Puedes subir tu video, generar una transcripción en alemán, traducirla al hindi y luego elegir entre subtítulos o una narración en hindi con voz natural. La plataforma se encarga del tiempo, la sincronización y el formato para que tu versión final en hindi se vea profesional y lista para publicar.

Con un portavoz de IA, crear videos se vuelve mucho más rápido y fácil porque solo necesitas editar el guion en lugar de volver a grabar varias tomas. Esto te permite ofrecer presentaciones profesionales y muy humanas a gran escala, mientras ahorras tiempo y recursos.