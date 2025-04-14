Oui. Chaque vidéo commence à partir de son propre script, ce qui vous permet d’écrire un message différent pour chaque destinataire et de générer chaque version indépendamment. Il n’y a aucune limite au nombre de vidéos que vous pouvez créer au cours d’une session, et chacune prend à peu près le même temps à produire, quel que soit le volume. Pour les équipes qui envoient des vœux du Père Noël à grande échelle, comme une école qui envoie des vidéos personnalisées du Père Noël à chaque famille, le générateur de vidéos IA prend en charge des flux de travail par lots, qui vous permettent de traiter efficacement une liste de scripts sans avoir à recréer la configuration visuelle à chaque fois.