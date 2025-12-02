Beneficios

Traduce video en inglés a griego y a más de 125 idiomas

Si estás localizando contenido a gran escala, de inglés a griego suele ser parte de una estrategia multilingüe más amplia. HeyGen te ofrece un flujo de trabajo unificado para que publiques más rápido en múltiples mercados sin cambiar de herramientas.

Por ejemplo, si también te estás expandiendo a mercados de habla hispana, puedes usar el mismo proceso para la traducción de video de inglés a español :

El mismo sistema es compatible con más de 125 idiomas, ayudándote a escalar contenido global sin tener que reconstruir tu flujo de trabajo.





