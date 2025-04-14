Creador de videos conmemorativos para homenajes emotivos

Convierte tus fotos favoritas en un emotivo vídeo conmemorativo en cuestión de minutos. No necesitas conocimientos de edición de vídeo ni cámaras. Anima suavemente un retrato, añade una narración y una pista de música, y crea un recuerdo que toda tu familia podrá atesorar.

147.844.766Videos generados
122.977.128Avatares generados
20.453.408Videos traducidos
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Stylized white car icon on a blue background.Características clave

Funciones del creador de vídeos conmemorativos

Movimiento suave para una foto preciada

Upload a single portrait and the image to video tool adds a soft smile or a slight head turn, so a still photograph looks like a living moment. It is a gentle way to bring their story to life without the result ever feeling uncanny.

Empieza gratis →
A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

Combina fotos y videoclips

Drag and drop the pictures and footage you have gathered, and HeyGen will combine photos and video clips into a flowing slideshow video with transitions and timing handled for you. Reorder scenes or swap an image from a simple text-based editor.

Empieza gratis →
Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

Narrated Tribute From Your Words

Write a few sentences about the life of your loved one and the text to video engine turns them into spoken narration in a natural voice. A eulogy or a poem becomes a warm voiceover, a simple way to honor your loved one and make a video worthy of the day.

Empieza gratis →
A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

Subtítulos, nombres y fechas en pantalla

Customize each slide with names, life dates, quotes, or a favorite saying as clean on-screen text that everyone can read. Type the words once and place them on any slide. Make your tribute personal with the words that mattered most.

Get Started for Free →
A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

A Memorial Video in 175+ Languages

Families are rarely in one place anymore. Generate the finished video in more than 175 languages with lip-synced narration, so relatives overseas can hear the same loving words in a language they grew up speaking.

Empieza gratis →
A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
Icono de caja de regalo verde.Casos de uso

Casos de uso del creador de vídeos conmemorativos

A paced memorial service slideshow assembled from family photos, ready to export as an MP4.

Vídeos de funerales y servicios conmemorativos

Crear manualmente un pase de diapositivas para un funeral en la misma semana del servicio es agotador. Nuestro creador de presentaciones convierte tus fotos en un homenaje con el ritmo adecuado que cuenta su historia, un emotivo recuerdo listo para exportar como MP4 y entregar a la funeraria.

A warm celebration-of-life highlight video set to an uplifting song with joyful photos.

Vídeos destacados de celebración de la vida

Un montaje sombrío no es para todo el mundo. Elige fotos cálidas con una canción animada que sus amigos reconozcan, mezcla pequeños clips de risas y crea un homenaje emotivo que haga que todos salgan con una sonrisa, en lugar de solo con tristeza.

Un emotivo relato de la historia de vida, leyendo un elogio escrito con una voz serena y natural.

A Narrated Life-Story Tribute Video

Cuando nadie se ve con fuerzas para leer el elogio en voz alta, el generador de voz con IA narra tus palabras escritas con una voz serena, para que puedas rendirles homenaje sin que nadie se derrumbe.

Un emotivo vídeo conmemorativo de tu mascota que reúne fotos desde sus primeros días hasta las tranquilas tardes de sus últimos años.

Vídeos conmemorativos y de homenaje para mascotas

Perder a una mascota merece el mismo cuidado. Añade fotos desde sus días de cachorro hasta esas últimas tardes tranquilas, ponles una melodía suave y rinde homenaje a un amigo que fue parte de la familia.

A memorial tribute rebuilt in another language with matched lip movement for family overseas.

Vídeos de homenaje para familiares en el extranjero

Los familiares que no pudieron viajar también merecen participar. El traductor de vídeo con IA reconstruye todo el vídeo de homenaje en su idioma con una sincronización labial precisa, para que la distancia nunca impida a nadie despedirse.

An anniversary remembrance keepsake reopened each year and refreshed with new family photos.

Recuerdos conmemorativos de aniversario

En cada aniversario, vuelve a abrir el proyecto y añade fácilmente las fotos que haya enviado un familiar, luego regenera el vídeo en cuestión de minutos. Se convierte en un vídeo de legado que mantiene viva su memoria con una presentación conmemorativa que la familia podrá atesorar para siempre, en lugar de un archivo olvidado en una vieja memoria USB.

Icono de documento blanco desenfocado con un botón de reproducción sobre un fondo azul claro.Cómo funciona

Cómo funciona el creador de vídeos conmemorativos

Nuestro creador de presentaciones conmemorativas te ayudará a crear un vídeo de homenaje en 3 o 4 sencillos pasos, pasando de una carpeta de fotos a un tributo listo para compartir. El creador de vídeos conmemorativos te permite hacer una presentación de homenaje y compartir tu vídeo en cuestión de minutos, sin tener que pelearte con una línea de tiempo.

step icon

Step 1: Add your photos

Sube fotos, retratos y clips cortos. Casi cualquier formato funciona y podrás añadir más más adelante.

step icon

Paso 2: Elige un estilo

Elige entre una variedad de plantillas y explora más estilos de vídeo; después, personaliza el fondo y la tipografía. Todas las plantillas de vídeo son editables, para que puedas seleccionar una hermosa plantilla de presentación conmemorativa tanto para servicios conmemorativos como funerales.

step icon

Paso 3: Añade música y texto

Elige o sube una canción para crear un vídeo con música y luego añade nombres, fechas, subtítulos y una narración opcional con una voz natural.

step icon

Paso 4: Exportar y compartir

Renderiza en HD o 4K, luego descarga tu vídeo de homenaje en MP4 y entrega una copia a la funeraria o envía un enlace privado.

Preguntas frecuentes sobre el creador de vídeos conmemorativos

¿Qué es un creador de vídeos conmemorativos y cómo funciona?

Un creador de videos conmemorativos es una herramienta que te ayuda a crear una presentación de homenaje a partir de fotos, videoclips, música y texto. Subes tus imágenes, eliges una plantilla y en pocos minutos se genera un video conmemorativo. Muchas familias lo utilizan para crear un video de homenaje para una ceremonia o como un recuerdo duradero.

¿Cuántas fotos debe tener un pase de diapositivas conmemorativo y cuánto debe durar?

La mayoría de las familias usan entre 60 y 100 fotos en un pase de diapositivas conmemorativo, mostrando cada una durante tres a cinco segundos, lo que da como resultado un vídeo de entre cinco y diez minutos. Para un vídeo en bucle durante el velatorio o la recepción, funcionan bien entre diez y quince minutos. Ajusta la duración a tus canciones para que la música y las fotos terminen al mismo tiempo.

¿La foto de mi ser querido animada con IA se verá respetuosa?

Sí, cuando el movimiento se mantiene sutil. El modelo Avatar IV de HeyGen añade una sonrisa suave o un ligero giro de cabeza en lugar de un movimiento exagerado, de modo que un retrato estático se siente como un homenaje conmovedor en lugar de algo inquietante. Tú controlas cuánto se mueve.

¿Cómo convierto fotos impresas antiguas en una presentación conmemorativa?

Escanea cada foto a 300 DPI o hazle una fotografía en plano con buena iluminación y luego sube los archivos. HeyGen acepta JPG, PNG y HEIC, mejora la nitidez de cada imagen y la incorpora a tu presentación para el funeral. Es una forma sencilla de crear un video conmemorativo a partir de una caja llena de fotos impresas.

What music can I use in a memorial video?

Para un servicio privado puedes usar casi cualquier canción que tenga un significado especial. Para cualquier contenido que se publique en línea de forma pública, elige pistas libres de derechos o con licencia para que no se silencien ni se eliminen. Una o dos canciones son suficientes para la mayoría de los pases de diapositivas de un funeral.

¿Por qué usar HeyGen en lugar de otros creadores de vídeos de homenaje?

La mayoría de los creadores de videos de homenaje se quedan en un simple pase de diapositivas con fotos. HeyGen también anima un retrato, narra tus palabras escritas y reconstruye todo el video en más de 175 idiomas. Esa combinación te permite crear en minutos un hermoso video de homenaje tanto para la ceremonia como para la familia que está lejos.

¿Puedo editar el vídeo conmemorativo después de crearlo?

Sí. HeyGen también funciona como un editor de vídeo online. Abre el proyecto en el editor de vídeo con IA para cambiar una foto, corregir un subtítulo o cambiar la canción y vuelve a generar el vídeo en cuestión de minutos. No hay ningún software de edición adicional que aprender ni nada que tengas que rehacer desde cero.

¿Cómo puedo reproducir y compartir el video conmemorativo durante el servicio funerario?

Expórtalo en MP4 en HD o 4K, el formato que la mayoría de las capillas prefiere, y envía el vídeo del funeral a tu director con al menos 48 horas de antelación para que pueda probarlo. Un enlace privado también permite que el vídeo conmemorativo del funeral llegue a cualquier persona que no haya podido asistir.

¿Puedo crear un vídeo de homenaje sin tener experiencia en edición?

Sí, el proceso está diseñado para principiantes, sin necesidad de experiencia previa en edición. Creadores que nunca han trabajado en un estudio han comprobado la misma facilidad: el educador Anton Voroniuk informó de un ahorro de 15,5 horas a la semana y una producción hasta 40 veces más barata. Si ellos pueden crear un vídeo rápidamente, también puede hacerlo una familia en duelo.

¿Existe algún creador de videos conmemorativos gratuito y cuánto cuesta?

Sí. Este creador gratuito de videos conmemorativos te permite empezar y crear un homenaje completo sin pagar por adelantado. Los planes de pago comienzan en 24 $ al mes y desbloquean videos más largos, exportación en HD y 4K, y más idiomas. Como creador gratuito de videos de homenaje, el plan inicial suele ser suficiente para un solo video de servicio.

Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial

Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.

Generador de vídeo con IATraductor de vídeoIA de texto a vídeoIA de audio a vídeoSincronización labial con IAIntercambio de caras con IAGenerador de voz con IAAnuncios UGC con IAURL del vídeoGuion a vídeoGenerador de reels con IAGenerador de avatares con IAIA de imagen a vídeoClonación de vozTraductor de vídeos de YouTubeAvatar de vídeoCreador de vídeos de YouTube con IAGenerador de vídeos de TikTok con IAGenerador de subtítulos con IAAñadir texto al vídeoGenerador de subtítulos con IAGenerador de guiones de vídeoAvatar de texto a vozAñadir foto al vídeoCompresor de vídeo con IA

Empieza a crear con HeyGen

Transform your ideas into professional videos with AI.

Empieza a crear →
CTA background