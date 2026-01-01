Creador de videos por lotes para variar guiones y avatares a gran escala
Multiplica guiones entre avatares de HeyGen y renderiza cada variante en una sola ejecución por lotes. Escribe diez guiones, elige cinco presentadores y obtén cincuenta videos. Sin grabaciones ni configuración por video. Funciona para pruebas A/B, campañas con múltiples avatares y una iteración rápida.
Funciones del creador de videos por lotes
Multiplicador de avatar por tiempos de guion
Ingresa varios guiones y elige varios avatares. El motor por lotes de HeyGen los multiplica para crear toda la matriz de videos en una sola ejecución, procesando cada combinación en paralelo a través del AI Video Generator. Olvídate de manejar filas manuales y de crear un video a la vez. Cada celda de tu matriz obtiene su propio render, etiquetado y organizado para que puedas relacionar fácilmente cada resultado con el guion y el presentador que lo generaron.
Pruebas de variantes de video entre avatares y guiones
Genera múltiples versiones del mismo mensaje combinando diferentes guiones con distintos avatares. Cada combinación se renderiza como un video etiquetado para que puedas revisar, comparar y enviar la variante correcta a la audiencia adecuada. Usa los resultados como pruebas creativas en todos tus canales sin necesidad de volver a grabar nada de forma manual.
Controles de nombre del proyecto y relación de aspecto
Asigna un nombre al proyecto para mantener tu lote organizado en tu biblioteca de HeyGen y elige entre Vertical (9:16) para redes sociales o Horizontal (16:9) para presentaciones y anuncios. Cada video del lote se renderiza en el formato seleccionado para que tus resultados estén listos para la plataforma sin necesidad de posproducción.
Selección de avatar de IA y voz por combinación
Elige entre la biblioteca de avatares de IA de HeyGen — cada uno con una voz incluida y un estilo de presentación propio. Agrega varios avatares a tu lote y combina cada uno con cualquiera de tus guiones. Cada avatar genera su guion asignado de forma independiente, dándote un conjunto completo de variantes de presentador en una sola ejecución por lotes.
Renderizado por lotes y salida organizada
Cada video terminado llega a tu biblioteca de HeyGen etiquetado con la combinación de guion y avatar de la que salió, para que puedas encontrar y compartir la versión correcta al instante. Ejecuta tantas combinaciones como te permita tu plan de una sola vez — sin hacer filas manualmente ni esperar entre renderizados.
Casos de uso
Pruebas de creativos para anuncios pagados a gran escala
Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.
Lanzamientos de campañas de marca con múltiples avatares
Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.
Variaciones de onboarding por rol
New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.
Iteración rápida para equipos de crecimiento
Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.
Videos de alcance de ventas personalizados
Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.
Contenido para redes sociales con una cadencia constante
Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.
Cómo funciona
Lanza tu primer lote en cuatro pasos que te llevan de un conjunto de guiones a una biblioteca de variantes de video pulidas.
Escribe tus guiones
Escribe o pega tus guiones. Marca las variables que quieras cambiar en cada fila del lote.
Elige avatares y voces
Elige presentadores de la biblioteca de avatares y combina voces de más de 300 opciones o clona la tuya.
Configura la marca y el resultado
Bloquea tu plantilla de marca, relación de aspecto y formato de salida. Previsualiza una fila antes de ejecutar.
Ejecutar el lote
Lanza el lote. Cada video queda etiquetado en tu biblioteca de HeyGen, listo para descargar o publicar.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace realmente el creador de videos por lotes de HeyGen en la interfaz de la plataforma?
La interfaz toma tus guiones y los avatares que elijas y genera un video para cada combinación en una sola ejecución. Es un multiplicador de guiones por avatar para crear variaciones creativas rápidamente. La personalización fila por fila basada en CSV se ejecuta a través de la API de HeyGen, no de la interfaz.
¿Cuántos videos puedo generar en una sola ejecución por lotes?
El procesamiento por lotes maneja cientos de combinaciones en cada ejecución. El límite depende de tu nivel de plan, y los planes de pago están diseñados para pruebas creativas de alto volumen. Ya sea que necesites 20 variantes para pruebas A/B o 200 para una campaña completa, el lote las renderiza en paralelo.
¿Puedo hacer personalización basada en CSV, como campos combinados en un mail merge?
La personalización fila por fila en CSV con campos combinados se ejecuta a través de la API de HeyGen, no en la interfaz de la plataforma. La interfaz se encarga de las variaciones de guion y avatar para pruebas creativas. Los equipos que necesitan videos personalizados a nivel de destinatario construyen directamente sobre la API, fuera de la interfaz de lotes.
¿Cuál es la diferencia entre esto y un generador de video con IA?
Un generador estándar de videos con IA produce un video por cada prompt. El creador de videos por lotes ejecuta muchos guiones en muchos avatares en paralelo, así que defines la matriz creativa una sola vez y la renderizas en una sola operación en lugar de generar cada variante a mano.
¿Puedo clonar mi voz y usarla en todos los videos del lote?
Clona tu voz a partir de una muestra corta y aplícala en cada video del lote. Cada variante de guion se renderiza con tu voz, así que todo el set creativo se mantiene consistente con tu marca incluso cuando los avatares cambian entre filas. La clonación funciona en más de 175 idiomas.
¿Cuánto tiempo tarda en procesarse un lote de 50 videos?
Los lotes se procesan en paralelo, así que 50 videos normalmente se terminan en más o menos el mismo tiempo que tardaría un solo video por sí mismo, dependiendo de la longitud del guion y de la configuración de salida. No tienes que esperar minuto por video en una fila. El motor paraleliza toda la matriz.
¿Puedo reutilizar mi plantilla de marca en diferentes lotes?
Crea una plantilla de marca una sola vez con logotipos, colores, diseños en pantalla, tarjetas de intro y outro, y música. Cada lote que lances hereda la plantilla, y las actualizaciones se aplican a los nuevos renders. El mismo sistema funciona igual de bien para una variante o para cien.
¿Puedo enviar los videos terminados directamente a mi CRM o plataforma de anuncios?
Los videos se exportan como archivos MP4 estándar etiquetados según el guion y el avatar con los que fueron generados, así que enviarlos a tu DAM, CRM o plataforma de anuncios es un paso que se integra fácilmente. Para flujos automatizados, la API de HeyGen conecta la salida por lotes con herramientas externas de forma programática.
¿Hay alguna forma gratuita de probar el creador de videos por lotes de HeyGen?
HeyGen ofrece un plan gratis sin necesidad de tarjeta de crédito para que puedas generar videos y probar el flujo de trabajo. El Modo por lotes y la clonación de voz se desbloquean en los planes de pago desde $24 al mes, con límites de volumen más altos para equipos que hacen pruebas creativas a escala de producción.
¿Quién usa realmente el creador de videos por lotes en el día a día?
Los equipos creativos que hacen pruebas de anuncios pagados, los equipos de marketing que lanzan campañas en múltiples mercados, los equipos de growth que iteran rápido en nuevos creativos y los equipos de operaciones de ventas que producen bibliotecas de videos con presentadores, todos usan el modo por lotes. Es ideal para cualquier equipo que necesite producir a gran volumen sin toda la carga operativa.
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Genera cientos de variantes de video a partir de un solo conjunto de guiones y avatares. Sin cámaras, sin configuración por video necesaria.