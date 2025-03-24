Accueil Outil Créateur de diaporama IA

Créateur de diaporama IA pour des vidéos de présentation soignées en quelques minutes

Transformez des plans, des diapositives ou des articles en vidéos de présentation professionnelles avec HeyGen. Notre créateur de diaporamas AI associe des mises en page épurées, des voix off réalistes et des sous-titres automatiques pour que vous puissiez publier du contenu de formation, de vente et de cours sans avoir à filmer ou à effectuer un montage complexe. Produisez des vidéos conformes à votre marque qui informent, persuadent et se déploient à grande échelle.