Oubliez la caméra et l’équipe. Collez un script ou une consigne, choisissez un style épuré, et cette plateforme vidéo alimentée par l’IA s’occupe du reste. Avec la conversion de texte en vidéo, HeyGen vous aide à créer des contenus d’onboarding professionnels à partir de procédures et de politiques écrites, prêts à être publiés en un clic.