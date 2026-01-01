Video de colocación de producto con IA para cortes de marca listos para anaquel
Convierte cualquier recurso de producto en un video pulido y alineado con tu marca con el AI Product Placement Video de HeyGen. Sube un packshot, elige una escena y la plataforma coloca el producto en un entorno realista con iluminación, escala y movimiento correctos. Sin sesiones de fotos, sin pipeline de CGI y sin necesidad de experiencia en edición. Funciona para ecommerce, anuncios UGC, contenido para redes sociales y lanzamientos en múltiples mercados.
Funciones del video de colocación de productos con IA
Carga de imagen de producto y avatar
Sube una foto de producto y una foto de rostro —la tuya o un ejemplo— y HeyGen las combina en un video de presentador que destaca tu producto. La imagen del producto debe ser 720p o mayor, con el producto al frente y al centro. La imagen del avatar necesita un rostro claramente visible. No necesitas estudio, ni pantalla verde, ni grabación.
Narración de producto guiada por guion
Agrega un guion a tu video de producto y HeyGen genera una narración sincronizada con la voz de tu avatar. Escribe o pega el texto que describa las funciones de tu producto, sus beneficios o el llamado a la acción, y la IA ajusta el audio para que coincida con la presentación en pantalla. Disponible en más de 175 idiomas con clonación de voz con IA y sincronización labial (lip-sync) para campañas globales.
Generación combinada de imágenes
Después de subir las fotos de tu producto y de tu avatar, HeyGen genera una imagen combinada que coloca al presentador junto al producto. Revisa esta composición antes de continuar con el render completo del video. Este paso te permite verificar que la combinación se vea bien antes de comprometerte con toda la producción.
Video de alta calidad para marketing de productos
Casos de uso
Lanzamientos de productos de comercio electrónico
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
Anuncios estilo UGC sin briefs para creadores
Need consistent product content across channels? Generate variations from a single photo and choose the resolution that fits each destination, creating a steady pipeline of AI Social Media content that keeps your feed active.
Actualizaciones de campañas de temporada
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Clips sociales para TikTok y Reels
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
Retail y exhibiciones en tienda
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC Video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
Demos y presentaciones de producto B2B
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI Dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Cómo funciona
Crea anuncios de video con colocación de producto con IA en cuatro pasos claros que te llevan de una foto de tu producto a un anuncio de video pulido y listo para publicar en cualquier plataforma.
Sube tu producto
Sube un packshot, un modelo 3D o una imagen limpia de tu producto. Confirma la categoría, el tamaño y cualquier detalle de marca que quieras conservar.
Elige una escena
Elige una plantilla o describe una escena. Revisa la iluminación y la composición antes de dejarla lista.
Refine the placement
Ajusta la posición y el tamaño. Agrega subtítulos, narración y avisos legales. Previsualiza el corte completo antes de renderizar.
Renderiza y publica
Genera en HD y exporta a tu DAM, plataforma de anuncios o tienda en línea. Vuelve a usar la plantilla para cada variante futura.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un video de colocación de producto con IA y en qué se diferencia del CGI?
Un video de colocación de producto con IA es un anuncio en video donde tu producto se integra digitalmente en una escena realista generada con IA, en lugar de grabarse físicamente en un estudio. Tú subes una foto del producto, la IA de HeyGen construye un entorno alrededor con iluminación y profundidad precisas, agrega movimiento y narración, y genera un video final. El resultado se ve como un anuncio de producto filmado profesionalmente, pero sin ninguna producción física.
¿Qué tan realista es el resultado final en comparación con una sesión de fotos real?
El motor de renderizado de HeyGen hace coincidir la dirección de la luz, la colocación de las sombras, los reflejos en las superficies y la escala espacial con el entorno generado. Los productos se integran en las escenas a nivel de píxel, no solo se colocan encima. El resultado está diseñado para cumplir con el umbral de calidad de las plataformas de anuncios pagados y las páginas de listado de productos, donde las personas esperan visuales pulidos con calidad de estudio.
¿Puedo usar mi propia escena o solo la biblioteca de escenas prediseñadas?
Sí. Solo necesitas una foto del producto, que puede venir de un render, una imagen de muestra del fabricante o un mockup 3D. Esto hace que el video de colocación de producto con IA sea especialmente útil para campañas de pre-lanzamiento, promociones de crowdfunding y anuncios de producto donde todavía no hay inventario físico disponible para sesiones de foto o video tradicionales.
¿Puede manejar varios productos en un solo video?
No hay un límite fijo. Puedes generar decenas de variaciones cambiando el entorno de la escena, el idioma de la narración y el estilo visual. Esto hace que sea práctico producir un conjunto completo de creatividades para anuncios para hacer pruebas A/B a partir de una sola imagen de producto, todo dentro de una misma sesión.
¿Puedo crear videos de producto en diferentes idiomas?
Sí. Escribe tu guion una sola vez y HeyGen genera la narración en más de 175 idiomas y dialectos, con ritmo y pronunciación naturales. También puedes clonar una voz específica de tu marca y aplicarla en cada versión de idioma. Combinado con subtítulos localizados, un solo video de colocación de producto se convierte en un recurso publicitario global completo, sin volver a grabar ni volver a filmar nada.
¿Cuánto tiempo tarda en crearse un video de colocación de producto?
Una sesión tradicional para un video de producto requiere rentar un estudio, contratar a un fotógrafo y a un equipo, conseguir props y diseño de set, grabar desde varios ángulos y editar en postproducción. Ese proceso normalmente cuesta miles de dólares y toma días o semanas. AI Product Placement ofrece una calidad visual comparable a partir de una sola foto del producto, en cuestión de minutos y por una fracción del costo, y cada variación o actualización es gratis, sin necesidad de volver a grabar.
¿Puedo procesar en lote muchos videos de productos para un catálogo?
HeyGen exporta videos de colocación de producto en formato MP4. La relación de aspecto del video de salida coincide con la imagen original de tu producto y la resolución se puede ajustar en cada render. Los subtítulos se pueden exportar como archivos SRT para accesibilidad y cumplimiento con las plataformas.
¿Cuánto cuesta el video de colocación de producto con IA en HeyGen?
HeyGen ofrece un plan gratis sin necesidad de tarjeta de crédito que te permite explorar el flujo de trabajo de product placement y generar videos. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean exportaciones en mayor resolución, videos más largos, clonación de voz y acceso a toda la biblioteca de plantillas de escenas y estilos visuales.
¿Cómo mantengo cada variante visiblemente alineada con mi marca?
Sí. Los videos que HeyGen genera están diseñados para uso comercial en todas las principales plataformas de anuncios. El resultado cumple con las especificaciones técnicas de Meta Ads, Google Ads y TikTok Ads Manager, incluyendo requisitos de resolución, relación de aspecto y tamaño de archivo. Tú eres dueño del contenido generado y puedes publicarlo directamente en tus cuentas de anuncios.
¿Puedo usar los videos de producto generados en anuncios pagados y en retail?
Configura una plantilla de marca con tu logo, paleta de colores, tipografías, tarjetas de intro y outro, y el estilo visual que prefieras. HeyGen aplica estos ajustes a cada video que generes, asegurando una apariencia unificada en todo tu catálogo de productos y campañas. Las actualizaciones que hagas a la plantilla se aplican a los nuevos renders sin tener que reconstruir los videos existentes desde cero.
Crea videos de colocación de producto hoy
Crea anuncios de video profesionales con colocación de producto a partir de una sola foto. Sin estudio, sin cámaras y sin edición.