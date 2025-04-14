Convierte tus fotos favoritas en un emotivo vídeo conmemorativo en cuestión de minutos. No necesitas conocimientos de edición de vídeo ni cámaras. Anima suavemente un retrato, añade una narración y una pista de música, y crea un recuerdo que toda tu familia podrá atesorar.
Funciones del creador de vídeos conmemorativos
Movimiento suave para una foto preciada
Upload a single portrait and the image to video tool adds a soft smile or a slight head turn, so a still photograph looks like a living moment. It is a gentle way to bring their story to life without the result ever feeling uncanny.
Combina fotos y videoclips
Drag and drop the pictures and footage you have gathered, and HeyGen will combine photos and video clips into a flowing slideshow video with transitions and timing handled for you. Reorder scenes or swap an image from a simple text-based editor.
Narrated Tribute From Your Words
Write a few sentences about the life of your loved one and the text to video engine turns them into spoken narration in a natural voice. A eulogy or a poem becomes a warm voiceover, a simple way to honor your loved one and make a video worthy of the day.
Subtítulos, nombres y fechas en pantalla
Customize each slide with names, life dates, quotes, or a favorite saying as clean on-screen text that everyone can read. Type the words once and place them on any slide. Make your tribute personal with the words that mattered most.
A Memorial Video in 175+ Languages
Families are rarely in one place anymore. Generate the finished video in more than 175 languages with lip-synced narration, so relatives overseas can hear the same loving words in a language they grew up speaking.
Crear manualmente un pase de diapositivas para un funeral en la misma semana del servicio es agotador. Nuestro creador de presentaciones convierte tus fotos en un homenaje con el ritmo adecuado que cuenta su historia, un emotivo recuerdo listo para exportar como MP4 y entregar a la funeraria.
Un montaje sombrío no es para todo el mundo. Elige fotos cálidas con una canción animada que sus amigos reconozcan, mezcla pequeños clips de risas y crea un homenaje emotivo que haga que todos salgan con una sonrisa, en lugar de solo con tristeza.
Cuando nadie se ve con fuerzas para leer el elogio en voz alta, el generador de voz con IA narra tus palabras escritas con una voz serena, para que puedas rendirles homenaje sin que nadie se derrumbe.
Perder a una mascota merece el mismo cuidado. Añade fotos desde sus días de cachorro hasta esas últimas tardes tranquilas, ponles una melodía suave y rinde homenaje a un amigo que fue parte de la familia.
Los familiares que no pudieron viajar también merecen participar. El traductor de vídeo con IA reconstruye todo el vídeo de homenaje en su idioma con una sincronización labial precisa, para que la distancia nunca impida a nadie despedirse.
En cada aniversario, vuelve a abrir el proyecto y añade fácilmente las fotos que haya enviado un familiar, luego regenera el vídeo en cuestión de minutos. Se convierte en un vídeo de legado que mantiene viva su memoria con una presentación conmemorativa que la familia podrá atesorar para siempre, en lugar de un archivo olvidado en una vieja memoria USB.
Cómo funciona el creador de vídeos conmemorativos
Nuestro creador de presentaciones conmemorativas te ayudará a crear un vídeo de homenaje en 3 o 4 sencillos pasos, pasando de una carpeta de fotos a un tributo listo para compartir. El creador de vídeos conmemorativos te permite hacer una presentación de homenaje y compartir tu vídeo en cuestión de minutos, sin tener que pelearte con una línea de tiempo.
Sube fotos, retratos y clips cortos. Casi cualquier formato funciona y podrás añadir más más adelante.
Elige entre una variedad de plantillas y explora más estilos de vídeo; después, personaliza el fondo y la tipografía. Todas las plantillas de vídeo son editables, para que puedas seleccionar una hermosa plantilla de presentación conmemorativa tanto para servicios conmemorativos como funerales.
Elige o sube una canción para crear un vídeo con música y luego añade nombres, fechas, subtítulos y una narración opcional con una voz natural.
Renderiza en HD o 4K, luego descarga tu vídeo de homenaje en MP4 y entrega una copia a la funeraria o envía un enlace privado.
Un creador de videos conmemorativos es una herramienta que te ayuda a crear una presentación de homenaje a partir de fotos, videoclips, música y texto. Subes tus imágenes, eliges una plantilla y en pocos minutos se genera un video conmemorativo. Muchas familias lo utilizan para crear un video de homenaje para una ceremonia o como un recuerdo duradero.
La mayoría de las familias usan entre 60 y 100 fotos en un pase de diapositivas conmemorativo, mostrando cada una durante tres a cinco segundos, lo que da como resultado un vídeo de entre cinco y diez minutos. Para un vídeo en bucle durante el velatorio o la recepción, funcionan bien entre diez y quince minutos. Ajusta la duración a tus canciones para que la música y las fotos terminen al mismo tiempo.
Sí, cuando el movimiento se mantiene sutil. El modelo Avatar IV de HeyGen añade una sonrisa suave o un ligero giro de cabeza en lugar de un movimiento exagerado, de modo que un retrato estático se siente como un homenaje conmovedor en lugar de algo inquietante. Tú controlas cuánto se mueve.
Escanea cada foto a 300 DPI o hazle una fotografía en plano con buena iluminación y luego sube los archivos. HeyGen acepta JPG, PNG y HEIC, mejora la nitidez de cada imagen y la incorpora a tu presentación para el funeral. Es una forma sencilla de crear un video conmemorativo a partir de una caja llena de fotos impresas.
Para un servicio privado puedes usar casi cualquier canción que tenga un significado especial. Para cualquier contenido que se publique en línea de forma pública, elige pistas libres de derechos o con licencia para que no se silencien ni se eliminen. Una o dos canciones son suficientes para la mayoría de los pases de diapositivas de un funeral.
La mayoría de los creadores de videos de homenaje se quedan en un simple pase de diapositivas con fotos. HeyGen también anima un retrato, narra tus palabras escritas y reconstruye todo el video en más de 175 idiomas. Esa combinación te permite crear en minutos un hermoso video de homenaje tanto para la ceremonia como para la familia que está lejos.
Sí. HeyGen también funciona como un editor de vídeo online. Abre el proyecto en el editor de vídeo con IA para cambiar una foto, corregir un subtítulo o cambiar la canción y vuelve a generar el vídeo en cuestión de minutos. No hay ningún software de edición adicional que aprender ni nada que tengas que rehacer desde cero.
Expórtalo en MP4 en HD o 4K, el formato que la mayoría de las capillas prefiere, y envía el vídeo del funeral a tu director con al menos 48 horas de antelación para que pueda probarlo. Un enlace privado también permite que el vídeo conmemorativo del funeral llegue a cualquier persona que no haya podido asistir.
Sí, el proceso está diseñado para principiantes, sin necesidad de experiencia previa en edición. Creadores que nunca han trabajado en un estudio han comprobado la misma facilidad: el educador Anton Voroniuk informó de un ahorro de 15,5 horas a la semana y una producción hasta 40 veces más barata. Si ellos pueden crear un vídeo rápidamente, también puede hacerlo una familia en duelo.
Sí. Este creador gratuito de videos conmemorativos te permite empezar y crear un homenaje completo sin pagar por adelantado. Los planes de pago comienzan en 24 $ al mes y desbloquean videos más largos, exportación en HD y 4K, y más idiomas. Como creador gratuito de videos de homenaje, el plan inicial suele ser suficiente para un solo video de servicio.
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