Nuestro creador de videos para funerales te ayuda a crear emotivos videos de homenaje, convirtiendo fotos, clips de video caseros y canciones favoritas en un tributo pulido en cuestión de minutos. Sin cámaras ni software de edición de video. Honra a tu ser querido con un recuerdo que puedas reproducir durante la ceremonia, compartir en línea o conservar como un recuerdo especial.
Funciones del creador de vídeos para funerales
Pases de diapositivas con fotos y vídeos conmemorativos
Sube las fotos y los videoclips que has reunido, y este creador de vídeos de homenaje te permite crear una presentación conmemorativa acompañada de la canción que elijas. Arrastra y suelta las imágenes en el editor de vídeo online creado sobre el generador de vídeo con IA, sin tener que pelearte con una línea de tiempo ni instalar ningún software.
Plantillas de vídeo conmemorativo listas para usar
Elige una plantilla de una biblioteca de diseños para homenajes y funerales en lugar de empezar desde una pantalla en blanco. Cada plantilla de vídeo conmemorativo establece por ti el fondo, las transiciones, la diapositiva de título y el ritmo. Personaliza los colores, las fuentes y el texto para adaptar tu vídeo y crear un homenaje emotivo mientras tú te centras en elegir las fotos adecuadas.
Nombres, fechas y citas en pantalla
Add text such as names, dates, and quotes that help every guest follow the story. The subtitle generator keeps captions readable on a large screen, and you can add text to any slide and hold it long enough for people across the room to read every word.
Fitting music, timed to each slide
Haz que tu homenaje sea personal con una canción que fue importante para esa persona, o sube una elegida por la familia, para que tengas un vídeo con música que encaje con el momento. Tú decides cuánto tiempo se muestra cada foto, de modo que el vídeo de presentación de diapositivas nunca vaya con prisas y el tono se mantenga constante, suave y fácil de atesorar.
Share the tribute in 175+ languages
When relatives are spread across countries, the AI video translator rebuilds the whole video tribute in 175+ languages with natural lip-synced voice, not subtitles alone. Share your video so one heartfelt memorial video reaches a grandmother abroad and cousins overseas in the language each of them speaks at home.
Families used to hand a box of prints to the funeral home. Easily add photos yourself, bring one treasured still to life with image to video, and pay tribute with a finished video ready for a touching funeral service.
A celebration of life leans warm, not somber. Choose a beautiful memorial slideshow, group brighter photos into chapters like family, travel, and work, and create a unique tribute that will commemorate a life fully lived.
Reading a eulogy aloud is hard on the day. Paste the words and the AI voice generator delivers them as a warm, steady narration for a memorial slideshow that tells their story, so it is heard even when speaking is too much.
A pet is family too. Gather phone photos and short clips of your dog or cat, set them to a gentle song, and create a memorial you can revisit long after the loss, a touching memorial to a companion you cherish.
Ese buzón de voz guardado es valioso y fácil de perder. Transfórmalo en un clip compartible con audio a vídeo, combina la grabación con fotos y mantén vivo su recuerdo con una presentación conmemorativa que toda la familia pueda conservar.
Grief crosses borders and so should the tribute. Make a memorial video, then create a video version in each relative's language so nobody watching from another country feels left out of the goodbye, turning the day into a shared legacy video.
Cómo funciona el creador de vídeos para funerales
This simple video creation process shows how to create a tribute video, going from a folder of photos to a finished tribute video in four steps, ready to play at the service the same day.
Añade fotos, vídeos caseros y cualquier clip de vídeo de la familia, en cualquier formato habitual y desde cualquier dispositivo.
Elige un diseño respetuoso que configure automáticamente el fondo, las transiciones y el ritmo, y luego personalízalo a tu gusto.
Drop in a meaningful song, add text like names, dates, and quotes, and set how long each slide holds.
Descarga tu vídeo homenaje en HD, guárdalo en una memoria USB para el lugar del evento o envía un enlace privado a tus familiares dondequiera que estén.
Un creador de videos para funerales es una herramienta en línea que convierte tus fotos, videoclips y música en un video de homenaje que puedes reproducir durante la ceremonia o compartir en internet. Con este creador de presentaciones para funerales, subes tus recuerdos, eliges una plantilla, añades textos y una canción, y exportas un video terminado, sin necesidad de tener conocimientos de edición de video. Puedes crear un video de homenaje en línea en cuestión de minutos, directamente desde el navegador.
La mayoría de los pases de diapositivas para funerales duran entre cinco y ocho minutos, lo que equivale aproximadamente a entre 40 y 80 fotos a cuatro o cinco segundos cada una, acompañadas de una o dos canciones. Si solo tienes unas pocas fotos antiguas, mantén cada una en pantalla durante más tiempo y combínalas con imágenes de lugares significativos; un creador de presentaciones conmemorativas te ayudará a crear un pase de diapositivas con fotos del homenajeado que siga transmitiendo una sensación de plenitud.
Sí. Añade una canción de la biblioteca o sube un MP3 que fuera importante para esa persona, y ajusta el tiempo para que las fotos coincidan con la música. Si el vídeo se va a reproducir en una ceremonia pública, asegúrate de que tienes derecho a usar esa pista, ya que algunos lugares pueden tener normas de licencia.
Exporta en HD como un archivo MP4 estándar, que se reproduce en proyectores del lugar, televisores y portátiles. Guarda una copia en una unidad USB y envía por correo electrónico un enlace de respaldo al director de la funeraria con antelación. Probar la reproducción el día anterior es la forma más segura de evitar sorpresas con un vídeo conmemorativo del funeral.
Sí. Una plantilla de vídeo de homenaje se encarga del diseño, las transiciones y el ritmo, de modo que una persona que lo usa por primera vez pueda crear un vídeo en una sola tarde. Solo tienes que subir tus fotos, elegir una canción, añadir algunos subtítulos y exportar, sin tener que aprender un software complicado mientras estás de duelo.
Más allá de crear la presentación de diapositivas, HeyGen convierte un elogio escrito en una narración hablada y puede crear videos conmemorativos en más de 175 idiomas con voz sincronizada con los labios. Otras herramientas se quedan solo en fotos y música, de modo que los familiares que hablan otro idioma, en el mejor de los casos, reciben subtítulos cuando en realidad deberían sentirse parte de la despedida.
Sí. Las personas sin experiencia en producción obtienen resultados con calidad de estudio en HeyGen, y el educador Anton Voroniuk redujo los costes de producción aproximadamente 40 veces y ahorró 15,5 horas a la semana tras cambiarse. Una familia en duelo puede crear un emotivo homenaje en una sola sesión, en lugar de tardar varios días.
Descarga el vídeo y publícalo en una página conmemorativa, en YouTube o en un enlace privado que envíes por mensaje de texto o correo electrónico. También puedes compartirlo en Facebook para que los familiares y amigos lejanos puedan verlo y añadir sus propios recuerdos a este emotivo vídeo homenaje, manteniéndolo vivo como un tributo personalizado al que puedan volver siempre que lo deseen.
Puedes empezar con un video gratuito y crear un homenaje completo sin ningún coste, lo que convierte a HeyGen en un creador de videos de homenaje y de videos conmemorativos realmente gratuito para un servicio puntual. Los planes de pago comienzan alrededor de 24 $ al mes e incluyen duraciones más largas, exportación en HD y 4K, y sin marca de agua.
Sí. Abre el proyecto en el editor de vídeo con IA para añadir una foto de última hora, cambiar una canción o corregir un subtítulo sin tener que empezar de nuevo. Las familias suelen hacer varias revisiones con este creador de vídeos de homenaje en línea antes de que el vídeo creado se sienta exactamente como quieren, y cada cambio se vuelve a exportar en cuestión de minutos.
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