Ce flux de travail IA de texte vers vidéo gère la création de la vidéo de bout en bout, en définissant le rythme et en ajoutant les visuels, afin que vous puissiez créer des vidéos de biens et publier de nouvelles annonces le jour même.
Donnez vie aux photos d’annonces avec l’animation
Importez les photos de votre annonce et transformez-les en visites vidéo animées avec des panoramiques cinématographiques, des zooms et des effets d’animation. Le moteur image‑vers‑vidéo ajoute automatiquement mouvements, transitions et narration, pour qu’une simple série de photos devienne une visite guidée soignée qui met en valeur les meilleurs atouts du bien auprès des acheteurs potentiels.
Montage vidéo fluide avec Speech Cleanup
Enregistrez votre prise une seule fois et laissez Speech Cleanup s’occuper du montage vidéo pour vous. Il utilise des fonctionnalités d’IA comme le découpage automatique pour supprimer les mots de remplissage, les longues pauses et les reprises. Au lieu de coupures brusques, le monteur vidéo IA intégré assemble vos meilleurs extraits avec des transitions invisibles, ce qui vous évite de devoir réenregistrer.
Voix off naturelles dans plus de 175 langues
Ajoutez des voix off naturelles à n’importe quelle vidéo immobilière sans engager de comédien ni enregistrer d’audio. Le générateur de voix IA narre votre script dans plus de 175 langues et dialectes, afin que vous puissiez personnaliser vos annonces pour les acheteurs locaux et internationaux dans la langue qu’ils parlent chez eux.
Modèles vidéo immobiliers prêts à l’emploi
Commencez avec un large choix de modèles conçus par des professionnels pour créer des vidéos soignées et percutantes, notamment des mises en avant « Nouveau bien », des annonces de portes ouvertes et des présentations d’agent spécialement conçues pour l’immobilier. Choisissez un style, ajoutez vos informations, et le générateur vidéo IA s’occupe de la structure, afin que chaque annonce soit cohérente et fidèle à votre image de marque.
Idées de vidéos immobilières et cas d’usage
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Comment fonctionne un créateur de vidéos immobilières
Créez une vidéo immobilière en quatre étapes, de la description du bien jusqu’à une vidéo d’annonce finalisée, prête à être partagée.
Choisissez une mise en page immobilière, définissez le format d’image et sélectionnez un style adapté à votre annonce.
Collez les détails de votre bien ou vos points de discussion, puis ajustez le ton et le rythme pour plus de clarté.
Ajoutez une voix off, des photos, des sous-titres, de la musique et votre branding, puis ajustez les scènes jusqu’à ce que le rendu vous convienne.
HeyGen génère une vidéo nette et de haute qualité, prête à être publiée sur votre annonce et sur vos réseaux sociaux.
Un créateur de vidéos immobilières est une plateforme alimentée par l’IA qui transforme les informations sur un bien en vidéos immobilières professionnelles. Ajoutez les caractéristiques de votre annonce ou une courte consigne : l’outil de création de vidéos à partir de script se charge de produire la vidéo avec des scènes, des voix off et des visuels. Votre vidéo est prête en quelques minutes, ce qui vous permet de créer des vidéos immobilières professionnelles sans avoir à filmer.
Oui. Créez des vidéos de type « talking head » où un présentateur lit votre script, ou réalisez une vidéo sans visage à partir de photos et d’une voix off. Vous pouvez produire des visites vidéo, des visites virtuelles et des vidéos en ligne pour vos annonces MLS, afin que les agents immobiliers puissent publier sans jamais installer de caméra.
Importez vos photos, choisissez une mise en page, et le créateur de diaporamas les organise en une visite virtuelle animée avec effets et transitions. Faites glisser les prises de vue pour les réorganiser, ouvrez la médiathèque intégrée pour ajouter de la musique et des contenus libres de droits, puis exportez une visite finale prête à être diffusée.
Oui. Vous pouvez créer des vidéos de haute qualité en HD ou 4K, avec un rythme cinématographique et une narration de niveau studio. Racontez avec votre propre voix grâce au clonage vocal par IA, personnalisez les détails pour chaque maison et produisez des vidéos par lots afin de valoriser chaque annonce de votre portefeuille.
Les deux proposent un montage vidéo simple avec glisser-déposer, mais ce créateur de vidéos immobilières est spécialement conçu pour le marketing immobilier. Au lieu d’un éditeur généraliste, vous disposez de modèles d’annonces, de voix off automatiques et de la traduction, ce qui vous permet de passer moins de temps à monter vos vidéos et plus de temps à vendre des biens.
HeyGen vous permet de créer des vidéos en ligne gratuitement, sans carte bancaire, mais les exports gratuits incluent un petit filigrane. Un abonnement payant supprime ce filigrane et débloque l’ensemble des outils d’IA, avec des formules à partir de 24 $ par mois pour des vidéos plus longues et le clonage de voix.
Découvrez plus de outils propulsés par l’IA
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
Transformez vos annonces immobilières en vidéos professionnelles grâce à l’IA.