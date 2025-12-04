Todo lo que necesitas está integrado en una sola plataforma. Puedes producir transcripciones precisas, traducir de inglés a coreano, crear subtítulos, perfeccionar locuciones en coreano, clonar voces, corregir términos de marca, ajustar la pronunciación, afinar el tiempo y generar doblaje al coreano con sincronización labial. Esto te ayuda a localizar contenido en inglés rápidamente y mantener una calidad constante en todos tus recursos de video.

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