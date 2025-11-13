Favoured ahora usa la generación de avatares de IA de HeyGen como la base de su rigurosa estrategia de pruebas creativas. “Lo que HeyGen nos ha permitido hacer es generar avatares para anuncios UGC muy rápido, lo que al final nos permite probar muchísimas más variantes de guiones”, explica Andy. Con HeyGen, la agencia ha ampliado de forma impresionante sus capacidades de prueba, pasando de 10 a 15 variantes UGC diferentes al mes a entre 50 y 100, lo que les permite encontrar más rápido la creatividad ganadora y, en última instancia, mejorar el rendimiento de sus campañas gracias a un mayor nivel de pruebas y optimización.

“Hace ocho meses podía hacer como 20 videos en un día”, dijo George. “Hoy, hice 100 esta mañana.”

Andy agregó: “Ahora podemos hacer que un avatar de IA lea de forma realista 20 guiones a la vez y entregarlos directamente a un editor. Podemos crear muchísimas más variantes, mucho más rápido.”

El equipo valora mucho los avatares realistas de HeyGen. “Con HeyGen, hemos grabado a la misma persona en varios contextos diferentes. Tener la posibilidad de cambiar la toma o la perspectiva para darle variedad ayuda a generar más realismo para el consumidor”, agrega Andy. Para maximizar el impacto, Favoured integra HeyGen con otras herramientas de IA: mejora las locuciones con ElevenLabs, crea imágenes de producto con Ideogram y desarrolla b-roll con Kling.

Los números hablan por sí solos

HeyGen le permite a Favoured enfocarse aún más en lo que mejor hace: ofrecer campañas de marketing enfocadas en resultados.

“HeyGen desbloquea el rendimiento prácticamente desde su nivel más básico”, explica Andy. “Entre más podamos hacer pruebas, más podremos ver qué conecta con las audiencias, qué genera una mejor tasa de clics, qué reduce el costo por clic, y todo eso tiene un efecto en cadena en los demás indicadores de cualquier campaña.”

Las mejoras en eficiencia no podrían ser más claras. Antes, a alguien le tomaba 20 minutos leer diez hooks diferentes. Ahora, Favoured puede producir 50 hooks distintos casi al instante. Para Favoured, el desempeño es la base de su modelo de negocio. La satisfacción del cliente depende de indicadores clave de rendimiento, como el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) y el costo de adquisición. Con los avatares de IA de HeyGen, pueden alcanzar los KPIs más rápido, escalar la inversión en campañas de forma más efectiva y aumentar la satisfacción de los clientes en comparación con los métodos tradicionales. En un entorno digital donde destacar exige hacer más, HeyGen se ha convertido en una herramienta indispensable en la estrategia de marketing de Favoured.

Andy lo resumió de forma sencilla: “HeyGen ha sido un parteaguas. Podemos entregar una pieza creativa lista para producción en un par de horas, y antes nos tomaba semanas.”

“Honestamente, es menos estresante que grabar video real. Puedes usar a 50 creadores diferentes y producir 100 piezas en una semana sin contratar a nadie”, dijo George.