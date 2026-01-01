El motor de renderizado de HeyGen hace coincidir la dirección de la luz, la colocación de las sombras, los reflejos en las superficies y la escala espacial con el entorno generado. Los productos se integran en las escenas a nivel de píxel, no solo se colocan encima. El resultado está diseñado para cumplir con el umbral de calidad de las plataformas de anuncios pagados y las páginas de listado de productos, donde las personas esperan visuales pulidos con calidad de estudio.