Traduce videos de
italiano a inglés

Traduce videos en inglés a un italiano claro y natural usando la traducción de video con IA de HeyGen. Sube tu video, deja que el sistema detecte el inglés hablado y conviértelo en subtítulos precisos en italiano o en una versión completamente traducida al italiano, lista para publicar.

Esto funciona muy bien para videos de YouTube, cursos en línea, demostraciones de producto, entrevistas, clips de marketing y contenido de capacitación interna. Todo se ejecuta directamente en tu navegador, sin necesidad de instalar ningún software.

Traducir video

¡Toca para subir un video!

Velo en otro idioma en solo unos minutos.

Traducir a:
128,470,697Videos generados
102,706,513Avatares generados
17,651,868Videos traducidos
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Workday
Coursera
Miro
Bosh
Intel
Komatsu
Más de 1,000,000 de desarrolladores y empresas líderes confían en nosotros.
Beneficios

Traducción de video de inglés a italiano con HeyGen y IA

El sistema usa reconocimiento de voz para convertir audio en inglés a texto. Ese texto se procesa con modelos de traducción automática neuronal entrenados específicamente para contenido de video.

Si publicas con frecuencia en YouTube, quizá quieras usar nuestro traductor de videos de YouTube, que simplifica la exportación de subtítulos y los flujos de trabajo para publicar captions: a diferencia de las herramientas solo de texto, este flujo de trabajo toma en cuenta el tiempo de los subtítulos, el ritmo del habla y la precisión contextual para que tu versión en italiano siga siendo fácil de seguir.

Traduce videos en inglés para llegar a más audiencia

Creadores, educadores, equipos de marketing y empresas globales traducen videos en inglés al italiano para llegar a nuevos mercados sin tener que recrear el contenido.

Este enfoque te ayuda a:

Llega a audiencias de habla italiana en todo el mundo

Aumenta la accesibilidad con subtítulos

Expande tu contenido en los mercados europeos

Reutiliza videos en inglés de alto rendimiento

Si estás expandiéndote a varios mercados, quizá también quieras explorar flujos de trabajo relacionados por idioma como traducción de video de inglés a español:

AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Traduce videos en inglés a italiano en línea

Puedes empezar a traducir directamente desde tu navegador.

Así es como funciona:

Sube un archivo de video en inglés o pega un enlace compatible

Selecciona inglés como idioma de origen

Elige italiano como idioma de destino

Inicia la traducción

El sistema genera automáticamente una transcripción, la traduce al italiano y prepara subtítulos o guiones para revisión y exportación.


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.

Video en inglés a subtítulos y audio en italiano

No estás limitado solo a los subtítulos.

Puedes elegir entre:

Subtítulos en italiano en pantalla

Subtítulos en italiano para cumplimiento normativo

Locuciones en italiano generadas con IA

Doblaje completo usando tecnología de doblaje con IA

Si necesitas traducir en sentido inverso para flujos de trabajo bilingües, también puedes convertir italiano a inglés con esta herramienta:

Esta flexibilidad te permite localizar un solo video en varios mercados de idioma de manera eficiente.


AI avatar customization interface showing a woman's different photo poses, language selection with German and English, and voice tone options like Casual and Energetic.
Cómo funciona

Cómo traducir un video en inglés al italiano en 4 pasos fáciles

Traducir un video en italiano al inglés con la IA de HeyGen es muy sencillo.

Comienza gratis
Paso 1

Sube tu video

Sube un archivo de video como MP4 o MOV, o importa un enlace de video compatible.

Comienza gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Paso 2

Genera la transcripción en inglés

La tecnología de reconocimiento de voz convierte automáticamente el inglés hablado en una transcripción escrita.


Comienza gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Paso 3

Traduce inglés a italiano

La transcripción se traduce al italiano usando modelos de aprendizaje automático contextual entrenados para mantener la estructura de las oraciones y el significado.


Comienza gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.
Paso 4

Revisar y exportar

Previsualiza el resultado, haz los cambios que necesites y exporta el video final o los archivos de subtítulos.

Comienza gratis
Three AI-generated avatar portraits (two women, one man) with a "Create New Avatar" button below.

¿Qué tiene de mejor HeyGen?

El impacto es claro. Las empresas logran resultados reales con el traductor de video de HeyGen. Al traducir videos al instante, puedes ahorrar tanto dinero como tiempo mientras expandes tu alcance global sin esfuerzo.

Comienza gratis
Fácil

reducción en los costos de traducción de video

Gratis

mercados localizados al instante

Potente

por video en lugar de semanas o meses

Preguntas frecuentes

¿Cómo traduzco un video de inglés a italiano?

Sube tu video en inglés, elige inglés como idioma de origen e italiano como idioma de destino y comienza el proceso de traducción. El sistema transcribe el audio hablado, lo traduce al italiano y te permite revisar los subtítulos o guiones antes de exportar.



¿Puedo traducir videos de YouTube en inglés al italiano?

Sí. Después de generar subtítulos en italiano, puedes subirlos directamente a YouTube Studio. Para tener un flujo de trabajo más fluido, puedes usar la herramienta YouTube Video Translator, que está optimizada específicamente para la publicación en YouTube y la gestión de subtítulos.


¿Puedo usar doblaje con IA en lugar de subtítulos?

Sí. Si prefieres reemplazar el audio en inglés por voz en italiano, el doblaje con IA crea una experiencia de audio totalmente localizada. Esta opción es ideal para marketing, demostraciones de producto y videos educativos donde la narración por voz mejora el engagement.



¿Esto es mejor que usar Google Translate para videos?

Google Translate está diseñado para traducir textos cortos. La traducción de video requiere reconocimiento de voz, sincronización de tiempos de subtítulos y procesamiento contextual. Los sistemas especializados en traducción de video ofrecen resultados más precisos y útiles para contenido profesional.



¿Qué tan precisa es la traducción de video del inglés al italiano?

La precisión depende de la claridad del audio, los acentos de las personas que hablan y la complejidad del contenido. Los videos con voz clara y poco ruido de fondo generan mejores resultados. Puedes revisar y ajustar las traducciones antes de publicarlas para asegurar la consistencia y que el tono se mantenga alineado.


¿Las empresas pueden usar esto para videos de capacitación y marketing?

Sí. Las empresas usan la traducción de video de inglés a italiano para materiales de onboarding, capacitación interna, demostraciones de producto, campañas de marketing y videos de soporte al cliente. La posibilidad de revisar y editar las traducciones asegura que el mensaje de la marca se mantenga consistente en todos los mercados.


¿Esto solo crea subtítulos o también puede generar narraciones de voz?

El sistema admite tanto la generación de subtítulos como la creación de guiones traducidos que se pueden usar para voiceovers. Si quieres un reemplazo de voz totalmente automatizado, el doblaje con IA ofrece una solución integral para generar audio en italiano a partir de guiones traducidos.


¿Puedo traducir a otros idiomas además del italiano?

Sí. El mismo flujo de trabajo admite muchos pares de idiomas. Por ejemplo, puedes traducir inglés a alemán, inglés a portugués o español a inglés siguiendo pasos similares.


Traduce videos a más de 175 idiomas

Da vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Traductor de videos de YouTube
hi flag
Traduce videos de inglés a hindi
pk flag
Traduce video en inglés a urdu
sp flag
Traduce video en inglés a español
ar flag
Traduce video en inglés a árabe
en flag
Traduce video en árabe a inglés
en flag
Traduce video tailandés al inglés
en flag
Traduce video en bengalí a inglés
en flag
Traduce video en hindi a inglés
fr flag
Traduce video en inglés a francés
ge flag
Traduce video en inglés a alemán
pt flag
Traduce video en inglés a portugués
ja flag
Traduce video en inglés a japonés
sp flag
Traduce video en portugués a español
en flag
Traduce video japonés a inglés
en flag
Traduce video en malayalam a inglés
pt flag
Traduce video en español a portugués
il flag
Traduce video en inglés a hebreo
en flag
Traduce video en español a inglés
sp flag
Traduce video en alemán a español

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.

Comienza gratis →
CTA background