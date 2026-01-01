Créateur de vidéos d’intégration IA pour réaliser vos vidéos d’onboarding

Créez en quelques minutes une vidéo d’onboarding professionnelle à partir d’un simple script. Pas de caméra, pas de logiciel de montage. Collez votre texte, choisissez un style et accueillez vos nouveaux employés ou clients avec une vidéo claire et fidèle à votre marque.

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141 818 758Vidéos générées
116 573 478Avatars générés
19 555 019Vidéos traduites
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Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.
Fonctionnalités clés

Features of onboarding video maker

Nettoyage de la parole pour des prises fluides et impeccables

Record once and sound polished. Speech Cleanup automatically removes filler words, awkward pauses, false starts, and retakes inside the AI video editor, then smooths every transition so your onboarding video looks recorded in one flawless take. No re-shoots and no editing skills needed.

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Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

Create onboarding videos from text

Oubliez la caméra et l’équipe. Collez un script ou une consigne, choisissez un style épuré, et cette plateforme vidéo alimentée par l’IA s’occupe du reste. Avec la conversion de texte en vidéo, HeyGen vous aide à créer des contenus d’onboarding professionnels à partir de procédures et de politiques écrites, prêts à être publiés en un clic.

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Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

Voix off IA dans de nombreuses langues

Welcome every hire in their own language. Generate natural narration in 175+ languages and accents from your script, or match your team's tone with a custom voice. The built-in AI voice generator uses text-to-speech to maintain clear, consistent delivery without recording any audio yourself.

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AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

Customize captions and on-screen text

Rendez vos contenus d’onboarding faciles à suivre partout. Les sous-titres sont générés automatiquement et synchronisés avec votre narration, afin que chacun puisse regarder en mode silencieux ou dans un bureau bruyant. Le générateur de sous-titres produit un texte clair et personnalisable, qui s’affiche parfaitement sur tous les appareils, avec une prise en charge complète des langues.

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Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

Transformez vos diapositives et modèles en vidéo

Reuse the material you already have. Upload a slide deck, handbook, or policy doc and turn it into a narrated onboarding video automatically. With PPT to video and onboarding video templates, your decks become engaging walkthroughs with animation and full customization, no design work required.

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Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Idées de vidéos d’onboarding et cas d’usage

Employee onboarding for new hires

Employee onboarding for new hires

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

Intégration client et parcours guidés

Intégration client et parcours guidés

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

Compliance training across departments

Compliance training across departments

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

Tutoriels logiciels et guides pratiques

Tutoriels logiciels et guides pratiques

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

Intégration multilingue pour les équipes internationales

Intégration multilingue pour les équipes internationales

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

Contenus d’aide en libre-service et de marketing

Contenus d’aide en libre-service et de marketing

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

Comment ça marche

Comment fonctionne un créateur de vidéos d’onboarding

Create an onboarding video in four simple steps, from first draft to a polished, share-ready video your team can watch today.

Étape 1

Choisissez un modèle

Choisissez un style et une mise en page conçus pour l’onboarding, puis définissez votre format d’image et vos couleurs de marque.

Step 2

Ajoutez votre script

Collez votre message de bienvenue, vos étapes ou votre texte de politique, puis affinez le style et le rythme pour plus de clarté.

Étape 3

Customize and clean up

Ajoutez une narration, des sous-titres et votre branding, puis laissez Speech Cleanup supprimer les mots de remplissage et les pauses.

Étape 4

Exporter et partager

Générez votre vidéo d’intégration finalisée, puis téléchargez-la ou partagez-la avec vos nouvelles recrues et vos clients.

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos d’onboarding IA et comment fonctionne-t-il ?

It is a tool that handles onboarding video creation from a written script, with no filming or editing. You paste your text, pick a style, and HeyGen manages narration and timing. The AI video generator turns creation into a few quick clicks.

Comment puis-je créer une vidéo d’onboarding efficace ?

Restez bref et clair. Astuce : une idée par scène. Un script épuré, une narration naturelle et des sous-titres créent une vidéo d’onboarding efficace qui retient l’attention. Basé sur la conversion de script en vidéo, un onboarding bien conçu augmente l’engagement sans nécessiter de nouveaux tournages.

Puis-je créer des vidéos d’onboarding engageantes à partir de modèles ?

Oui. Commencez à partir de modèles de vidéos d’onboarding, insérez votre script et personnalisez l’apparence. Il existe des modèles de vidéos d’onboarding gratuits pour démarrer, ainsi que des mises en page de présentations animées qui vous aident à créer des vidéos d’onboarding engageantes en quelques minutes.

Est-il facile de créer des vidéos d’onboarding sans expérience ?

Oui. La plateforme rend la création de vidéos très simple, de sorte que n’importe qui peut produire des vidéos d’onboarding à partir de textes déjà existants. Vous disposez d’un hub de contenus avec des modèles et d’une option de vidéo sans visage, ce qui permet de créer facilement des résultats professionnels sans équipe de tournage.

Pourquoi utiliser un créateur de vidéos d’onboarding avec IA, et est-ce gratuit ?

Il existe une formule gratuite sans carte bancaire qui vous permet d’explorer les principaux outils et modèles. Les offres payantes commencent à environ 29 $ par mois et incluent des vidéos illimitées, davantage de voix et le doublage IA, pour offrir une expérience d’intégration fluide à chaque nouvelle recrue.

La plateforme prend‑elle en charge le suivi LMS et la protection des données ?

Oui. Les modules interactifs ajoutent des quiz et des interactions directement dans la vidéo, et ils s’exportent en SCORM vers votre LMS en tant que vidéo pédagogique. Connexion sécurisée, journaux d’audit et stricte protection des données garantissent que chaque vidéo d’onboarding reste le reflet fidèle de votre marque.

Découvrez plus de outils propulsés par l’IA

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

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