Graba 15 segundos de ti mismo y obtén un avatar personalizado que se vea, se mueva y suene como tú. Escribe un guion, genera un vídeo profesional y no vuelvas a pasar por otra sesión de grabación.
Funciones de los avatares personalizados de HeyGen
Un vídeo de 15 segundos, un gemelo digital
Sube un único clip de 15 segundos y Avatar V crea un avatar personal persistente que conserva tu rostro, voz y microexpresiones en planos generales, medios y primeros planos. La identidad se mantiene coherente durante vídeos de hasta 30 minutos, para que cada vídeo con avatar personalizado siga siendo auténticamente tú.
Aspecto personalizado del avatar sin volver a grabar
Avatar V separa quién eres de lo que llevas puesto. Cambia atuendos, escenarios y ángulos de cámara en el editor sin grabar nada nuevo. Una sola sesión de grabación cubre el lanzamiento de tu producto, la actualización empresarial trimestral y los clips para redes sociales, cada uno adaptado al estilo de su canal y audiencia.
Tu voz clonada en más de 175 idiomas
Combina tu gemelo con clonación de voz con IA para que la locución suene como tú y no como un narrador genérico. La sincronización de labios a nivel de fonema mantiene el movimiento de la boca preciso en más de 175 idiomas y dialectos, lo que significa que un solo guion puede llegar a todos los mercados en los que vendes sin volver a grabar ni una línea.
Gestos directos en inglés sencillo
Custom Motion te permite escribir indicaciones como lo haría un productor: mira a cámara, inclínate hacia delante, mantén la energía baja. El mismo avatar personalizado puede ofrecer desde una actualización ejecutiva mesurada hasta una versión social de alta energía a partir de un solo guion, de modo que la interpretación encaje con tu personalidad sin necesidad de volver a grabar.
Escenas cinematográficas con tu doble
Coloca tu avatar dentro de metraje cinematográfico con Seedance 2.0, la única integración que ejecuta el modelo sobre rostros humanos reales y verificados. El movimiento con precisión física y el control de cámara a nivel de director convierten una simple grabación de webcam en piezas de marca, anuncios y material de recurso listo para publicar.
Grabar a los formadores para cada módulo bloquea el calendario de L&D. En su lugar, crea cada vídeo de formación con el avatar personalizado de tu experto: actualiza el guion, regenera la lección y mantén los cursos al día sin tener que reservar ni una sola nueva grabación.
Los anuncios al estilo creador exigen rostros y enfoques nuevos constantemente. Genera a diario clips listos para redes con tu avatar en distintos atuendos y escenarios, prueba ganchos rápidamente y mantén tus feeds activos mientras tus competidores siguen esperando a las sesiones de rodaje.
Los mensajes genéricos se ignoran. Envía a cada posible cliente un vídeo en el que tu avatar le salude por su nombre, grabado cero veces, para que el toque personal escale más allá de lo que permite cualquier agenda.
Las agencias de doblaje tardan meses y hacen que pierdas tu propia voz. Pasa tus vídeos terminados por el traductor de vídeo con IA y tu avatar personalizado presentará en más de 175 idiomas, con sincronización labial perfecta y tu tono clonado preservado.
Los líderes reservan horas para cada mensaje empresarial. Un gemelo digital ofrece actualizaciones semanales, resúmenes de reuniones generales y notas para inversores en cuestión de minutos, manteniendo una comunicación frecuente mientras la agenda se mantiene despejada para tomar decisiones.
Los creadores de cursos se pasan los fines de semana grabando lecciones. Escribe los módulos en el generador de vídeos con IA y tu avatar impartirá cada uno, permitiendo que un solo formador publique un plan de estudios completo sin volver a tocar una cámara.
How custom avatar maker works
Go from a phone recording to a finished custom avatar video in four easy steps, most of them measured in minutes.
Film yourself on a phone or webcam in a well-lit space. Speak naturally; motion is learned from this clip.
Read a unique on-camera consent code. This verifies identity and blocks unauthorized avatar creation.
Pick outfits, backgrounds, and camera angles. Add your cloned voice or choose from 300+ options.
Pega un guion, ajusta el ritmo y renderiza. Descarga el vídeo final en HD o 4K y publícalo donde quieras.
Un avatar de IA personalizado es una representación digital de una persona real, a veces llamado avatar personal o gemelo digital. El modelo aprende tu rostro, voz y gestos a partir de un breve clip y luego interpreta cualquier guion que le proporciones mediante el flujo de trabajo de texto a vídeo, generando un vídeo con un avatar parlante sin necesidad de nuevas grabaciones.
Avatar V aprende el movimiento a partir de tu clip de referencia en lugar de deducirlo de una foto, lo que elimina la rigidez que mostraban los modelos anteriores. Está clasificado como el avatar de IA más realista en G2, y una grabación expresiva de 15 segundos produce un gemelo igualmente expresivo.
Un solo clip de 15 segundos es suficiente. Grábate con el móvil o la webcam con una iluminación uniforme, habla con naturalidad y gesticula como quieras que lo haga tu avatar personal, ya que el modelo replica exactamente lo que ve en esa grabación.
Otras plataformas de vídeo con IA necesitan rodajes en estudio o días de procesamiento para crear un avatar personalizado. HeyGen solo necesita 15 segundos y unos minutos de procesamiento, es compatible con más de 175 idiomas frente a los 100 a 160 habituales y te permite cambiar el estilo de la ropa sin tener que volver a grabar.
Sí, y las cifras son concretas. El educador Anton Voroniuk ahorra 15,5 horas a la semana y ha llegado a más de 1 millón de estudiantes con su avatar, con una producción 40 veces más barata que la grabación tradicional. Lee el análisis completo en su historia de cliente.
Puedes empezar gratis y probar la plataforma antes de pagar. Los planes de pago para creadores comienzan en 24 $ al mes, y los equipos empresariales pueden añadir espacios de avatares de vídeo como complementos, de modo que el precio se ajusta según cuántas personas conviertas en avatares.
Solo con su consentimiento frente a la cámara. La persona que aparece en la grabación debe registrar su propia declaración de consentimiento, que se verifica frente al clip de entrenamiento. El avatar final permanece privado en tu cuenta y nunca se añade a ninguna biblioteca pública.
Sí. Tu voz clonada se mantiene en más de 175 idiomas y dialectos con sincronización labial a nivel de fonema, de modo que el movimiento de la boca coincide con cada idioma en lugar de parecer doblado. Los equipos suelen localizar un solo vídeo terminado en decenas de mercados en una sola tarde.
No. Una cámara de móvil o una webcam funcionan, y las cámaras de los móviles suelen ser mejores que las de los portátiles. Grabar es fácil: busca un lugar tranquilo con una luz uniforme en la cara, mantén un fondo estático y utiliza movimientos naturales y suaves. No necesitas croma ni equipo de grabación.
Minutos, no días. El procesamiento suele completarse en unos 10 a 15 minutos después de subir tu clip y código de consentimiento. Las plataformas que dependen de flujos de trabajo de estudio hablan de 5 a 15 días laborables para entregar lo mismo.
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