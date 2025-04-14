Un creador de videos para funerales es una herramienta en línea que convierte tus fotos, videoclips y música en un video de homenaje que puedes reproducir durante la ceremonia o compartir en internet. Con este creador de presentaciones para funerales, subes tus recuerdos, eliges una plantilla, añades textos y una canción, y exportas un video terminado, sin necesidad de tener conocimientos de edición de video. Puedes crear un video de homenaje en línea en cuestión de minutos, directamente desde el navegador.