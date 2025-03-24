HeyGen logo

Créateur de diaporama IA pour des vidéos de présentation soignées en quelques minutes

Transformez des plans, des diapositives ou des articles en vidéos de présentation professionnelles avec HeyGen. Notre créateur de diaporamas AI associe des mises en page épurées, des voix off réalistes et des sous-titres automatiques pour que vous puissiez publier du contenu de formation, de vente et de cours sans avoir à filmer ou à effectuer un montage complexe. Produisez des vidéos conformes à votre marque qui informent, persuadent et se déploient à grande échelle.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Présentations de vente transformées en vidéos partageables

Présentations de vente transformées en vidéos partageables

Transformez les présentations de vente en courtes vidéos qui expliquent la valeur, les caractéristiques et les prochaines étapes pour que les prospects puissent les regarder à la demande.

Modules de formation et intégration

Modules de formation et intégration

Transformez les procédures opérationnelles standard et les diapositives de formation en leçons commentées que les nouveaux employés peuvent regarder et revoir, améliorant ainsi la rétention et la cohérence.

Annonces de produits et démonstrations de fonctionnalités

Annonces de produits et démonstrations de fonctionnalités

Publiez rapidement des tutoriels avec des encadrés, des captures d'écran et une narration pour réduire les questions de support et accélérer l'adoption.

Conférences et aperçus des intervenants

Conférences et aperçus des intervenants

Créez des vidéos promotionnelles ou des conférences enregistrées à partir de présentations pour toucher les participants avant, pendant et après les événements.

Contenu du cours et résumés des leçons

Contenu du cours et résumés des leçons

Transformez les diapositives de cours en modules vidéo concis, parfaits pour les plateformes LMS, l'apprentissage en petites unités et les classes inversées.

Mises à jour internes et messages de la direction

Mises à jour internes et messages de la direction

Partagez des mises à jour de la direction sous forme de diaporamas commentés qui sont personnels, clairs et faciles à distribuer au sein des équipes.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de diaporamas IA

HeyGen transforme des diapositives statiques en présentations vidéo captivantes qui maintiennent l'attention et communiquent clairement. Commencez avec un PPT, un plan ou un article de blog, puis laissez l'IA construire des scènes, ajouter une narration et appliquer une image de marque cohérente pour que votre message soit bien reçu à chaque fois.

Production plus rapide, qualité constante

Passez des minutes sur un diaporama au lieu de jours. HeyGen automatise le minutage des scènes, les transitions et les légendes tout en préservant votre contenu principal.

Présentateur a mené à la clarté, configuration minimale

Choisissez un présentateur réaliste ou une voix off qui correspond à votre tonalité, ajoutez des notes pour le conférencier ou des scripts, et générez un diaporama parlant prêt à être partagé.

Réutiliser et localiser à grande échelle

Dupliquez des projets, traduisez des voix off et des légendes, ou remplacez des visuels pour créer des versions localisées sans tout reconstruire depuis le début.

Importer des diapositives, des plans ou des URL

Commencez à partir de fichiers PPTX existants, de Google Slides, de plans écrits, ou même d'une URL de blog en direct. HeyGen extrait automatiquement les titres, la structure et les points clés, puis les transforme en scènes visuelles prêtes pour la narration.

Interface d'apprentissage en ligne avec un homme souriant, téléversement de contenu et chapitres de cours.

Génération de script IA et suggestions de planification

Transformez le contenu des diapositives en scripts adaptés à la parole avec un résumé automatique et des suggestions de rythme. L'IA recommande des durées de scène et des transitions afin que chaque idée ait suffisamment de temps pour être comprise. Vous pouvez facilement modifier les lignes, ajuster le ton ou coller vos propres notes d'orateur pour un contrôle créatif complet.

Une application de création de contenu affichant un aperçu des résultats du troisième trimestre avec du texte, un résumé généré et une photo d'un homme.

Présentateurs réalistes et voix off multilingues

Choisissez parmi des avatars de présentateur au rendu naturel ou générez des voix off dans plusieurs langues et accents. Le rythme de la parole, l'accentuation et les pauses sont optimisés pour la clarté, rendant les sujets complexes plus faciles à suivre.

Trois individus divers avec la bouche ouverte dans des cadres vidéo arrondis séparés sur un fond bleu.

Modèles de marque, légendes et encarts visuels

Appliquez les couleurs, polices, logos et styles de mise en page de la marque pour maintenir chaque diaporama cohérent et professionnel. Ajoutez des légendes, des tiers inférieurs et des encadrés animés pour mettre en évidence les points clés ou les données. Ces repères visuels guident l'attention et facilitent l'assimilation des informations.

Un homme noir souriant avec des superpositions graphiques pour les polices, couleurs de la marque, et une boîte de texte interactive affichant "Hey Maya ! Nous avons une offre spéciale juste pour toi !"

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le créateur de diaporama IA

Créez une vidéo de diaporama finalisée en quatre étapes simples, avec des commandes qui rendent le processus rapide et prévisible.

Étape 1

Téléversez ou collez votre contenu

Importez un jeu de diapositives, téléchargez un document ou collez l'URL d'un blog ou un plan pour commencer la conversion.

Étape 2

Revoir le script et le rythme

HeyGen propose un script court et des durées de scène, modifiez les répliques ou les notes de l'intervenant pour les adapter à votre voix et à votre public.

Étape 3

Choisissez le présentateur, les visuels et la marque

Choisissez un présentateur ou une voix, appliquez votre kit de marque et ajoutez des captures d'écran, des icônes ou des visuels de stock si nécessaire.

Étape 4

Générer et exporter

Réalisez votre vidéo de diaporama, téléchargez des fichiers prêts pour les plateformes, ou créez des versions localisées avec des voix off et des sous-titres traduits.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur de diaporama IA ?

Un créateur de diaporama IA est un générateur de vidéos IA qui transforme des jeux de diapositives, des plans ou des articles en présentations vidéo narrées, combinant un script parlé, des visuels et des sous-titres en une vidéo unique exportable.

Ai-je besoin de savoir utiliser PowerPoint ou d'avoir des compétences en design pour cela ?

Non. HeyGen automatise la mise en page, le timing et la narration. Vous pouvez télécharger un PPTX existant ou coller du texte et laisser l'IA créer un diaporama structuré.

Puis-je utiliser mes actifs de marque existants ?

Oui. Appliquez votre logo, vos couleurs, vos polices et vos modèles afin que toutes les vidéos générées correspondent à votre charte graphique.

Quels formats d'entrée sont pris en charge ?

Les formats courants incluent PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, ainsi que du texte brut ou des URL. Vous pouvez également télécharger des images et des captures d'écran pour appuyer vos visuels.

Puis-je modifier le script généré par l'IA avant de créer la vidéo ?

Oui. HeyGen fournit des scripts modifiables et des cartes de scène afin que vous puissiez peaufiner le libellé, l'accentuation et les appels à l'action avant le rendu.

Quelles langues sont disponibles pour les voix off ?

HeyGen prend en charge de nombreuses langues pour la narration et les sous-titres. Vous pouvez créer des versions localisées en changeant les paramètres de langue et en régénérant les voix off en utilisant la fonctionnalité de traducteur vidéo.

Les sous-titres sont-ils générés automatiquement ?

Oui. Les sous-titres sont créés automatiquement à partir du script et synchronisés avec le timing de la parole, et vous pouvez exporter des fichiers SRT pour d'autres outils.

Puis-je inclure une vidéo du présentateur à côté des diapositives ?

Oui. Choisissez un avatar de présentateur ou téléchargez un court clip de présentateur pour apparaître à côté du contenu des diapositives pour une expérience hybride de tête parlante et de diaporama.

Quelle devrait être la durée d'une vidéo de diaporama ?

La plupart des vidéos de diaporama donnent les meilleurs résultats entre 1 et 10 minutes selon la profondeur du sujet. HeyGen vous aide à segmenter le contenu plus long en modules plus courts.

Puis-je mettre à jour une vidéo après sa publication ?

Oui. Rouvrez le projet, modifiez le script ou les diapositives, et générez une nouvelle vidéo. Vous conservez les versions donc les mises à jour sont rapides et contrôlées.

Quels formats d'exportation sont disponibles ?

Exportez des fichiers MP4 optimisés pour le web et les réseaux sociaux, avec des formats d'aspect vertical ou horizontal, ainsi que des fichiers de sous-titres tels que SRT pour l'accessibilité et la distribution.

Mon contenu est-il sécurisé pendant le traitement ?

Oui. Les fichiers téléchargés, les scripts générés et les vidéos rendues sont traités de manière sécurisée, et vous conservez le contrôle sur le partage et le stockage.

