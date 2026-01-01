Ingresa varios guiones y elige varios avatares. El motor por lotes de HeyGen los multiplica para crear toda la matriz de videos en una sola ejecución, procesando cada combinación en paralelo a través del AI Video Generator. Olvídate de manejar filas manuales y de crear un video a la vez. Cada celda de tu matriz obtiene su propio render, etiquetado y organizado para que puedas relacionar fácilmente cada resultado con el guion y el presentador que lo generaron.