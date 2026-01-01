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Invita miembros a tu espacio de trabajo

Bienvenido a HeyGen Academy. Este módulo, Invitar y gestionar compañeros de equipo, se trata de cómo integrar a tu equipo en tu espacio de trabajo para que puedan colaborar y empezar a crear de inmediato. Cuando estés listo para agregar compañeros de equipo, primero asegúrate de estar dentro de tu espacio de trabajo compartido y no en tu cuenta personal. En el panel Administrar espacio de trabajo, verás a todas las personas que han sido invitadas, sus roles actuales y si ya aceptaron o siguen pendientes. HeyGen también te sugiere colegas que ya se registraron con el dominio de correo de tu empresa, lo que hace muy fácil sumarlos con un solo clic. Puedes invitar compañeros directamente por correo electrónico o copiar un enlace compartible para enviarlo de forma más amplia. En cuanto se envía una invitación, el usuario aparece en tu lista de miembros con el estado Invitación enviada. Si tu espacio de trabajo está configurado para solicitudes de acceso, las nuevas solicitudes también aparecerán en el mismo panel. Una vez aprobada, el compañero pasa al estado Activo, se une oficialmente a tu espacio de trabajo y ocupa un lugar en tu plan. A cada miembro en HeyGen se le asigna un rol, que determina su nivel de acceso: - Los superadministradores tienen control total sobre facturación, seguridad, permisos y configuración del espacio de trabajo. - Los desarrolladores pueden crear contenido y también acceder a la API de HeyGen para integraciones como CRMs o plataformas de correo electrónico. - Los creadores se enfocan en producir videos, avatares y voces, pero no administran permisos ni facturación. - Los espectadores son aprobadores y revisores que pueden acceder al contenido sin hacer ediciones. Esta estructura basada en roles te ayuda a equilibrar la creatividad con la supervisión, asegurando que tus compañeros tengan las herramientas que necesitan, sin dar accesos innecesarios. Si activaste el acceso por solicitud, puedes revisar y gestionar las solicitudes para unirse en dos lugares: el panel de notificaciones y la pestaña Miembros y espacios de trabajo. Aprobar una solicitud hace que el usuario se vuelva activo y visible de inmediato en tu lista de miembros; al rechazarla, mantienes tu espacio de trabajo seguro. Más allá de los roles de miembro, HeyGen te da un control detallado sobre cómo se comparte el contenido dentro del espacio de trabajo. A nivel de proyecto, carpeta o video, puedes ajustar los permisos para restringir el acceso, permitir ediciones o compartir enlaces solo de visualización. Incluso dentro de proyectos compartidos, un rol de Espectador siempre se mantiene solo de visualización, respetando tus políticas de acceso. Cuando se publica un video, se genera una página para compartir (Share Page), donde los creadores pueden agregar subtítulos, configurar permisos, aplicar protección con contraseña o hacer que el video sea público sin requerir inicio de sesión. Estas opciones les dan a los equipos la flexibilidad para gestionar cómo y dónde se distribuye el contenido. Al final de este módulo, entenderás cómo invitar compañeros de equipo, asignar roles y controlar el acceso al contenido. Con estos pasos, tu espacio de trabajo estará listo para una colaboración segura y escalable en toda tu organización.