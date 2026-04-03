App de mejora de video con IA para calidad 4K
Mejora cualquier video a 4K con IA basada en difusión integrada directamente en las apps de HeyGen. Elige entre los motores Estándar y Preciso, exporta en 1080p o 4K, ajusta la tasa de cuadros hasta 120 fps y sube archivos MP4, MOV o WEBM. El precio se basa en la duración del video (uso de créditos por segundo).
Funciones del mejorador de video con IA
Motores de mejora de resolución estándar y precisa
Dos motores cubren necesidades diferentes. Standard ofrece una mejora rápida y limpia para flujos de trabajo de alto volumen donde la velocidad importa. Precise ejecuta un modelo basado en difusión que reconstruye detalles finos, textura facial natural, texto legible y telas y follaje realistas a nivel de píxel. Precise produce el resultado de mayor fidelidad para entregables finales, trabajo con clientes y contenido que se verá en pantallas grandes. Cambia entre motores en cualquier proyecto sin volver a subir archivos. Combina tu resultado mejorado con cualquier generador de video con IA y el render final se ve increíble a cualquier distancia de visualización.
Resolución de salida 1080p y 4K
Selecciona la resolución de salida antes de procesar. El modelo de IA acepta material con cualquier resolución inicial desde 360p en adelante y lo escala a 1080p o 4K. El motor Precise ajusta la intensidad de reconstrucción según la calidad de entrada, aplicando una generación de detalles más fuerte a fuentes de baja resolución y un refinamiento más ligero al material que ya está cerca del objetivo. El archivo de salida se descarga listo para publicar, insertar o archivar sin pasos extra de codificación. Úsalo después de un render de Texto a video para llevar el contenido generado con IA a resolución de calidad para transmisión.
Control de fotogramas por segundo hasta 120fps
Configura la velocidad de fotogramas de salida en Original, 30, 60, 90 o 120 fps. La interpolación de fotogramas con IA genera fotogramas intermedios suaves y naturales para que el material entrecortado se vuelva fluido, las secuencias de acción se reproduzcan sin problemas y el contenido en cámara lenta se vea cinematográfico. Las velocidades de fotogramas más altas, combinadas con resolución 4K, producen un resultado que se siente premium en monitores, proyectores y pantallas grandes. Aplica el aumento de velocidad de fotogramas para suavizar las exportaciones de Editor de video con IA o darle a los clips generados con IA una reproducción pulida.
Reducción de ruido y eliminación de aliasing integradas
El motor Precise elimina ruido, corrige aliasing y mejora la nitidez en una sola pasada de escalado. El grano, el ruido de croma, las bandas de compresión, los bordes dentados y los artefactos tipo escalera se corrigen cuadro por cuadro sin un paso de procesamiento adicional. El modelo distingue la textura real del ruido, así que la piel se ve natural, el texto se mantiene nítido y los bordes se ven limpios. No necesitas filtros ni plugins adicionales. Pasa el resultado por un Generador de subtítulos y tus overlays se verán sobre cuadros libres de artefactos.
Consistencia temporal entre cuadros
Escalar los cuadros de forma individual genera parpadeos, destellos y artefactos de “crawling” durante la reproducción. El modelo de IA analiza el movimiento y el flujo de detalle entre cuadros para mantener una consistencia temporal completa. Los objetos en movimiento se mantienen estables, los fondos planos se ven limpios sin parpadeo por bandas y el color se mantiene uniforme del primer al último cuadro. Combinado con la interpolación de cuadros, el resultado es una reproducción fluida y sin parpadeos en cualquier resolución y tasa de cuadros en contenido como video de demostración de producto final.
Casos de uso
Mejora videos con IA de 720p a 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Restaura videos antiguos de VHS, miniDV y 8mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Suaviza videos entrecortados a 60 o 120 fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Mejora las grabaciones de tu cámara web y pantalla
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for Course Builder libraries and on-demand viewing.
Limpia videos con poca luz y mucho ruido
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Mejora la calidad de videos traducidos o doblados
Re-encoding during AI Dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Cómo funciona
Sube un video, configura el motor, la resolución y los cuadros por segundo, luego genera un resultado en 4K. Sin software, sin GPU y sin necesidad de saber editar.
Sube tu video
Arrastra un archivo MP4, MOV o WEBM al cargador o haz clic en Elegir archivo. Se aceptan todas las resoluciones de entrada.
Selecciona el motor y la configuración
Elige Standard o Precise. Configura la salida en 1080p o 4K. Ajusta la tasa de cuadros a Original, 30, 60, 90 o 120 fps.
Deja que la IA mejore cada cuadro
La IA elimina el ruido, mejora la nitidez y aumenta la resolución cuadro por cuadro, reconstruyendo automáticamente el detalle, la textura y la claridad.
Descarga y publica
Recibe tu video mejorado listo para usar. Sin codificación extra, sin edición: solo publícalo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el motor de mejora Precise y cómo funciona?
El motor Precise está impulsado por Topaz Labs Starlight Precise 2.5, un modelo de escalado por difusión entrenado con millones de cuadros de video. Reconstruye texturas finas, detalles faciales naturales, estructura de telas y texto legible a nivel de píxel. A diferencia de la interpolación estándar, que solo estira los píxeles, el modelo de difusión genera nuevos detalles plausibles según el contexto de la escena, por lo que el resultado se ve como si se hubiera grabado originalmente en la resolución más alta.
¿Cuál es la diferencia entre los motores Standard y Precise?
Standard ofrece un aumento de resolución rápido y limpio, ideal para flujos de trabajo de alto volumen donde la velocidad importa más que la fidelidad a nivel de píxel. Precise ejecuta el modelo basado en difusión para lograr la máxima reconstrucción de detalles. Se recomienda Precise para entregables finales, contenido para clientes y cualquier cosa que se vea en pantallas grandes. Standard es ideal para borradores, revisiones internas y procesamiento por lotes.
¿Puedo mejorar la resolución de videos generados con IA de Sora, Kling o Veo?
Sí. El motor Precise está específicamente optimizado para material generado con IA, que suele tener una ligera suavidad, aliasing e inconsistencias entre cuadros que el escalado estándar amplifica. Corrige estos patrones mientras preserva la intención creativa, llevando las generaciones de Script to Video y las creaciones basadas en prompts a un 4K limpio, con apariencia nativa.
¿Qué formatos de video y resoluciones de entrada son compatibles?
El escalador acepta archivos MP4, MOV y WEBM con cualquier resolución de entrada desde 360p en adelante. Tú defines la salida en 1080p o 4K. El modelo de IA ajusta la intensidad de reconstrucción según la calidad inicial, aplicando una mejora más fuerte a las fuentes de menor resolución y un refinamiento más ligero al material más cercano al objetivo.
¿Cómo funciona el ajuste de la velocidad de fotogramas?
Tú eliges 30, 60, 90 o 120 fps como velocidad de cuadros de salida. La interpolación de cuadros con IA analiza el movimiento entre los cuadros existentes y genera cuadros intermedios más fluidos. Para contenido en redes sociales, 30 o 60 fps funciona muy bien. Para contenido con mucha acción, cinematográfico o para pantallas grandes, 90 o 120 fps ofrece un movimiento visiblemente más fluido.
¿El mejorador de resolución elimina automáticamente el ruido y los artefactos de compresión?
Sí. El motor Precise realiza reducción de ruido, eliminación de aliasing y de artefactos como parte integrada del proceso de escalado. Distingue la textura real del grano, el ruido de croma y las bandas de compresión, eliminando los elementos no deseados mientras mantiene los bordes y los detalles intactos. No se necesita un paso de reducción de ruido ni un plugin por separado.
¿Cuánto cuesta cada conversión con mejora de calidad?
El precio del upscaling se basa en la duración del video: los créditos se descuentan por segundo de salida de tu bolsa de créditos compartida. Tu saldo es visible en la línea de tiempo del editor de HeyGen. Los planes de pago desde $24 al mes incluyen créditos premium que cubren el upscaling junto con funciones como clonación de voz con IA y Face Swap.
¿Puedo previsualizar el aumento de resolución antes de gastar créditos?
Sí. El upscaler procesa una vista previa corta con el motor, la resolución y los cuadros por segundo que elijas antes de que te comprometas. Ajusta la configuración y compara la entrada contra la salida hasta que el resultado cumpla con tu estándar. Los créditos solo se descuentan cuando confirmas el render completo.
¿Puedo mejorar la resolución de los videos después de traducirlos o doblarlos?
Sí. Los videos procesados a través del flujo de trabajo de Video Translator o AI Lip Sync pierden calidad por la recodificación. Pasar el archivo localizado por el upscaler restaura la nitidez y asegura que cada versión en otro idioma coincida con el original. El precio de cada variante se basa en su duración.
¿Necesito instalar algún software o tener una GPU potente?
No. El upscaler se ejecuta completamente en el navegador a través de HeyGen Apps. Todo el renderizado se procesa con GPUs en la nube. No tienes que instalar nada, no hay requisitos de sistema y no necesitas una GPU local. Sube tu archivo MP4, MOV o WEBM, configura los ajustes, haz una vista previa y la nube se encarga de todo el renderizado.
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Mejora tus videos a un impresionante 4K con IA basada en difusión. Sin software, sin GPU y sin necesidad de saber editar.