Traductor de IA

Simplificación de subtítulos y subtítulos ocultos

La tecnología de IA facilita más que nunca la adición de subtítulos y leyendas a videos multilingües. Al automatizar estas tareas, los creadores pueden concentrarse más en la calidad del contenido en lugar de quedar atrapados en el trabajo de traducción manual. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también asegura un alto nivel de consistencia entre diferentes idiomas.