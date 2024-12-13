TechMix es un líder mundial en nutrición de salud animal, ofreciendo productos diseñados para apoyar a los animales durante períodos de estrés, como el nacimiento, el destete, el transporte y el estrés relacionado con el clima. Su gama de productos abarca lácteos, carne de res, porcinos y animales de compañía como perros y caballos. Al crear contenido educativo que ayuda a los agricultores y socios de distribución a comprender los beneficios y aplicaciones de sus productos, TechMix tiene como objetivo mejorar la salud y sostenibilidad del ganado a nivel mundial.

Para salvar la brecha de idioma y aprendizaje entre TechMix y sus socios de distribución internacionales, TechMix recurrió a HeyGen para proporcionar contenido de video localizado y atractivo que apoye la educación continua sobre sus productos.

Creando un sistema cohesivo y multilingüe

Anteriormente, TechMix enfrentaba desafíos al educar a sus socios internacionales, especialmente al tratar con barreras idiomáticas y la falta de herramientas educativas dinámicas. El enfoque tradicional se basaba en documentos escritos y el boca a boca, lo cual a menudo no proporcionaba una orientación visual clara sobre el uso del producto. TechMix necesitaba una manera de asegurar que los socios en diferentes países pudieran acceder a materiales de formación localizados y de alta calidad.

“Lo que queríamos era algo que pudiera involucrar a nuestros socios de distribución internacionales, eliminar las barreras lingüísticas y darles acceso al conocimiento del producto de una manera entretenida y profesional,” dijo John Sucansky, Coordinador de Marketing en TechMix.

Utilizando HeyGen, TechMix comenzó a transformar sus productos existentes y videos educativos en contenido dinámico y localizado, utilizando avatares y traducciones. Estos videos, entregados en el idioma nativo de los socios, aseguran claridad y mejoran la comprensión.

TechMix también reconoció el poder de hacer el contenido educativo más atractivo. En su sector, proporcionar formación cargada de texto no es suficiente. Necesitaban asegurarse de que los socios distribuidores entendieran los productos y se sintieran emocionados y capacitados para educar a sus equipos.

“Sabíamos que simplemente proporcionar contenido escrito no iba a ser efectivo para mantener a nuestros socios comprometidos,” dijo John. “Usando los avatares de HeyGen, podríamos crear contenido que es informativo, divertido e interactivo. Hace que el aprendizaje sea una experiencia más dinámica.”

Avatares personalizables y flujo de trabajo de creación de vídeos

Con socios de distribución en múltiples países, TechMix necesitaba una solución que les permitiera escalar la producción de su contenido educativo. Utilizando la herramienta de avatares de HeyGen, el equipo graba a su personal técnico en un estudio, capturando discursos sobre aplicaciones específicas de productos, como el tratamiento de condiciones relacionadas con el estrés en terneros. Estos segmentos de video luego se convierten en avatares y se traducen a varios idiomas utilizando las capacidades de traducción de HeyGen.

“Al utilizar avatares, hemos eliminado la necesidad de realizar grabaciones en vivo, lo que no solo ahorra tiempo sino que también alivia la presión sobre nuestro personal que no se siente cómodo frente a la cámara”, explica John. “Ahora, ellos solo proporcionan el guion, y nosotros nos encargamos del resto en segundo plano.”

Una vez traducido, el equipo de TechMix trabaja con socios internacionales para ajustar el contenido a las localidades específicas, asegurando que la traducción resulte natural para el público objetivo. Gracias a la plataforma de HeyGen, TechMix está entregando videos educativos personalizados a sus socios, ahorrando un tiempo y recursos significativos mientras mantiene altos estándares de calidad.

“HeyGen nos ha permitido crear un repositorio de videos educativos que nuestros socios pueden acceder fácilmente en cualquier momento. Esto les brinda la confianza y el conocimiento que necesitan para vender nuestros productos en su lengua materna,” dijo John.

Revolucionando la comunicación internacional de socios de TechMix

El uso de HeyGen por parte de TechMix mejoró los flujos de trabajo internos y ayudó a fortalecer las relaciones con sus socios de distribución globales al hacer que el contenido educativo fuera más accesible, comprensible y atractivo. Como resultado, los distribuidores se sienten más seguros de su capacidad para comercializar y aplicar los productos de TechMix, lo que lleva a un aumento de las ventas y a asociaciones más fuertes.

Con planes de expandir el uso de HeyGen en el mercado estadounidense y mejorar la experiencia educativa para los empleados de granjas de ganado y cerdos, TechMix está preparando el terreno para un futuro donde sus equipos internacionales y nacionales estén empoderados por herramientas de IA de vanguardia.

Características clave:

Aprendizaje interactivo: Los avatares de HeyGen permiten una formación dinámica y atractiva para los distribuidores globales, asegurando que no sean solo receptores pasivos de información, sino participantes activos en el proceso de aprendizaje.

Los avatares de HeyGen permiten una formación dinámica y atractiva para los distribuidores globales, asegurando que no sean solo receptores pasivos de información, sino participantes activos en el proceso de aprendizaje. Localización escalable: Gracias a las capacidades multilingües de HeyGen, TechMix puede escalar sin esfuerzo su contenido de formación para apoyar un conjunto diverso de mercados globales.

Gracias a las capacidades multilingües de HeyGen, TechMix puede escalar sin esfuerzo su contenido de formación para apoyar un conjunto diverso de mercados globales. Personalización: TechMix aprovecha al máximo los avatares personalizables y los flujos de trabajo de video de HeyGen, permitiéndoles crear contenido educativo que se adapta a las necesidades específicas de cada público objetivo.

Con HeyGen, TechMix está posicionada para revolucionar la forma en que se comercializan y aplican los productos de salud animal en todo el mundo. Al aprovechar las herramientas de comunicación potenciadas por la IA, TechMix no solo mejora la experiencia educativa para sus socios distribuidores, sino que también construye canales de comunicación más fuertes y eficientes que impulsan el éxito en los mercados.