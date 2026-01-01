Face Swap con IA para videos pulidos con calidad de estudio
Cambia cualquier rostro en un video usando el AI Face Swap de HeyGen. Sube una foto de la nueva cara, elige tu clip y obtén un resultado natural con expresiones y movimiento de labios que coinciden, en cuestión de minutos. Sin filmación, sin composición y sin necesidad de experiencia en edición. Funciona para marketing, contenido para redes sociales, demostraciones de producto y campañas multilingües.
Funciones de AI Face Swap
Intercambio de rostro de foto a avatar
Sube una foto clara y el motor de Face Swap con IA de HeyGen mapea tus rasgos faciales en cualquier avatar de la biblioteca. El sistema analiza la estructura ósea, el tono de piel y las proporciones para crear una mezcla perfecta que conserva tu identidad en cada cuadro. Sin sesiones en estudio, sin capturas desde múltiples ángulos y sin ajustes manuales. Tu rostro se integra de forma natural con el cuerpo, la ropa y los gestos del avatar, entregando un resultado que se siente auténticamente tuyo desde el primer render. El resultado funciona en cualquier Texto a video flujo de trabajo que crees.
Guarda tu rostro como un avatar reutilizable
Una vez que cambias tu cara a un avatar, el resultado se guarda en tu biblioteca personal de avatares para reutilizarlo en futuros videos. No necesitas volver a subir tu foto ni repetir el cambio cada vez.Generador de avatares de IA de HeyGen y otros flujos de trabajo impulsados por avatares, y tu apariencia se mantiene consistente en cada render. Crea una biblioteca de presentadores listos para tu marca a partir de una sola foto y úsalos donde sea que necesites una cara familiar.
Biblioteca de más de 1,000 avatares prediseñados
Elige entre más de 1,000 avatares de stock que abarcan diversas etnias, edades, estilos profesionales y looks casuales. Aplica tu rostro a un ejecutivo con traje, un creador casual o un vocero de marca y cambia entre ellos libremente. Cada avatar incluye gestos preconfigurados, opciones de vestuario y posiciones listas para escena que se integran directamente con tu rostro intercambiado. Explora toda la biblioteca de AI Avatar Generator para encontrar el look ideal para tu marca, campaña o comunicaciones internas sin contratar talento ni agendar sesiones de grabación.
A un clic de cambiar al video completo
Después de cambiar tu cara, toca Crear video para enviar el resultado directamente al AI Video Generator de HeyGen. Escribe un guion, elige las escenas y produce un video de larga duración con tu avatar personalizado sin volver a subir ni reconfigurar el cambio. El avatar cambiado se mantiene visualmente consistente en cada escena, dándote un camino rápido desde una sola foto hasta un video final con presentador en un flujo de trabajo continuo.
Cambia caras en clips de video cortos
Para hacer un intercambio directo de rostro de video a video, sube un clip corto de hasta 15 segundos y una foto del rostro objetivo. Impulsado por Seedance, el motor reemplaza la cara en el clip mientras conserva el movimiento original, la iluminación y la composición de la escena. Usa este flujo para tomas de reacción, anuncios cortos, clips para redes sociales y cualquier momento en el que necesites cambiar una cara en un video real en lugar de un render de avatar. Una foto, un clip y un intercambio limpio en cuestión de minutos.
Casos de uso
Videos de marketing personalizados
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With AI Face Swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI Video Ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
Anuncios estilo UGC a gran escala
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With AI Face Swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
Demos de producto con un presentador consistente
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With AI Face Swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI Spokesperson avatar.
Actualizaciones de capacitación e incorporación
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With AI Face Swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a Reel Generator, and maintain a personal presence everywhere.
Contenido social localizado
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With AI Face Swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI Dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
Mensajes de ejecutivos y líderes
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With AI Face Swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
Cómo funciona
Crea videos personalizados con intercambio de rostro en cuatro pasos, pasando de una sola foto a un video pulido y listo para compartir donde aparece tu propia cara.
Sube tu clip
Sube un video o elige una plantilla. Define la relación de aspecto, recorta el segmento y confirma la escena donde debe ocurrir el cambio.
Agrega la nueva cara
Sube una foto clara del rostro objetivo. El motor detecta a la persona, fija los puntos clave de la cara y prepara el intercambio.
Ajusta y previsualiza
Ajusta la intensidad de la expresión, el lip-sync y la mezcla de iluminación. Previsualiza cada escena junto al video original antes de renderizar.
Renderiza y comparte
Genera el corte final en HD. Descarga, publica o envía el resultado a un flujo de trabajo de traducción.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el intercambio de rostro con IA y en qué se diferencia de un filtro?
El intercambio de rostro con IA en HeyGen ofrece dos opciones. Aplica tu propio rostro a cualquiera de los más de 1,000 avatares profesionales de HeyGen para crear un presentador personalizado reutilizable, o intercambia directamente el rostro en un clip de video corto (de hasta 15 segundos, con tecnología de Seedance) para reacciones y contenido para redes sociales. Ambos flujos de trabajo ofrecen resultados con calidad de producción, adecuados para uso empresarial, no clips de entretenimiento de novedad.
¿Puedo usar mi propia foto como rostro de origen?
Sí. El motor de renderizado de HeyGen conserva tu estructura facial, tono de piel y proporciones, mientras iguala los gestos y expresiones del avatar cuadro por cuadro. El resultado está diseñado para comunicaciones de negocio, alcance comercial y contenido de marca donde la credibilidad visual es clave. Combinado con un Lip Sync natural y una voz que coincide, el resultado es indistinguible de un video tradicionalmente grabado con una persona presentando.
¿Qué tan realista es el resultado final comparado con un video grabado con cámara?
Claro que sí. Puedes clonar tu voz a partir de una muestra corta de audio y aplicarla a cada video que generes. Esto significa que tu avatar con face swap no solo se ve como tú, sino que también suena como tú. La voz clonada funciona en más de 175 idiomas compatibles, para que puedas entregar contenido localizado con tu propio tono sin tener que volver a grabar.
¿Puedo hacer face swap en videos en otros idiomas además del inglés?
Puedes aplicar tu rostro a cualquier avatar en la biblioteca de más de 1,000 opciones prediseñadas de HeyGen. No hay límite en la cantidad de avatares diferentes que uses, y puedes cambiar entre ellos libremente en todos tus proyectos. Cada avatar ofrece opciones únicas de vestuario, postura y estilo, dándote total flexibilidad creativa para adaptarte a distintos formatos de contenido y audiencias.
¿Cuánto tiempo tarda en renderizarse un face swap?
Sí. Después de generar tu video inicial, puedes traducirlo a más de 175 idiomas usando el Video Translator de HeyGen, con sincronización labial precisa y un tono de voz conservado. Tu rostro se mantiene consistente en cada versión localizada y la narración se ajusta automáticamente para coincidir con el ritmo y la pronunciación de cada idioma.
¿Puedo intercambiar varias caras en la misma escena?
La mayoría de los videos se renderizan en menos de cinco minutos después de que finalizas tu guion y la selección de tu avatar. HeyGen procesa al mismo tiempo el mapeo facial, la síntesis de voz, la sincronización labial y el renderizado visual. Los videos más largos con varias escenas pueden tardar un poco más, pero todo el flujo de trabajo, desde que subes la foto hasta el video final, normalmente se completa en una sola sesión.
¿El intercambio de rostro es seguro y cumple con el consentimiento?
Funciona mejor una sola foto de frente, con buena iluminación, expresión neutra y sin obstrucciones como lentes de sol o sombras muy marcadas. La imagen debe ser reciente y de alta resolución. La IA de HeyGen se encarga del resto, incluyendo hacer coincidir tu rostro con el rango de movimiento y expresiones del avatar, así que no necesitas fotos desde otros ángulos ni grabar video adicional.
¿Cuánto cuesta probar AI Face Swap?
HeyGen ofrece un plan gratis sin necesidad de tarjeta de crédito que te permite explorar la plataforma y generar videos. La función de face swap está disponible en todos los planes, y los planes de pago desde $24 al mes desbloquean videos más largos, clonación de voz y acceso completo a la biblioteca de avatares. Los planes Enterprise incluyen colaboración en equipo y acceso a la API ampliada de HeyGen para las funciones compatibles.
¿Puedo combinar el intercambio de rostro con un guion generado?
Contratar a un presentador implica casting, coordinación de agendas, renta de estudio, grabación, edición y nuevas tomas para cada actualización o nuevo idioma. Ese proceso normalmente toma días y cuesta miles de dólares por video. Con AI Face Swap, solo subes una foto, escribes tu guion y produces un video terminado en minutos por una fracción del costo. Las actualizaciones solo requieren editar el texto y volver a renderizar, sin necesidad de grabar de nuevo.
