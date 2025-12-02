Traduce videos de

italiano a inglés

Traduce videos en inglés a un italiano claro y natural usando la traducción de video con IA de HeyGen. Sube tu video, deja que el sistema detecte el inglés hablado y conviértelo en subtítulos precisos en italiano o en una versión completamente traducida al italiano, lista para publicar.

Esto funciona muy bien para videos de YouTube, cursos en línea, demostraciones de producto, entrevistas, clips de marketing y contenido de capacitación interna. Todo se ejecuta directamente en tu navegador, sin necesidad de instalar ningún software.