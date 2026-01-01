Un créateur de vidéos e‑commerce est une plateforme d’IA qui transforme les informations sur vos produits en vidéos, sans aucun tournage. Choisissez un style, collez votre texte et vous pouvez créer des vidéos produits en quelques minutes. Le flux de travail du script à la vidéo réunit tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.