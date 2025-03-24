Transformez des plans, des diapositives ou des articles en vidéos de présentation professionnelles avec HeyGen. Notre créateur de diaporamas AI associe des mises en page épurées, des voix off réalistes et des sous-titres automatiques pour que vous puissiez publier du contenu de formation, de vente et de cours sans avoir à filmer ou à effectuer un montage complexe. Produisez des vidéos conformes à votre marque qui informent, persuadent et se déploient à grande échelle.
Transformez les présentations de vente en courtes vidéos qui expliquent la valeur, les caractéristiques et les prochaines étapes pour que les prospects puissent les regarder à la demande.
Transformez les procédures opérationnelles standard et les diapositives de formation en leçons commentées que les nouveaux employés peuvent regarder et revoir, améliorant ainsi la rétention et la cohérence.
Publiez rapidement des tutoriels avec des encadrés, des captures d'écran et une narration pour réduire les questions de support et accélérer l'adoption.
Créez des vidéos promotionnelles ou des conférences enregistrées à partir de présentations pour toucher les participants avant, pendant et après les événements.
Transformez les diapositives de cours en modules vidéo concis, parfaits pour les plateformes LMS, l'apprentissage en petites unités et les classes inversées.
Partagez des mises à jour de la direction sous forme de diaporamas commentés qui sont personnels, clairs et faciles à distribuer au sein des équipes.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de diaporamas IA
HeyGen transforme des diapositives statiques en présentations vidéo captivantes qui maintiennent l'attention et communiquent clairement. Commencez avec un PPT, un plan ou un article de blog, puis laissez l'IA construire des scènes, ajouter une narration et appliquer une image de marque cohérente pour que votre message soit bien reçu à chaque fois.
Passez des minutes sur un diaporama au lieu de jours. HeyGen automatise le minutage des scènes, les transitions et les légendes tout en préservant votre contenu principal.
Choisissez un présentateur réaliste ou une voix off qui correspond à votre tonalité, ajoutez des notes pour le conférencier ou des scripts, et générez un diaporama parlant prêt à être partagé.
Dupliquez des projets, traduisez des voix off et des légendes, ou remplacez des visuels pour créer des versions localisées sans tout reconstruire depuis le début.
Importer des diapositives, des plans ou des URL
Commencez à partir de fichiers PPTX existants, de Google Slides, de plans écrits, ou même d'une URL de blog en direct. HeyGen extrait automatiquement les titres, la structure et les points clés, puis les transforme en scènes visuelles prêtes pour la narration.
Génération de script IA et suggestions de planification
Transformez le contenu des diapositives en scripts adaptés à la parole avec un résumé automatique et des suggestions de rythme. L'IA recommande des durées de scène et des transitions afin que chaque idée ait suffisamment de temps pour être comprise. Vous pouvez facilement modifier les lignes, ajuster le ton ou coller vos propres notes d'orateur pour un contrôle créatif complet.
Présentateurs réalistes et voix off multilingues
Choisissez parmi des avatars de présentateur au rendu naturel ou générez des voix off dans plusieurs langues et accents. Le rythme de la parole, l'accentuation et les pauses sont optimisés pour la clarté, rendant les sujets complexes plus faciles à suivre.
Modèles de marque, légendes et encarts visuels
Appliquez les couleurs, polices, logos et styles de mise en page de la marque pour maintenir chaque diaporama cohérent et professionnel. Ajoutez des légendes, des tiers inférieurs et des encadrés animés pour mettre en évidence les points clés ou les données. Ces repères visuels guident l'attention et facilitent l'assimilation des informations.
Comment utiliser le créateur de diaporama IA
Créez une vidéo de diaporama finalisée en quatre étapes simples, avec des commandes qui rendent le processus rapide et prévisible.
Importez un jeu de diapositives, téléchargez un document ou collez l'URL d'un blog ou un plan pour commencer la conversion.
HeyGen propose un script court et des durées de scène, modifiez les répliques ou les notes de l'intervenant pour les adapter à votre voix et à votre public.
Choisissez un présentateur ou une voix, appliquez votre kit de marque et ajoutez des captures d'écran, des icônes ou des visuels de stock si nécessaire.
Réalisez votre vidéo de diaporama, téléchargez des fichiers prêts pour les plateformes, ou créez des versions localisées avec des voix off et des sous-titres traduits.
Un créateur de diaporama IA est un générateur de vidéos IA qui transforme des jeux de diapositives, des plans ou des articles en présentations vidéo narrées, combinant un script parlé, des visuels et des sous-titres en une vidéo unique exportable.
Non. HeyGen automatise la mise en page, le timing et la narration. Vous pouvez télécharger un PPTX existant ou coller du texte et laisser l'IA créer un diaporama structuré.
Oui. Appliquez votre logo, vos couleurs, vos polices et vos modèles afin que toutes les vidéos générées correspondent à votre charte graphique.
Les formats courants incluent PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, ainsi que du texte brut ou des URL. Vous pouvez également télécharger des images et des captures d'écran pour appuyer vos visuels.
Oui. HeyGen fournit des scripts modifiables et des cartes de scène afin que vous puissiez peaufiner le libellé, l'accentuation et les appels à l'action avant le rendu.
HeyGen prend en charge de nombreuses langues pour la narration et les sous-titres. Vous pouvez créer des versions localisées en changeant les paramètres de langue et en régénérant les voix off en utilisant la fonctionnalité de traducteur vidéo.
Oui. Les sous-titres sont créés automatiquement à partir du script et synchronisés avec le timing de la parole, et vous pouvez exporter des fichiers SRT pour d'autres outils.
Oui. Choisissez un avatar de présentateur ou téléchargez un court clip de présentateur pour apparaître à côté du contenu des diapositives pour une expérience hybride de tête parlante et de diaporama.
La plupart des vidéos de diaporama donnent les meilleurs résultats entre 1 et 10 minutes selon la profondeur du sujet. HeyGen vous aide à segmenter le contenu plus long en modules plus courts.
Oui. Rouvrez le projet, modifiez le script ou les diapositives, et générez une nouvelle vidéo. Vous conservez les versions donc les mises à jour sont rapides et contrôlées.
Exportez des fichiers MP4 optimisés pour le web et les réseaux sociaux, avec des formats d'aspect vertical ou horizontal, ainsi que des fichiers de sous-titres tels que SRT pour l'accessibilité et la distribution.
Oui. Les fichiers téléchargés, les scripts générés et les vidéos rendues sont traités de manière sécurisée, et vous conservez le contrôle sur le partage et le stockage.
