Créateur de vidéos e-commerce IA pour des vidéos e-commerce époustouflantes

Transformez vos descriptions de produits en vidéos e‑commerce professionnelles en quelques minutes avec HeyGen. Pas de caméras, pas d’équipes de tournage, pas de logiciel de montage. Collez votre texte, choisissez un style et obtenez des vidéos produits, des publicités UGC et des démos prêtes à être publiées.

AI ecommerce video maker creating stunning product videos.
141 818 758Vidéos générées
116 573 478Avatars générés
19 555 019Vidéos traduites
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Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.
Fonctionnalités clés

Fonctionnalités de l’outil de création de vidéos e-commerce

Création de vidéos produit en quelques minutes

Ajoutez les détails de votre produit et obtenez en quelques minutes des vidéos e‑commerce de haute qualité. Décrivez l’article, choisissez un style, et le moteur texte‑vers‑vidéo génère automatiquement les scènes, la narration et les mouvements. Cet outil de création de vidéos e‑commerce vous aide à produire des contenus vidéo soignés, sans courbe d’apprentissage.

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AI product video creation process for ecommerce listings.

Nettoyage vocal par IA pour des prises impeccables

Enregistrez une seule fois et laissez AI Speech Cleanup supprimer automatiquement les mots de remplissage, les longues pauses, les faux départs et les reprises. Sans aucune compétence en montage, l’outil assemble vos meilleurs moments avec des transitions invisibles, pour que chaque vidéo de démonstration produit ait l’air parfaitement enregistrée et vous fasse gagner des heures de montage.

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AI product demo workspace with Speech Cleanup editing.

Publicités UGC de style créateur avec voix off

Créez des publicités qui arrêtent le défilement et ressemblent à de vrais posts de clients. Rédigez un hook percutant, ajoutez des voix off naturelles et produisez rapidement des clips au format témoignage. Le générateur de publicités IA intégré et les outils IA gardent votre contenu parfaitement adapté aux fils Instagram et aux Reels, pour diriger les clics vers vos pages produit.

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Social media video ads for ecommerce in creator UGC style.

Vidéos multilingues pour les marques internationales

Touchez les acheteurs sur tous les marchés sans recréer une seule vidéo. Générez une narration naturelle dans plus de 175 langues, puis localisez les clips finalisés avec une synchronisation labiale précise grâce au traducteur vidéo. Une seule vidéo produit devient une ressource prête pour la vitrine dans chaque région, le tout depuis une plateforme unique.

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Multilingual AI video production for global ecommerce brands.

Éditeur tout-en-un dans votre navigateur

Testez davantage de créations sans exploser votre budget. Personnalisez vos vidéos, redimensionnez-les à n’importe quel format ou modifiez l’accroche, puis générez des variantes à partir d’un seul projet et téléchargez-les. Le montage vidéo IA tout-en-un fonctionne dans votre navigateur, vous permettant de monter des vidéos e-commerce sans aucune expérience en montage vidéo.

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All-in-one AI video generator editor for product marketing.

Idées de vidéos e-commerce et cas d’usage

Vidéos de démonstration produit qui stimulent les ventes

Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.

Vidéos marketing Instagram en quelques minutes

Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.

Témoignages clients qui captivent

Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.

Vidéos promotionnelles à réutiliser et à publier

Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.

Vidéos explicatives de l’image à la vidéo

New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.

Redimensionnez, exportez et ajoutez une légende

Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.

Comment ça marche

Comment fonctionne un créateur de vidéos pour l’e‑commerce

Créez une vidéo e-commerce en quatre étapes simples, de l’idée de produit jusqu’à un clip finalisé, prêt à être publié.

Étape 1

Choisissez un style de vidéo

Choisissez un modèle, un format d’image et un style pour votre boutique, puis définissez le type de vidéo produit que vous souhaitez.

Étape 2

Ajoutez le texte de présentation de votre produit

Collez les détails ou la description de votre produit. Le système les découpe en scènes et définit un rythme naturel.

Étape 3

Personnalisez les détails

Ajoutez des sous-titres, des arrière-plans, de la musique, votre branding ou une voix, puis ajustez le timing pour que le message fasse mouche.

Étape 4

Générer et publier

Render a clean video, then export it in the right format for your store and social channels.

Choosing a product video style and template for ecommerce.
Adding product copy to create an ecommerce video.
Customizing details of an AI product demo video.
Multi-platform ecommerce product videos ready to publish.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos e‑commerce et comment fonctionne-t-il ?

Un créateur de vidéos e‑commerce est une plateforme d’IA qui transforme les informations sur vos produits en vidéos, sans aucun tournage. Choisissez un style, collez votre texte et vous pouvez créer des vidéos produits en quelques minutes. Le flux de travail du script à la vidéo réunit tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Will AI product videos engage shoppers and win more clicks?

Yes. Use AI to produce creator-style clips with natural delivery that match the casual tone shoppers expect. Marketers rely on these AI tools to create engaging videos with the AI social media ad tools, test Instagram variations, and scale the clips that win clicks and lift engagement.

Puis-je créer des vidéos e-commerce sans compétences en tournage ou en montage ?

Absolument. Vous n’avez besoin d’aucune caméra ni de compétences en montage. Créez une vidéo sans montrer votre visage pour votre boutique en utilisant des présentateurs et du texte, directement dans votre navigateur ou l’application mobile. Publiez votre vidéo en ligne sur n’importe quel réseau social, sans avoir à faire de tournage.

Comment transformer des images de produits en vidéos e‑commerce professionnelles ?

Téléchargez une image de produit, choisissez un script ou une invite de mouvement, et l’outil image‑vers‑vidéo ajoute des animations avec des panoramiques et des zooms cinématographiques. De simples photos de catalogue statiques se transforment en vidéos soignées que vous pouvez présenter facilement sur Amazon, dans des publicités lifestyle et sur vos fiches produit.

Puis-je personnaliser et télécharger des vidéos de haute qualité pour gagner du temps ?

Oui. Personnalisez vos vidéos, redimensionnez-les à n’importe quel format et téléchargez des fichiers haute qualité pour chaque canal. Associez cela au clonage de voix par IA pour garder une voix de marque cohérente, peaufiner chaque version avec une touche finale et gagner du temps sur les tests et le montage vidéo.

Existe-t-il des modèles de vidéos professionnels que je peux modifier sans aucune expérience ?

Oui. Sélectionnez des modèles professionnels conçus pour l’e‑commerce et modifiez-les dans cet éditeur vidéo en ligne intuitif ou créateur de vidéos Instagram. Ajoutez une légende ou un texte en surimpression en un clic, insérez des éléments graphiques et créez des vidéos époustouflantes au rendu professionnel.

Découvrez plus de outils propulsés par l’IA

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

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