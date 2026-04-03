Selecciona la resolución de salida antes de procesar. El modelo de IA acepta material con cualquier resolución inicial desde 360p en adelante y lo escala a 1080p o 4K. El motor Precise ajusta la intensidad de reconstrucción según la calidad de entrada, aplicando una generación de detalles más fuerte a fuentes de baja resolución y un refinamiento más ligero al material que ya está cerca del objetivo. El archivo de salida se descarga listo para publicar, insertar o archivar sin pasos extra de codificación. Úsalo después de un render de Texto a video para llevar el contenido generado con IA a resolución de calidad para transmisión.