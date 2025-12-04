Los creadores de contenido pueden publicar versiones en ucraniano de videos en inglés para hacer crecer su audiencia en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y más. Los educadores y los equipos de e-learning pueden traducir lecciones y tutoriales para estudiantes que hablan ucraniano. Las empresas y los equipos de marketing pueden localizar contenido de onboarding, material de capacitación, videos de producto y clips promocionales. Las agencias pueden escalar el trabajo de traducción sin tener que hacer ediciones manuales, y los instructores o coaches pueden adaptar sus sesiones para equipos que hablan ucraniano de manera eficiente.



