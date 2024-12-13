Hemos desarrollado una tecnología avanzada de sincronización labial que garantiza que tu voz traducida coincida con los movimientos faciales de manera precisa. A diferencia de las herramientas básicas de texto a voz, nuestro sistema ajusta la articulación y el tiempo para que el contenido de video multilingüe se sienta tan natural como tu video original.

👉 Observa la precisión del sincronizado de labios en acción →