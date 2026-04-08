Seedance 2.0 app para crear videos con IA
El modelo de video con IA más cinematográfico del mundo ahora funciona dentro de HeyGen. Genera b-roll cinematográfico a partir de un prompt, colócate dentro de material de Seedance o pasa de una sola idea a un video terminado completo. Tres herramientas, una plataforma, sin necesidad de equipo de producción.
Funciones de Seedance 2.0 en HeyGen
Video cinematográfico multimodal a partir de un solo prompt
Abre el Generador de video con IA, selecciona el modelo Seedance 2 y escribe la descripción de tu escena. Adjunta imágenes de referencia, elige un personaje, agrega el audio y define la relación de aspecto y la duración, todo desde una sola barra de prompt. Elige un preset como Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move o Multi-Character Scene para comenzar al instante.
Texto a video con control cinematográfico de cámara
Describe cualquier escena y Seedance 2.0 genera material con movimiento físicamente preciso, iluminación realista y profundidad de campo de calidad profesional a través de la herramienta Texto a video. El modelo interpreta la dirección de cámara a partir de tu prompt, así que los movimientos de dolly, tomas con grúa, secuencias FPV y close-ups responden al lenguaje natural. Tu b-roll se ve dirigido, no generado.
Imagen de referencia y entrada de video
Sube una foto de producto, un recurso de tu marca o un clip existente y cambia al modo Ref to Video. Seedance 2.0 crea tomas cinematográficas alrededor de tu referencia usando el flujo de trabajo Image to Video, preservando la corrección de color, la composición y la identidad visual, mientras agrega movimiento dinámico de cámara y un movimiento físicamente preciso que le da vida a tu contenido estático.
Clonación de voz nativa y sincronización labial multilingüe
El material de Seedance 2.0 en HeyGen incluye integración completa de audio. Agrega narración usando clonación de voz con IA en más de 175 idiomas con sincronización labial cuadro por cuadro que alinea cada palabra con el movimiento en pantalla. Otras plataformas que trabajan con Seedance solo entregan clips crudos y sin sonido. HeyGen entrega video localizado completo.
Rostros humanos verificados en el material de Seedance
Seedance 2.0 no permite rostros humanos reales en su API pública. La infraestructura de verificación de identidad y consentimiento de primera parte de HeyGen cambia eso. Clon de IA de ti mismo en minutos, y tu imagen verificada aparece en el material cinematográfico de Seedance a través de Avatar IV con identidad, ropa y consistencia visual bloqueadas en cada toma. Ninguna otra plataforma puede ofrecer esto.
Casos de uso
Videos de marca y campañas
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Contenido para redes sociales y anuncios estilo UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Demos y exhibiciones de producto
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Escenas cinematográficas con varios personajes
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI Face Swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Capacitación y educación
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Liderazgo de opinión y marca personal
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the Reel Generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Cómo funciona
Seedance 2.0 está integrado en tres herramientas dentro de HeyGen. Cada una está diseñada para un flujo de trabajo diferente. Usa una o combina las tres.
Abre el generador de video con IA
Lanza el generador de video con IA dentro de HeyGen. Seedance 2 se selecciona de forma predeterminada y el modo Ref to Video está disponible para la generación basada en referencias.
Escribe tu prompt o elige un preset
Escribe la descripción de tu escena o selecciona Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move o Multi-Character Scene. Define una duración de hasta 15 segundos y elige 16:9 o cualquier otra relación de aspecto.
Adjunta referencias y genera
Agrega imágenes de referencia, selecciona un personaje, elige un idioma o adjunta audio desde la barra de entrada. Da clic en generar y Seedance 2.0 crea material cinematográfico en una sola pasada.
Revisa, edita y publica
Previsualiza tu creación en Creaciones recientes. Descárgala como MP4, envíala a Avatar Shots o Video Agent para seguir editando, o publícala directamente en cualquier plataforma.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Seedance 2.0 y por qué está dentro de HeyGen?
Seedance 2.0 es un modelo cinematográfico de generación de video con IA conocido por su movimiento físicamente preciso, entrada multimodal y consistencia de personajes. HeyGen lo integró en tres herramientas para que puedas ir más allá de la simple generación de clips y crear videos completos con rostros verificados, voz en off, salida multilingüe y control editorial que las plataformas independientes de Seedance no pueden ofrecer.
¿Qué puedo crear con Seedance 2.0 en HeyGen que no pueda hacer en ningún otro lugar?
Las plataformas independientes de Seedance generan clips silenciosos de 15 segundos sin rostros humanos reales. HeyGen agrega identidad verificada a través del AI Avatar Generator, el armado completo del video con Video Agent, voiceover en más de 175 idiomas, sincronización labial y material cinematográfico de hasta tres minutos de duración. La integración convierte un modelo en bruto en un flujo de trabajo de producción completo.
¿Cómo genero b-roll cinematográfico con Seedance 2.0?
Abre el generador de video con IA, selecciona Seedance 2 y escribe la descripción de tu escena o sube una imagen de referencia en el modo Ref to Video. Elige un preset, define la duración y la relación de aspecto, y el modelo te devolverá tomas cinematográficas con iluminación y comportamiento de cámara realistas. Usa el generador de guiones de video si necesitas ayuda para escribir tu prompt.
¿Puedo poner mi propia cara en las tomas de Seedance 2.0?
La API pública de Seedance 2.0 bloquea los rostros humanos reales. HeyGen es la única plataforma donde aparecen rostros verificados en el material de Seedance, habilitados mediante consentimiento directo y verificación de identidad. Clónate una sola vez y tu imagen quedará protegida en cada escena cinematográfica que generes.
¿Qué son los presets en el generador de video con IA?
La barra de prompts incluye cuatro presets de Seedance 2.0: Multi-Scene Cut para secuencias con múltiples tomas, UGC-Style Ad para contenido pensado primero para redes sociales, Dynamic Camera Move para un lenguaje de cámara cinematográfico y Multi-Character Scene para colocar a varias personas en una sola toma. Cada preset configura el modelo para un flujo de trabajo creativo específico.
¿Puedo traducir los videos de Seedance 2.0 a otros idiomas?
Cada video de Seedance 2.0 en HeyGen es totalmente traducible a través del AI Video Translator con AI Dubbing en más de 175 idiomas. Tu voz en off se clona en cada idioma de destino con sincronización labial precisa por cuadro, así que un solo video se convierte en un recurso global sin volver a grabar.
¿La calidad del material es lo suficientemente alta para usarlo en medios pagados y transmisiones?
Seedance 2.0 produce material cinematográfico calificado como #1 en realismo en G2, con movimiento físicamente preciso e identidad visual consistente. Perfecciona cualquier escena con el Editor de video con IA y expórtala en formatos listos para transmisión, anuncios en redes sociales o para incrustar en la web.
¿Los equipos de producción ven resultados medibles?
Vision Creative Labs aumentó su producción de 1-2 videos al año a 50-60 por día usando HeyGen. Al agregar material de Seedance 2.0, le dan calidad cinematográfica a ese volumen sin necesidad de contratar más personal, reservar estudios ni lidiar con la logística de producción.
¿Cuánto cuesta Seedance 2.0 en HeyGen?
HeyGen ofrece un plan gratis que incluye acceso a Seedance 2.0 en las tres herramientas. Prueba Avatar Shots, Video Agent y el Generador de video con IA antes de comprometerte. Los planes de pago empiezan desde $24/mes para creadores, con precios empresariales personalizados disponibles para equipos a gran escala.
¿Qué es el modo Ref to Video y cuándo debería usarlo?
El modo Ref to Video te permite subir material o clips existentes como referencia junto con tu prompt de texto. Seedance 2.0 analiza el movimiento, el estilo y el ritmo de tu referencia y genera nuevo material cinematográfico que lo iguala. Úsalo cuando quieras replicar un movimiento de cámara, igualar un estilo visual existente o extender una escena que ya grabaste.
