¿Cómo pueden las agencias de marketing mantenerse al ritmo del nuevo ritmo de la publicidad digital? Para Favoured, una agencia de marketing de rendimiento de servicio completo con sede en el Reino Unido, la respuesta está en ser valientemente estratégica y aprovechar nuevas herramientas para desbloquear resultados. Con una cartera de clientes que va desde start-ups hasta marcas consolidadas como teapigs, Avon y Kodak, Favoured ofrece servicios expertos de marketing digital con su equipo altamente especializado e integrado de forma completa.
Recurrieron a HeyGen para escalar sus esfuerzos de creación de contenido, lo que resultó en pruebas creativas más rigurosas y en una menor fatiga creativa por parte de la audiencia. Con HeyGen, Favoured ha encontrado una estrategia de volumen que logra el equilibrio perfecto entre la tecnología de IA y la creatividad humana para ofrecer campañas de marketing de primer nivel a sus clientes.
Combatir la fatiga creativa y la falta de recursos
Antes de HeyGen, Favoured enfrentaba dos principales cuellos de botella: una creación de contenido que consumía muchos recursos y una fatiga creativa cada vez mayor. Su flujo de trabajo de alta dedicación, personalizado para cada cliente, daba resultados, pero requería muchos recursos humanos. El proceso tradicional de producción de UGC, que incluía la preparación previa y el envío de productos, tomaba mucho tiempo y además limitaba la cantidad de actores que podían grabar.
Para mantener una ventaja competitiva, Favoured entiende el valor estratégico de producir contenido a gran escala, ya que incluso las creatividades ganadoras se enfrentan al cansancio de la audiencia. Andy Willers, cofundador de Favoured, explica: "Si hemos aumentado la inversión en una plataforma, hay algunas plataformas, como TikTok, donde las creatividades simplemente se desgastan más rápido. Eso significa que, entre más veces un usuario ha visto una creatividad, peor rinde una campaña". Renovar el contenido UGC se volvió fundamental para mantener el rendimiento de las campañas, generando demandas interminables que su proceso manual no podía cubrir de forma eficiente.
"Antes de HeyGen, este proceso era mucho más manual y requería más recursos humanos para lograr el mismo resultado", dijo Andy. "Tenías que escribir un guion, enviarlo a un creador, mandar el producto y esperar de 5 a 10 días para obtener un solo video UGC."
Habían recurrido a Runway por su generación de video, pero cuando George Gossland, Director de UGC en Favoured, escuchó sobre HeyGen, supo que sería un parteaguas para sus flujos de trabajo. Andy agrega: "Habíamos usado otras herramientas para intentar hacer cosas similares en la creación de avatares, pero HeyGen parecía hacerlo mejor que todas."
Entre más, mejor con la solución de avatares de HeyGen
Favoured ahora usa la generación de avatares de IA de HeyGen como la base de su rigurosa estrategia de pruebas creativas. “Lo que HeyGen nos ha permitido hacer es generar avatares para anuncios UGC muy rápido, lo que al final nos permite probar muchísimas más variantes de guiones”, explica Andy. Con HeyGen, la agencia ha ampliado de forma impresionante sus capacidades de prueba, pasando de 10 a 15 variantes UGC diferentes al mes a entre 50 y 100, lo que les permite encontrar más rápido la creatividad ganadora y, en última instancia, mejorar el rendimiento de sus campañas gracias a un mayor nivel de pruebas y optimización.
“Hace ocho meses podía hacer como 20 videos en un día”, dijo George. “Hoy, hice 100 esta mañana.”
Andy agregó: “Ahora podemos hacer que un avatar de IA lea de forma realista 20 guiones a la vez y entregarlos directamente a un editor. Podemos crear muchísimas más variantes, mucho más rápido.”
El equipo valora mucho los avatares realistas de HeyGen. “Con HeyGen, hemos grabado a la misma persona en varios contextos diferentes. Tener la posibilidad de cambiar la toma o la perspectiva para darle variedad ayuda a generar más realismo para el consumidor”, agrega Andy. Para maximizar el impacto, Favoured integra HeyGen con otras herramientas de IA: mejora las locuciones con ElevenLabs, crea imágenes de producto con Ideogram y desarrolla b-roll con Kling.
Los números hablan por sí solos
HeyGen le permite a Favoured enfocarse aún más en lo que mejor hace: ofrecer campañas de marketing enfocadas en resultados.
“HeyGen desbloquea el rendimiento prácticamente desde su nivel más básico”, explica Andy. “Entre más podamos hacer pruebas, más podremos ver qué conecta con las audiencias, qué genera una mejor tasa de clics, qué reduce el costo por clic, y todo eso tiene un efecto en cadena en los demás indicadores de cualquier campaña.”
Las mejoras en eficiencia no podrían ser más claras. Antes, a alguien le tomaba 20 minutos leer diez hooks diferentes. Ahora, Favoured puede producir 50 hooks distintos casi al instante. Para Favoured, el desempeño es la base de su modelo de negocio. La satisfacción del cliente depende de indicadores clave de rendimiento, como el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) y el costo de adquisición. Con los avatares de IA de HeyGen, pueden alcanzar los KPIs más rápido, escalar la inversión en campañas de forma más efectiva y aumentar la satisfacción de los clientes en comparación con los métodos tradicionales. En un entorno digital donde destacar exige hacer más, HeyGen se ha convertido en una herramienta indispensable en la estrategia de marketing de Favoured.
Andy lo resumió de forma sencilla: “HeyGen ha sido un parteaguas. Podemos entregar una pieza creativa lista para producción en un par de horas, y antes nos tomaba semanas.”
“Honestamente, es menos estresante que grabar video real. Puedes usar a 50 creadores diferentes y producir 100 piezas en una semana sin contratar a nadie”, dijo George.