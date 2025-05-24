Las empresas en el espacio de SaaS B2B batallan para activar a sus usuarios y convertir pruebas sin soporte manual del producto. Los enfoques actuales son demasiado caros por el número de personas que requieren, demasiado pasivos como los chatbots o demasiado estáticos como los videos de producto. Frustrado por esto, el CEO y fundador Roman Geugelin quiso crear una solución que replicara la efectividad de una demo personal, pero de forma automatizada. Por eso creó Pyne, la primera plataforma de demos digitales dentro del producto.

Pyne les da poder a las empresas SaaS para lograr 10 veces más interacción con su educación de producto, lo que genera aumentos nunca antes vistos en activación, tiempo para obtener valor y ventas autoservicio. Para lograrlo, Pyne usa la API de HeyGen para crear agentes de demostración generados con IA que guían a los usuarios por los productos y les permiten elegir su propio recorrido de onboarding.

“Las formas actuales de involucrar a los usuarios en productos SaaS no funcionan. Hagas lo que hagas, ya sean recorridos clásicos dentro del producto o videos educativos, la gente da clic y se sale antes de terminarlos”, dijo Roman. “Con la ayuda de HeyGen, los demos que nuestros clientes crean tienen una tasa de finalización 10 veces mayor que las herramientas de onboarding tradicionales.”

Creando el camino más humano para la adopción de productos digitales

Los clientes de Pyne normalmente usan una estrategia de crecimiento liderado por el producto (PLG) para conseguir o ampliar sus propios clientes. “Escalar el acompañamiento al cliente sin aumentar los costos es especialmente importante para las empresas con grandes ambiciones de crecimiento y productos complejos, donde los usuarios necesitan entender la historia detrás del producto y cómo usarlo. Nuestros clientes entrenan a los avatares de Pyne con los playbooks de ventas y CS más utilizados para lograr exactamente eso”, dijo Roman.

“Las demostraciones de producto tradicionales y los procesos de onboarding usan guías escritas, pero años de experiencia con estas herramientas muestran que no logran enganchar a la gente. Sabemos, gracias a modelos de comportamiento, que las personas ponen más atención cuando escuchan a otras personas”, dijo Roman. “Creemos que un buen onboarding y la activación de usuarios suceden con un toque humano. Así es como creas conexión y lealtad con tus usuarios y clientes.”

Un problema es que gran parte de la educación sobre el producto sucede fuera del producto. Pyne hace que esta educación ocurra dentro del producto con video. El problema es que actualizar el contenido de video toma mucho tiempo.

“Grabar videos de producto de manera individual requiere muchísimo más esfuerzo. Sabemos que funciona bien y aumenta las conversiones, pero producir y actualizar los videos cuando algo cambia es una chamba pesada, sobre todo si quieres ser ágil con el contenido”, dijo Roman.

Con Pyne, los usuarios pueden explorar un producto como si tuvieran al mejor experto en el producto a su lado. Permite que las empresas simplifiquen experiencias de producto complejas, incorporen a cada usuario con un toque personal y escalen sus procesos de onboarding y activación. Pero para ofrecer realmente un toque humano, Pyne necesitaba los avatares de IA más realistas posibles.

Elegir una plataforma de video con IA que tenga API

Al buscar una solución de avatar para su función de agente de demostración generado con IA, Pyne exploró Synthesia y otras empresas. Roman probó qué avatares funcionaban mejor y descartó los que no tenían una API.

“Queremos que nuestros clientes puedan actualizar sus demos al instante desde nuestra plataforma. Para lograrlo, tiene que ser una experiencia sin fricciones, así que necesitábamos ofrecerles una API”, dijo Roman. “El valor de la API es que asegura que haya la menor fricción posible entre habilitar el caso de uso que el cliente quiere —que es experimentar con los flujos de onboarding y activación— y nuestra plataforma. Por eso elegimos HeyGen.”

La API de HeyGen integra de forma fluida videos con avatares, avatares interactivos y localización en cualquier experiencia digital. Pyne la utiliza para funciones de producto que permiten a los usuarios ajustar guiones para actualizar demos en segundos, traducir flujos a diferentes idiomas y subir avatares una sola vez para todos los videos futuros. No se necesitan nuevas grabaciones ni equipos de producción.

Pyne también eligió HeyGen porque tiene los avatares más realistas y de mayor calidad del mercado, y además era simplemente el más fácil de usar.

“Nuestros clientes llegan al producto, ven los avatares de IA y dicen: ‘Wow, esto es tan diferente y me encanta verlo’, comentó Roman. “Ahora el usuario final tiene una mayor capacidad de atención y puede consumir más información rápidamente.”

Activar a los usuarios en todo el ciclo de vida del cliente

Con la plataforma de Pyne impulsada por HeyGen, las empresas pueden aumentar la adopción, la conversión y el engagement de su base de usuarios, incluyendo:

Onboarding más rápido y obteniendo 4 veces más rápido el valor esperado

Aumentar el engagement 10x comparado con los recorridos de producto convencionales

Mejorar la conversión hasta 2.3x

Retener a los usuarios 3 veces mejor