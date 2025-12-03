Un audio claro mejora la precisión de los subtítulos y hace que tu narración en inglés suene más natural. Los subtítulos funcionan muy bien para YouTube y contenido en redes sociales, mientras que la narración en inglés es ideal para capacitaciones o presentaciones. Guardar reglas de terminología mantiene los nombres de productos y las frases técnicas consistentes en todos tus videos. Si la misma persona aparece con frecuencia, la clonación de voz ayuda a mantener su identidad en cada versión en inglés. Previsualizar tu video tanto en celular como en computadora asegura un buen tiempo de sincronización y una lectura clara.

Para proyectos multilingües, el traductor de inglés a español de HeyGen usa el mismo flujo de trabajo sencillo.



